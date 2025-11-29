Con paisajes de Londres: la película romántica navideña de Netflix que está robando todos los corazones

La producción, ambientada en una invernal Londres, tiene un giro de trama inesperado: amor, risas y hasta un robo.

Con la llegada de fin de año, Netflix vuelve a apostar por uno de sus géneros más rendidores: la comedia romántica ambientada en Navidad. Entre luces, ciudades decoradas y conflictos que prometen final feliz, la plataforma estrena una historia que combina espíritu festivo, ironía y hasta un robo.

Ambientada en una Londres invernal y elegante, la película “Un robo muy navideño” propone una trama liviana, con ritmo ágil y personajes que no tienen nada que perder. El eje no está solo en el romance, sino también en una venganza improvisada que une a dos desconocidos con heridas personales y un objetivo en común.

Una película con romance, navidad y un robo La producción dirigida por Michael Fimognari que mezcla comedia romántica y robos con tono sarcástico. La historia sigue a Sophie, una joven trabajadora que llegó al Reino Unido para acompañar el tratamiento médico de su madre, y que pronto se enfrenta a una realidad dura: la atención que necesita solo es accesible a través del costoso sistema privado.

Embed - Un robo muy navideño | Tráiler oficial | Netflix Del otro lado aparece Nick, un mecánico con mala suerte que arrastra una condena por un robo que jura no haber cometido. Convencido de que fue incriminado por un poderoso empresario del comercio, ve en Sophie a la aliada perfecta para ejecutar un plan arriesgado en Nochebuena. Ninguno es un criminal experto, pero ambos comparten el hartazgo y la urgencia.

El plan se vuelve todavía más extraño cuando entra en escena la esposa del magnate, una mujer cansada de su marido y dispuesta a colaborar con la conspiración. Entre ensayos fallidos, disfraces improvisados y huidas improvisadas, la relación entre Sophie y Nick empieza a transformarse en algo más que una simple sociedad delictiva.

Reparto de "Un robo muy navideño" en Netflix Olivia Holt, interpreta a Sophie, es una actriz y cantante estadounidense que alcanzó popularidad con producciones juveniles, especialmente en Disney Channel. Con el paso de los años consolidó su carrera en cine y series con roles más maduros. Olivia Holt y Connor Swindells los protagonistas de Netflix. Olivia Holt y Connor Swindells los protagonistas de Netflix. gentileza Connor Swindells, que le presta su piel a Nick, es un actor británico reconocido principalmente por su papel en la exitosa serie “Sex Education”, donde se destacó por interpretar personajes complejos y emocionalmente ambiguos.