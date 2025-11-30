30 de noviembre de 2025 - 11:12

Como manda la historia, Mirtha Legrand apuró a Abel Pintos con una pregunta incómoda: "¿Ganás bien?"

Abel Pintos fue protagonista en La Noche de Mirtha. Contó su trayectoria musical, su presente, cantantes que escucha y hasta si vive bien económicamente.

Mirtha Legrand apuró a Abel Pintos con una pregunta incómoda.

Mirtha Legrand apuró a Abel Pintos con una pregunta incómoda.

Mirtha Legrand nuevamente hizo de las suyas en La noche de Mirtha. En esta ocasión, su presa de este sábado fue Abel Pintos. El artista, además de repasar su trayectoria artística y su presente, terminó respondiendo una pregunta que rara vez se le hace de forma tan directa a una figura pública.

La diva de 98 años, fiel a su estilo característico, quiso saber sin filtro cómo es la realidad económica del cantante y qué hace con lo que gana.

En medio de un repaso por la magnitud de sus conciertos -incluidos sus shows para 40 mil pesos en el estadio de River y festivales con 250 mil asistentes, como por ejemplo en Neuquén- Mirtha lanzó la consulta de manera frontal: “¿Ganás muy bien, Abel?”. El músico respondió con honestidad: “Sí”.

La conductora argentina redobló la apuesta y preguntó: “¿Vivís bien?”, momento en el cual el artista explayó sobre su enfoque respecto al dinero. “Sí, vivo bien. Invierto mucho, me diversifico mucho”, explicó Pintos, dejando ver un costado menos conocido.

Abel Pintos se sumó a la "fiebre verde" y producirá pistacho en Mendoza

En Argentina, y -sobre todo- en las redes sociales no se habla de otra cosa desde hace días. Y es que el pistacho, este delicioso fruto seco que cuenta con infinidad de adeptos -quienes se rinden ante su delicia- se ha convertido en el foco de todas las conversaciones.

Ya sea por el novedoso alfajor Dubai(lanzado por Havanna como edición limitada) o por algunas heladerías y chocolaterías (Lucciano's, Gouher Chocolates y La Pinocha chocolates, por mencionar algunas), lo cierto es que el furor por el pistacho crece a diario.

Entre 2016 y 2023, el pistacho se convirtió en un cultivo estrella y su superficie pasó de 31 has a 770 has (y contando). Y uno de los productores estrellas que se sumó a fines del año pasado fue el artista Abel Pintos quien, junto a un socio, adquirió 93 hectáreas en Lavalle para producir este fruto seco y olivos.

Furor por el pistacho: el emprendimiento de Abel Pintos para producir este fruto seco en Mendoza. Foto: Los Andes
A fines de 2024, por medio de una transacción que desnudó un conflicto por la titularidad de las tierras entre dos actores que las vendieron por su cuenta y por separado, el cantante Abel Pintos y su socio, Marcelo González, adquirieron 93 hectáreas de campo en el distrito San Francisco (Lavalle).

Según explicó hace unos meses a Los Andes el ingeniero agrónomo, Fernando Lapolla -y quien fue elegido por Abel Pintos y su socio para encabezar el proyecto en Mendoza- la intención de los inversores es replicar el modelo del emprendimiento que ambos tienen en Mercedes, Provincia de Buenos Aires y que lleva por nombre “La Matera”.

“Es un proyecto de frutos secos y vivero, y hay un lugar que es un aula donde se enseña a los chicos tareas relacionadas con el agro y el ambiente, entre otras cosas”, explicó Lapolla a Los Andes en febrero de este año.

