4 de mayo de 2026 - 13:21

Con 7 capítulos: la serie número 1 de Netflix está ambientada en Brasil y retoma una historia adorada por todos

La ficción, que tiene siete capítulos, se centra en un exagente de fuerzas especiales con estrés postraumático.

Con 7 capítulos: la serie número 1 de Netflix está ambientada en Brasil y retoma una historia adorada por todos

Con 7 capítulos: la serie número 1 de Netflix está ambientada en Brasil y retoma una historia adorada por todos

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La nueva serie de Netflix&nbsp; se basa en una película con Denzel Washington

La nueva serie de Netflix  se basa en una película con Denzel Washington

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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“Hombre en llamas” es la nueva serie de siete capítulos que es número 1 de Netflix en más de 70 países. En esta versión, el papel principal está a cargo de Yahya Abdul-Mateen II, quien retoma el icónico personaje de John Creasy, Denzel en la película de 2004, desde una perspectiva más introspectiva.

Yahya Abdul-Mateen II hace a John Creasy, el papel de Denzel Washington
Yahya Abdul-Mateen II hace a John Creasy, el papel de Denzel Washington

Yahya Abdul-Mateen II hace a John Creasy, el papel de Denzel Washington

De qué trata la nueva serie de Netflix

Desarrollada por el showrunner Kyle Killen, la ficción sigue a un exagente de fuerzas especiales marcado por un profundo trastorno de estrés postraumático tras una misión fallida en México, en la que perdió a todo su equipo. Lejos de su pasado, intenta reconstruir su vida en Brasil, pero vuelve a verse envuelto en la violencia cuando debe proteger a una adolescente en peligro en Río de Janeiro.

Embed - Hombre en llamas | Tráiler oficial | Netflix

El elenco combina figuras internacionales como Alice Braga, Billie Boullet, Bobby Cannavale, Scoot McNairy y Thomas Aquino. Para el creador, esta diversidad no es casual: la historia pone el foco en cómo el protagonista empieza a confiar en otros y a trabajar en equipo, dejando atrás su aislamiento.

Abdul-Mateen II, ganador de un Emmy por "Watchmen", definió a su personaje como alguien en proceso de reconstrucción: “No estamos viendo a alguien en la cima de su juego, sino a una persona que duda de sí misma y de sus capacidades”.

La participación de Alice Braga también fue destacada dentro de la producción, no solo por su actuación sino por su aporte cultural en una historia ambientada en Brasil. Según el equipo, su presencia le dio mayor profundidad y autenticidad al relato.

Yahya Abdul-Mateen II y la actriz brasileña Alice Braga
Yahya Abdul-Mateen II y la actriz brasileña Alice Braga

Yahya Abdul-Mateen II y la actriz brasileña Alice Braga

Cómo recibió la crítica a "Hombre en llamas" (2026)

En cuanto a la recepción, la serie logró un 72% de aprobación del público en Rotten Tomatoes, superando incluso a la película original de 2004, aunque la crítica especializada fue más moderada, con un 55% de valoración.

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