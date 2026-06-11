11 de junio de 2026 - 19:10

Sin visa para el Mundial, pero con televisor nuevo: el consuelo de una empresa para los hinchas argentinos

Ante la ola de trámites rechazados para ingresar a Estados Unidos, Noblex regaló televisores a los fanáticos que no pudieron cumplir el sueño de viajar.

Les negaron la visa para ir al Mundial y les regalaron un televisor: la ingeniosa campaña de Noblex

Les negaron la visa para ir al Mundial y les regalaron un televisor: la ingeniosa campaña de Noblex

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Los Andes | Redacción Viral
Por Redacción Viral

En la previa del Mundial 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, miles de argentinos se enfrentaron a la frustración de ver sus planes cancelados por la negativa en el trámite de la visa estadounidense.

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En este escenario, la empresa Noblex lanzó una ingeniosa campaña denominada “TeleVISAdos” que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. La iniciativa consistió en regalar un televisor a las primeras 100 personas que se acercaran a las oficinas de la firma en Buenos Aires con la documentación que acreditara el rechazo de su solicitud de visa entre enero y junio de 2026.

Bajo el lema “Traé tu visa denegada y llevate un TV gratis”, la propuesta generó largas filas de aficionados que buscaban una compensación ante la imposibilidad de alentar a la "Scaloneta" desde las tribunas.

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Mission Possible - Zé Maré

Según explicó Sebastián García Alemán, director de Marketing de Newsan, el propósito de la acción fue brindar una alegría a aquellos que habían planificado su viaje pero que finalmente deberán seguir el torneo desde Argentina. La campaña buscó ofrecer una alternativa para que la desilusión de quedarse en casa se vea mitigada por la posibilidad de disfrutar los partidos con tecnología de última generación.

Uno de los grandes motores de este deseo migratorio fue la posibilidad de ver a Lionel Messi en la que podría ser su última Copa del Mundo. Entre los beneficiarios se encontraba Tomás Vageller, un jugador profesional de videojuegos de 24 años, quien tras recibir el televisor manifestó que, aunque es triste no poder ver a Messi en vivo, se siente reconfortado por el regalo recibido.

Mientras la cuenta regresiva para el torneo histórico continúa, esta acción publicitaria logró capitalizar un sentimiento compartido por muchos argentinos. Para quienes no podrán estar presentes en los estadios, el consuelo llegó en forma de pantalla nueva para alentar a la Selección desde sus hogares.

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