Como manda la historia, Mirtha Legrand apuró a Abel Pintos con una pregunta incómoda: "¿Ganás bien?"

Mirtha Legrand nuevamente hizo de las suyas en La noche de Mirtha . En esta ocasión, su presa de este sábado fue Abel Pintos . El artista, además de repasar su trayectoria artística y su presente, terminó respondiendo una pregunta que rara vez se le hace de forma tan directa a una figura pública.

La diva de 98 años, fiel a su estilo característico, quiso saber sin filtro cómo es la realidad económica del cantante y qué hace con lo que gana .

En medio de un repaso por la magnitud de sus conciertos -incluidos sus shows para 40 mil pesos en el estadio de River y festivales con 250 mil asistentes, como por ejemplo en Neuquén- Mirtha lanzó la consulta de manera frontal: “¿Ganás muy bien, Abel?” . El músico respondió con honestidad: “Sí” .

La conductora argentina redobló la apuesta y preguntó: “¿Vivís bien?” , momento en el cual el artista explayó sobre su enfoque respecto al dinero. “Sí, vivo bien. Invierto mucho, me diversifico mucho” , explicó Pintos, dejando ver un costado menos conocido.

En Argentina , y -sobre todo- en las redes sociales no se habla de otra cosa desde hace días. Y es que el pistacho , este delicioso fruto seco que cuenta con infinidad de adeptos -quienes se rinden ante su delicia- se ha convertido en el foco de todas las conversaciones.

Ya sea por el novedoso alfajor “Dubai” (lanzado por Havanna como edición limitada) o por algunas heladerías y chocolaterías (Lucciano's, Gouher Chocolates y La Pinocha chocolates, por mencionar algunas), lo cierto es que el furor por el pistacho crece a diario.

Entre 2016 y 2023, el pistacho se convirtió en un cultivo estrella y su superficie pasó de 31 has a 770 has (y contando). Y uno de los productores estrellas que se sumó a fines del año pasado fue el artista Abel Pintos quien, junto a un socio, adquirió 93 hectáreas en Lavalle para producir este fruto seco y olivos.

Furor por el pistacho: el emprendimiento de Abel Pintos para producir este fruto seco en Mendoza. Foto: Los Andes

A fines de 2024, por medio de una transacción que desnudó un conflicto por la titularidad de las tierras entre dos actores que las vendieron por su cuenta y por separado, el cantante Abel Pintos y su socio, Marcelo González, adquirieron 93 hectáreas de campo en el distrito San Francisco (Lavalle).

Según explicó hace unos meses a Los Andes el ingeniero agrónomo, Fernando Lapolla -y quien fue elegido por Abel Pintos y su socio para encabezar el proyecto en Mendoza- la intención de los inversores es replicar el modelo del emprendimiento que ambos tienen en Mercedes, Provincia de Buenos Aires y que lleva por nombre “La Matera”.

“Es un proyecto de frutos secos y vivero, y hay un lugar que es un aula donde se enseña a los chicos tareas relacionadas con el agro y el ambiente, entre otras cosas”, explicó Lapolla a Los Andes en febrero de este año.