Mirtha Legrand fulminó a Eduardo Sacheri por una enemistad: "No sé cómo te senté a la mesa"

La última emisión de La noche de Mirtha Legrand dejó un momento cargado de humor luego de que la conductora lanzó una chicana futbolera contra Eduardo Sacheri . El escritor, guionista e historiador estuvo como invitado del programa y terminó protagonizando un cruce amistoso por sus colores en el fútbol.

El intercambio surgió mientras la periodista Julia Oliván hablaba sobre Luciano Nakis, conocido por secarle la nuca al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Sacheri la corrigió por pronunciar mal su nombre y explicó que conocía el caso porque Nakis es dirigente de Independiente.

“Yo soy de Independiente, y de ahí lo tengo” , señaló en la mesa. Apenas escuchó la referencia al Rojo, Mirtha reaccionó con una frase que desató la risa de la mesa: “No sé cómo te senté a la mesa” . La conductora es reconocida hincha de Racing , el clásico rival, y aprovechó el comentario para la humorada.

Sacheri no se quedó atrás y le respondió: “Mirá Mirtha, somos vecinos, no enemigos. Compartimos Avellaneda. Y esta comida está muy rica y no me pienso levantar”, lo que generó la carcajada de la diva argentina.

Sacheri, autor de La pregunta de sus ojos -novela que inspiró El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella- compartió mesa junto Guillermina Valdés, y el doctor Carlos Regazzoni, además de los mencionados.

Choque estelar en La Bombonera entre Boca Juniors y Racing Club: hora, TV, formaciones

Boca Juniors recibirá este domingo a Racing Club, en un partido clave que servirá para definir al primer finalista del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se llevará a cabo en La Bombonera desde las 19 horas, con el árbitraje de Darío Herrera.

El Xeneize llega a este encuentro en un gran momento, ya que viene de ganar sus últimos seis partidos en una seguidilla que comenzó con la victoria por 3-1 ante Barracas Central, y continuó con las victorias 2-1 a Estudiantes de La Plata, 2-0 a River, 2-0 a Tigre, 2-0 a Talleres de Córdoba y 1-0 a Argentinos Juniors.

Desde lo futbolístico, este buen presente permite que el entrenador Claudio Úbeda mantenga los once iniciales por tercer encuentro consecutivo. Si bien durante la semana tuvo dudas sobre Carlos Palacios (por lesión) y Milton Giménez (por rendimiento), ambos estarán desde el arranque.

La Academia, por su parte, atravesó un camino durísimo para meterse en las semifinales. En los octavos de final le ganó a River gracias al gol en el último minuto del lateral uruguayo Gastón Martirena. En cuartos de final, frente a Tigre, sufrió en los penales, donde el arquero Facundo Cambeses atajó dos disparos para imponerse por 4-2.