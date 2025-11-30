Furia de recitales: Fiesta de la Cerveza, Hernán Cattaneo y Don Osvaldo en un fin de semana sin precedentes

Del 5 al 8 de diciembre , la provincia tira la casa por la ventana. Entre el viernes y el domingo, el Hipódromo de Mendoza volverá a convertirse en el punto de encuentro de la décimo octava edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza, un clásico que ya trasciende la agenda local y se consolida entre los festivales más importantes del oeste argentino. Sin embargo, dos grandes shows se suman a un fin de semana explosivo: Sunsetstrip, de Hernán Cattaneo , que agotó entradas meses antes de la presentación, del sábado 6 al al lunes 8 de diciembre; y la presentación de Don Osvaldo , la banda liderada por Pato Fontanet que se presenta el 6 de diciembre en el Arena Maipú . Así que vamos por partes.

Este año, la propuesta de la Fiesta de la Cerveza llega con una grilla que mezcla distintos géneros, con grandes exponentes de cada uno, reforzando la identidad diversa del evento. Sin dudas, uno de los platos más fuertes es la vuelta de Molotov a Mendoza, luego de una década.

La banda mexicana, trascendió fronteras a fuerza de incomodidad, incorrección política y planteos sociales potentes con letras que identifican a todo un continente. Nunca hicieron música para caer bien, cada disco parece diseñado para sonar como una protesta amplificada; y a pesar de su crudeza, o tal vez gracias a eso, sus canciones se volvieron parte del ADN cultural de varias generaciones que encontraron en su irreverencia un modo de decir lo que nadie decía en voz alta.

El grupo nació en Ciudad de México en 1995 , impulsado por Micky Huidobro, Tito Fuentes, Randy Ebright y Paco Ayala, cuatro músicos que compartían una misma convicción: si iban a hablar de política, desigualdad, violencia o estupidez institucional, lo harían sin filtros. Ese espíritu quedó inmortalizado en su disco debut, ¿Dónde Jugarán las Niñas?, un álbum que mezcló rap, funk, metal y humor negro, y que se convirtió en un éxito inmediato a pesar de la polémica. Mientras algunos sectores intentaban censurarlos, el público los adoptó como una bocanada de aire fresco dentro de una escena que necesitaba sacudidas.

Con el tiempo, Molotov dejó claro que su estilo no era un accidente. Canciones como “Gimme the Power”, “Puto”, “Frijolero” o “Here We Kum” transformaron la provocación en una herramienta política. Mientras la industria musical apostaba a fórmulas más seguras, la banda eligió la incomodidad: letras hirientes, ironía filosa y un manejo quirúrgico del humor como arma de denuncia. Su forma de componer, casi siempre colaborativa, sumó a su identidad un sello distintivo: todos cantan, todos componen, todos se meten de lleno en el caos creativo.

A lo largo de su trayectoria ,Molotov giró por Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, construyendo un prestigio internacional basado en la energía demoledora de sus shows en vivo. La banda entendió rápido algo que pocos logran: que la rabia también se baila. Sus recitales combinan mosh, pogo y sentido de comunidad. Son, en esencia, una celebración del descontento.

Su evolución musical también incluyó trabajos como Apocalypshit, Dance and Dense Denso, Eternamiente y Agua Maldita, donde continuaron experimentando con la mezcla de géneros sin perder esa chispa incendiaria que los caracteriza. Eso explica por qué siguen estando vigentes casi treinta años después.

Fiesta de la Cerveza: Cuarteto, Rock, Cumbia y música urbana en un solo lugar

Para quienes recién se despiertan, aún quedan entradas disponibles en Passline con combos para grupos y opciones en cuotas sin interés hasta agotar stock. A eso se suma el ingreso gratuito para niños de hasta 10 años, mientras que los menores de 12 deben asistir acompañados por un adulto.

Cazzu Cazzu LM Comunicación

La programación musical arranca fuerte el viernes 5 con el desembarco de Damas Gratis, encabezado por Pablo Lescano en su debut en la fiesta, junto a La Banda de Carlitos y Euge Quevedo, garantizando una apertura cargada de baile. El sábado 6 será territorio del rock con la vuelta de Ciro y Los Persas, además de La Franela y Piti Fernández, una reunión que promete un momento simbólico para los seguidores de Los Piojos. El cierre, el domingo 7, se perfila como una noche histórica: Cazzu presentará parte de Latinaje, Molotov regresará a Mendoza después de diez años y la celebración culminará con DJ Mami y La K’onga en un after a pura fiesta.

