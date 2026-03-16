El pacto de amor de Sam Elliott y Katharine Ross, una de las parejas más longevas de Hollywood

A los 81 años, Sam Elliott reaparece con su familia y revive una historia de amor, crisis y reconciliación que sobrevivió a Hollywood y a un drama doméstico inesperado.

Sam Elliott, el rostro indómito del western moderno, sorprendió recientemente al mundo al caminar por la alfombra roja junto a su esposa y amor de su vida, Katharine Ross, y su hija Cleo Rose. A sus 81 años, el actor no solo celebra su incorporación a la serie Landman, sino la solidez de una familia que resistió tormentas privadas y Hollywood.

Elliott se unió al elenco de la segunda temporada de la serie de Taylor Sheridan, donde interpreta al padre del personaje de Billy Bob Thornton. Su aparición en el Museo de Arte Moderno de Fort Worth marcó un momento inusual para un hombre que prefiere la soledad de su rancho de Malibú a los flashes. Sin embargo, la armonía que se percibe hoy en este trío familiar oculta cicatrices que pocos recuerdan.

image Sam Elliot en Landman. Un encuentro marcado por la timidez inicial La historia de Elliott y Ross comenzó oficialmente en Londres durante 1978, en el rodaje de la película de terror The Legacy. Sin embargo, la atracción de Elliott venía de mucho antes. Él admite que se cruzó con ella por primera vez en 1969 en el set de Butch Cassidy and the Sundance Kid, pero era tan solo un extra sin nombre y se sentía demasiado tímido para hablar con la protagonista. Katharine, cinco años mayor, estaba en su cuarto matrimonio en aquel entonces, mientras que Sam nunca se había casado.

El éxito de su relación a largo plazo responde a un mecanismo de supervivencia poco común en la industria del espectáculo. La pareja basa su permanencia en una sensibilidad compartida y en la decisión consciente de trabajar en el vínculo. En lugar de alejarse cuando surgen conflictos, ambos han declarado que el secreto es "trabajar para dejar atrás la m*erda". Esta filosofía de resistencia es lo que les permitió llegar a los 41 años de casados, un hito en un entorno donde las uniones suelen ser fugaces.

image El día que el drama familiar llegó a los tribunales A pesar de la imagen de familia ideal, en 2011 vivieron su momento más crítico. Cleo Rose Elliott, la única hija del matrimonio, protagonizó un episodio violento en el que apuñaló a su madre con unas tijeras en un ataque de ira. Katharine Ross llegó a solicitar una orden de restricción contra su hija, alegando años de abuso verbal y emocional. Cleo incluso cortó la línea telefónica para evitar que llamaran a la policía.

El caso nunca llegó a una audiencia final porque ninguna de las dos se presentó al juzgado, optando por resolver la crisis en la intimidad. Desde entonces, la reconciliación ha sido completa y pública. Cleo, que se formó como cantante de ópera y lanzó un álbum de rock, ahora vive cerca de sus padres y se muestra orgullosa del talento de ambos en cada evento donde los acompaña. image La filosofía de vida detrás del silencio de Malibú Lejos del lujo ostentoso, los Elliott residen en una propiedad de 80 acres en los cañones de Malibú que parece más un puesto fronterizo que una mansión de celebridades. El actor también mantiene su casa de la infancia en Oregón, donde se dedica a tareas rurales como cortar leña y arreglar cercas para escapar del ruido mediático. Su fortuna, estimada en 20 millones de dólares, se traduce en una vida medida en paz antes que en posesiones. Incluso su carrera refleja esta búsqueda de autenticidad. Sam casi pierde su papel en la película Mask porque estaba en su luna de miel en Hawái y no quería interrumpirla para una audición. Fue Katharine quien llamó al agente para garantizar que su esposo regresaría a tiempo, priorizando el éxito de él tanto como la estabilidad de su hogar.