Con 7 capítulos: la serie número 1 de Netflix está ambientada en Brasil y retoma una historia adorada por todos

Más de dos décadas después del estreno de la película protagonizada por Denzel Washington , Netflix volvió a apostar por una historia que combina acción, drama y redención. En formato serie, la producción se ubica como uno de los contenidos más vistos de la plataforma.

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“Hombre en llamas” es la nueva serie de siete capítulos que es número 1 de Netflix en más de 70 países. En esta versión, el papel principal está a cargo de Yahya Abdul-Mateen II, quien retoma el icónico personaje de John Creasy, Denzel en la película de 2004, desde una perspectiva más introspectiva.

Desarrollada por el showrunner Kyle Killen, la ficción sigue a un exagente de fuerzas especiales marcado por un profundo trastorno de estrés postraumático tras una misión fallida en México, en la que perdió a todo su equipo. Lejos de su pasado, intenta reconstruir su vida en Brasil, pero vuelve a verse envuelto en la violencia cuando debe proteger a una adolescente en peligro en Río de Janeiro.

El elenco combina figuras internacionales como Alice Braga, Billie Boullet, Bobby Cannavale, Scoot McNairy y Thomas Aquino. Para el creador, esta diversidad no es casual: la historia pone el foco en cómo el protagonista empieza a confiar en otros y a trabajar en equipo, dejando atrás su aislamiento.

Abdul-Mateen II, ganador de un Emmy por "Watchmen", definió a su personaje como alguien en proceso de reconstrucción: “No estamos viendo a alguien en la cima de su juego, sino a una persona que duda de sí misma y de sus capacidades”.

La participación de Alice Braga también fue destacada dentro de la producción, no solo por su actuación sino por su aporte cultural en una historia ambientada en Brasil. Según el equipo, su presencia le dio mayor profundidad y autenticidad al relato.

Yahya Abdul-Mateen II y la actriz brasileña Alice Braga Yahya Abdul-Mateen II y la actriz brasileña Alice Braga gentileza

Cómo recibió la crítica a "Hombre en llamas" (2026)

En cuanto a la recepción, la serie logró un 72% de aprobación del público en Rotten Tomatoes, superando incluso a la película original de 2004, aunque la crítica especializada fue más moderada, con un 55% de valoración.