La K'onga La K'onga LM Comunicación

Cupo mendocino: Más de diez grupos locales

La presencia mendocina también tendrá su espacio gracias al concurso “Marciano Cantero”, del que surgieron doce proyectos locales seleccionados por un jurado: Hidalgo y sus Galácticos, El Gremio Tropical, Tonchi Fernández, Brassass, Mambo, Sol Lorenzo, Lîla, Destierra, Pandilla de la Muerte, Flaco Kev, Kratevas y Somos Más.

Además de la música, la Fiesta de la Cerveza ofrecerá su habitual abanico gastronómico y cervecero. Más de veinte cervecerías artesanales locales estarán presentes, entre ellas Jerome, Aldea Gala, Puliwén, Pirca, Dowel, Frangus, Wir, Gruit, 23 Ríos, Brumen, Stärke y Antares, junto a Cerveza Andes, referente nacional y marca mendocina por excelencia. La propuesta gastronómica crecerá con food trucks de hamburguesas, carnes ahumadas, cocina árabe, centroeuropea, sushi, opciones urbanas y alternativas sin gluten, además de helados y postres para completar la experiencia.

Fiesta de la Cerveza Fiesta de la Cerveza LM Comunicación

Este año, el festival implementará el sistema Pop Meals, utilizado en eventos masivos del país, que permite precomprar consumos, cargar saldo desde el celular y agilizar la dinámica dentro del predio. Es importante destacar que no se manejará dinero en efectivo en ninguna instancia y toda compra debe realizarse a través del sistema electrónico dispuesto. También se incorporará nuevamente el uso de ecovasos, una medida sustentable que ya es parte del ritual del festival.

Últimas entradas con descuento y estacionamiento

Fiesta de la Cerveza Fiesta de la Cerveza LM Comunicación

Las últimas entradas anticipadas para el evento siguen disponibles en Passline.com, junto con los combos por día. Los descuentos se mantienen hasta el lunes 1 de diciembre y pueden adquirirse en tres cuotas sin interés con todas las tarjetas bancarias. La entrada general cuesta 40.000 pesos. Pero para los que tienen planeado asistir en grupo, hay varias opciones de combos: AMIGO x3 a 111.000 pesos, FAMILIAR x4 a 145.000 pesos y FIESTA x6 a 216.000 pesos. Además, el estacionamiento con seguridad dentro del predio también puede comprarse de forma anticipada en Passline.com.

Eugenia Quevedo Eugenia Quevedo LM Comunicación

Hernán Cattaneo vuelve en un fin de semana de fuego

La próxima edición de Sunsetstrip, de Hernán Cattaneo, desembarcará nuevamente en el Gran Hotel Potrerillos los días 6, 7 y 8 de diciembre, en un entorno que parece diseñado a medida para el universo sonoro DJ argentino más famoso del mundo. La cordillera, el aire fresco y el cielo abierto funcionan como un escenario natural que el público ya adoptó como parte esencial de la experiencia. Las entradas, que se pusieron a la venta por el mes de mayo, volaron en cuestión de horas, un síntoma claro del alcance cultural que logró el proyecto del DJ más influyente de la escena global.

Lejos de ser un simple festival de música electrónica, Sunsetstrip se consolidó como un formato que mezcla estética, tecnología y narrativa musical. Cattáneo viene explorando esta idea desde hace años: la música no como un acompañamiento, sino como el eje de una puesta donde cada elemento está pensado para activar los sentidos. En Mendoza, ese concepto encuentra un ecosistema perfecto.

Hernán Cattaneo Hernán Cattaneo gentileza

La edición 2025 llega con una programación que equilibra figuras legendarias, artistas emergentes y propuestas internacionales que dialogan con la identidad sonora del encuentro. El sábado 6 abrirá con uno de los nombres más respetados del house mundial: Danny Tenaglia. El DJ estadounidense, referente absoluto de Nueva York, compartirá la jornada con Marcelo Vasami, Marienne y el propio Cattáneo.

El domingo 7 propondrá un giro estético interesante. El dúo austríaco HVOB será el número central, llevando su electrónica melódica y atmosférica a las alturas de Potrerillos. La fecha se completa con Meinz y PAAX, dos productores locales que vienen ganando presencia en la escena nacional.

