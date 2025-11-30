"Las estrellas de la tierra": una experiencia que reinventa el recorrido por el Le Parc

Una visita guiada que combina realidad aumentada y performances en vivo para redescubrir a los grandes artistas mendocinos en las salas del Espacio Cultural Julio Le Parc.

El Espacio Cultural Julio Le Parc despide el año con una propuesta tan innovadora como emotiva: “Las estrellas de la tierra”, una visita guiada creativa que combina arte, tecnología y memoria cultural en un recorrido de entre 50 y 60 minutos. La actividad invita al público —con celular y auriculares en mano— a redescubrir cada sala del emblemático edificio a través de realidad aumentada y performances en vivo.

La experiencia se presenta como un viaje multisensorial. A medida que avanzan por los pasillos y salas, los asistentes se encuentran simbólicamente con las figuras que dan nombre a los distintos espacios del Le Parc: Julio Le Parc, Armando Tejada Gómez, Vilma Rupolo, Ernesto Suárez, Tito Francia y Chalo Tulián. Cada aparición se complementa con momentos performáticos que pueden incluir danza, canto, narración o teatro, diseñados para acercar la vida y la obra de estos referentes del arte mendocino.

Con una impronta cultural, turística y didáctica, la visita propone poner en diálogo la identidad local con herramientas tecnológicas de vanguardia. La entrada es libre y gratuita, y la actividad está pensada para públicos de todas las edades, tanto de Mendoza como del resto del país y del mundo.

La idea y dirección general pertenecen a Pinty Saba, y la producción cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Mendoza. Tras una temporada marcada por gran participación, “Las estrellas de la tierra” tendrá sus dos últimas funciones del año 2025 el lunes 1 de diciembre a las 11 h y el lunes 8 de diciembre a la misma hora.