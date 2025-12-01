Dio un discurso ante 150 familiares y luego ocurrió lo peor: el video de la fiesta que terminó en caos

El Día de Acción de Gracias para esta familia numerosa terminó en un desastre absoluto. “Parecía sacado de una película", asumió la joven que relató el momento.

El caos que sufrió una familia en el día de Acción de Gracias.

El pasado 27 de noviembre se llevó a cabo el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, un momento de gratitud y unión familiar por la libertad que disfrutan, así como por los alimentos, el hogar y tantas otras cosas. Sin embargo, una familia de Nueva Jersey vivió una escena de caos absoluto cuando la mesa repleta de comida simplemente cedió ante el peso y todo terminó en el piso.

Caos en una cena de Acción de Gracias Los Hovnanian, una familia armenia de cerca de 150 personas, se volvieron virales en redes sociales tras publicar un video donde se ve el momento en que la enorme mesa se desploma junto con todos los platos preparados para la ocasión. El caos fue absoluto. Toda la comida estaba en el piso.

Kat Hovnanian, una integrante familiar y que grabó la escena, compartió el momento en TikTok y contó al Daily Mail que la caída ocurrió justo después de que una prima pequeña terminara un discurso previo a la cena. Kat explicó que la tía Siran pasó semanas cocinando y organizando el gran banquete, y pese a la frustración del momento, la familia reconoció su esfuerzo.

“Había demasiado peso en la parte delantera de la mesa debido a toda la comida”, explicó Kat Hovnanian, quien grabó el video. pic.twitter.com/Zq9T5FXIBW — ABC7 en Español (@abc7espanol) November 29, 2025 Según detalló Kat, no se trató de un accidente provocado ni de un descuido: simplemente fue un exceso de peso concentrado en un lado de la mesa lo que provocó que cediera las patas de la estructura, que además era un mueble antiguo. El momento también provocó emociones encontradas.

Algunas tías rompieron en llanto al ver la escena. "Recogimos todo lo que pudimos del suelo; había bastante, pero la mayor parte quedó destruida", continuó la historia la autora del vídeo.