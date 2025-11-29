Con paisajes de Londres: la película romántica navideña de Netflix que está robando todos los corazones

Ambientada en una Londres invernal y elegante, la película “Un robo muy navideño” propone una trama liviana, con ritmo ágil y personajes que no tienen nada que perder. El eje no está solo en el romance, sino también en una venganza improvisada que une a dos desconocidos con heridas personales y un objetivo en común.
La producción dirigida por Michael Fimognari que mezcla comedia romántica y robos con tono sarcástico. La historia sigue a Sophie, una joven trabajadora que llegó al Reino Unido para acompañar el tratamiento médico de su madre, y que pronto se enfrenta a una realidad dura: la atención que necesita solo es accesible a través del costoso sistema privado.
Del otro lado aparece Nick, un mecánico con mala suerte que arrastra una condena por un robo que jura no haber cometido. Convencido de que fue incriminado por un poderoso empresario del comercio, ve en Sophie a la aliada perfecta para ejecutar un plan arriesgado en Nochebuena. Ninguno es un criminal experto, pero ambos comparten el hartazgo y la urgencia.
El plan se vuelve todavía más extraño cuando entra en escena la esposa del magnate, una mujer cansada de su marido y dispuesta a colaborar con la conspiración. Entre ensayos fallidos, disfraces improvisados y huidas improvisadas, la relación entre Sophie y Nick empieza a transformarse en algo más que una simple sociedad delictiva.
Reparto de "Un robo muy navideño" en Netflix
Olivia Holt, interpreta a Sophie, es una actriz y cantante estadounidense que alcanzó popularidad con producciones juveniles, especialmente en Disney Channel. Con el paso de los años consolidó su carrera en cine y series con roles más maduros.
Connor Swindells, que le presta su piel a Nick, es un actor británico reconocido principalmente por su papel en la exitosa serie “Sex Education”, donde se destacó por interpretar personajes complejos y emocionalmente ambiguos.