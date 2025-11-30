30 de noviembre de 2025 - 19:17

"Las estrellas de la tierra": una experiencia que reinventa el recorrido por el Le Parc

Una visita guiada que combina realidad aumentada y performances en vivo para redescubrir a los grandes artistas mendocinos en las salas del Espacio Cultural Julio Le Parc.

Homenaje a Soda Stereo en el Le Parc

Foto:

Cultura de Mendoza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El Espacio Cultural Julio Le Parc despide el año con una propuesta tan innovadora como emotiva: “Las estrellas de la tierra”, una visita guiada creativa que combina arte, tecnología y memoria cultural en un recorrido de entre 50 y 60 minutos. La actividad invita al público —con celular y auriculares en mano— a redescubrir cada sala del emblemático edificio a través de realidad aumentada y performances en vivo.

Leé además

Viviana Beinat encara el centenario del Teatro con un objetivo: El trabajo en equipo.

Viviana Beinat: La directora del Teatro Independencia que abrió los "tesoros" ocultos

Por Carina Bruzzone
De las raíces. Eva Sola y Nadia Szachniuk presentan en vivo su tercer trabajo discográfico, lanzado en junio.

Eva y Nadia traen a Mendoza el espíritu del folclore antiguo

Por Ariel Búmbalo

La experiencia se presenta como un viaje multisensorial. A medida que avanzan por los pasillos y salas, los asistentes se encuentran simbólicamente con las figuras que dan nombre a los distintos espacios del Le Parc: Julio Le Parc, Armando Tejada Gómez, Vilma Rupolo, Ernesto Suárez, Tito Francia y Chalo Tulián. Cada aparición se complementa con momentos performáticos que pueden incluir danza, canto, narración o teatro, diseñados para acercar la vida y la obra de estos referentes del arte mendocino.

Con una impronta cultural, turística y didáctica, la visita propone poner en diálogo la identidad local con herramientas tecnológicas de vanguardia. La entrada es libre y gratuita, y la actividad está pensada para públicos de todas las edades, tanto de Mendoza como del resto del país y del mundo.

La idea y dirección general pertenecen a Pinty Saba, y la producción cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Mendoza. Tras una temporada marcada por gran participación, “Las estrellas de la tierra” tendrá sus dos últimas funciones del año 2025 el lunes 1 de diciembre a las 11 h y el lunes 8 de diciembre a la misma hora.

Una oportunidad ideal para vivir el Le Parc desde dentro, con otros ojos y otras voces, celebrando a quienes iluminan la historia artística de la provincia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Inusual fin de semana con grandes bandas, músicos y espectáculos.

Furia de recitales: Fiesta de la Cerveza, Hernán Cattaneo y Don Osvaldo en un fin de semana sin precedentes

Por Carina Bruzzone
Mirtha Legrand apuró a Abel Pintos con una pregunta incómoda.

Como manda la historia, Mirtha Legrand apuró a Abel Pintos con una pregunta incómoda: "¿Ganás bien?"

Por Redacción Espectáculos
La China Suárez celebra su primer aniversario junto a Mauro Icardi y compartió una foto con un anillo que desató rumores de un posible casamiento. 

Las fotos del primer aniversario de la China Suárez y Mauro Icardi que desataron rumores de casamiento

Por Redacción Espectáculos
La nueva comedia romántica de Netflix ambientada en Londres.

Con paisajes de Londres: la película romántica navideña de Netflix que está robando todos los corazones

Por Redacción Espectáculos