El lunes 8 será, como ya es tradición, el gran cierre. Cattáneo ofrecerá un extended set, esas sesiones donde despliega su habilidad para construir viajes largos, sutiles y envolventes. Lo acompañarán Martín García y B.I.R.DD, completando una jornada pensada como una despedida a cielo abierto.

Sunsetstrip nació con una premisa simple y poderosa: hacer música durante el día, en espacios abiertos, creando una comunión entre público, paisaje y ritmo. Mendoza adoptó el concepto como propio. Parte del encanto está en la curaduría visual y escénica que distingue a cada edición. En ocasiones anteriores, la propuesta incluyó más de medio centenar de performers, pantallas móviles, estructuras espejadas y hasta un show aéreo de drones sobre la laguna, que convirtió el cielo en una pieza coreografiada.

A todo eso se suma un diseño de sonido de alta fidelidad y una iluminación que acompaña la transición del día a la noche. La progresión es parte del ritual: la música arranca con el sol todavía alto, crece con el atardecer y alcanza su punto máximo bajo un cielo que, en Potrerillos, suele ofrecer estrellas nítidas como pocas.

Aunque Sunsetstrip ya pasó por ciudades como Punta del Este, Buenos Aires, Montevideo, Montreal o San Pablo, la parada mendocina mantiene un magnetismo particular. Tal vez sea el vino, el aire frío de la montaña, o ese instante en que los beats se mezclan con la geografía y la noche parece abrirse como un telón. Sea lo que sea, para miles de personas ya es una cita inevitable del calendario cultural.

Don Osvaldo: la voz de Pato Fontanet vuelve a escena y pide cancha

Don Osvaldo Don Osvaldo gentileza

La banda liderada por Patricio Santos Fontanet vuelve a ponerse la ruta y aterriza en nuestra provincia: una cita para los que siguen desde hace años la voz que nació con Callejeros y no se conformó con quedarse en el pasado. El encuentro será el 6 de diciembre en el Arena Maipú y las entradas están disponibles en Ticketek.com.ar. La organización explicó que el show comenzará puntual a las 20, por lo que se prevé una apertura de puertas a las 18. Ademas, las primeras 200 entradas de Campo tienen un DVD de regalo que se canjean el día del evento con el listado de compradores en el puesto de merchandising.

Don Osvaldo —nombre elegido en 2014 en homenaje al maestro del tango Osvaldo Pugliese— es la evolución del proyecto que tras la disolución de Callejeros continuó primero como Casi Justicia Social y luego adoptó su identidad actual.

En el escenario, la banda respira como un conjunto: Álvaro Puentes en guitarras, Christian Torrejón en bajo, Gabriel Geréz en teclados, Juan Falcone en percusión, Leopoldo Janin en saxos, Luis Lamas en batería y, por supuesto, Patricio Fontanet en voz. Juntos mantienen ese rock barrial que mezcla estribillos certeros y una rabia controlada, ahora con la experiencia y las cicatrices que imprimen los años.

La historia de Don Osvaldo está clavada en la continuidad y la reinvención. Tras el complejo episodio judicial y la separación de Callejeros, Fontanet armó Casi Justicia Social en 2010; con el correr de los años el proyecto fue tomando forma hasta convertirse en Don Osvaldo en septiembre de 2014, y desde entonces se consolidó con discos y giras por Argentina y la región.

Musicalmente, el repertorio que convoca a multitudes no olvida sus raíces. De Callejeros sobreviven himnos como “Una nueva noche fría”, “Prohibido” y “Imposible”, canciones que marcaron generaciones y que siguen sonando fuerte en cada show. En paralelo, Don Osvaldo desarrolló un catálogo propio: su primer álbum bajo ese nombre, Casi Justicia Social (2015), produjo temas como “Incertidumbre”, “Dos Secas” y “Mis Latidos”, que hoy forman parte fija de sus sets.

La banda no solo gira: también volvió a estadios grandes —en 2024 tocó en el Luna Park con localidades agotadas—, una prueba de que su vínculo con el público se mantiene intacto pese a todo lo vivido. Quien vaya al show encontrará tanto clásicos coreables como material nuevo que muestra a Fontanet en un lugar creativo activo, no en modo nostalgia.