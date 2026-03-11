Quiénes son los argentinos más ricos del mundo, según Forbes

En la edición 2026 del ranking mundial de multimillonarios elaborado por Forbes USaparecen hay varios argentinos que se encuentran en ese listado. Encabeza el grupo Paolo Rocca—aunque la publicación también se encuentran Marcos Galperín, Alejandro Bulgheroni, Eduardo Eurnekian, Eduardo Costantini y Delfín Jorge Ezequiel Carballo quien mantiene su lugar en la lista desde el año pasado. A continuación los puntos principales de la publicación:

Vuelve a subir el precio del petróleo, mientras siguen los ataques a buques en el estrecho de Ormuz

Aunque sus raíces familiares se remontan a un antiguo negocio marítimo que operaba hace dos siglos entre Génova y Asia, el verdadero origen del conglomerado actual está ligado a Agostino Rocca (1895-1976) , abuelo del actual líder del grupo. Tras una infancia marcada por tragedias —quedó huérfano a los diez años luego de un terremoto— y su participación en la Primera Guerra Mundial, Agostino se convirtió en un industrial relevante en la Italia de los años treinta y posteriormente fundó en Argentina, en 1945, el Grupo Techint.

Hoy el holding desarrolla actividades en sectores como producción de acero, ingeniería y construcción, minería, petróleo y gas, además del sistema hospitalario en Italia. En conjunto, el grupo genera ingresos por más de US$ 22.000 millones al año y emplea a aproximadamente 52.000 personas en distintos países.

Paolo Rocca dirige la compañía desde la Argentina, mientras que su hermano Gianfelice Rocca —también ubicado en el puesto 528 del ranking— lidera desde Italia la red de salud Humanitas . A lo largo de más de siete décadas, Techint participó en importantes obras de infraestructura: construyó más de 11.000 kilómetros de líneas eléctricas de alta tensión , más de 2.000 kilómetros de rutas y desarrolló proyectos energéticos y de servicios públicos. En los últimos años también tuvo un papel relevante en el desarrollo del yacimiento Vaca Muerta y en proyectos vinculados al transporte ferroviario.

Durante varios años fue considerado el argentino más rico del mundo. En la edición 2026 del ranking, Marcos Galperin aparece con una fortuna estimada en US$ 7.200 millones por debajo de los US$ 8.000 millones que registraba en el listado anterior. Esto lo ubicó en el puesto 542 global lejos del lugar 382 que había ocupado el año pasado.

La evolución de su patrimonio refleja también el crecimiento sostenido de Mercado Libre, la compañía que fundó en 1999 y que hoy es la mayor empresa tecnológica de América Latina. La plataforma cuenta con más de 100.000 empleados y opera en más de 18 países. Su ecosistema incluye el Marketplace de comercio electrónico y la fintech Mercado Pago , que supera los 78 millones de usuarios activos mensuales . Solo en 2025 la compañía procesó la entrega de 2.400 millones de productos.

A comienzos de 2026, Galperin dejó el cargo de CEO después de 26 años al frente de la empresa y asumió como presidente ejecutivo, enfocado en la estrategia de largo plazo.

Alejandro Bulgheroni (puesto 837) - US$ 5.100 millones

El empresario petrolero Alejandro Bulgheroni ocupa el puesto 837 del ranking con una fortuna estimada en US$ 5.100 millones . Aunque descendió algunas posiciones en la lista global, su patrimonio creció respecto de ediciones anteriores: en 2025 había sido valuado en US$ 4.800 millones , mientras que en 2024 alcanzaba US$ 4.900 millones.

Alejandro Bulgheroni, habló con Los Andes.

Bulgheroni preside Pan American Energy Group (PAE) donde posee el 25% de participación accionaria. La compañía es la mayor petrolera privada de la Argentina y opera tanto en exploración y producción de hidrocarburos como en refinación y comercialización, a través de la marca Axion Energy.

La empresa cuenta con unas 600 estaciones de servicio participa con cerca del 15% del mercado de petróleo y gas natural y tiene alrededor del 14% de la venta de combustibles en el país. Además, avanza en iniciativas vinculadas a la transición energética, con inversiones en energías renovables y proyectos de litio en el norte argentino.

Fuera del negocio energético, Bulgheroni desarrolló un importante portafolio vitivinícola con más de diez bodegas en diferentes países , entre ellas Bodegas Garzón en Uruguay, una de las principales exportadoras del país. También posee el complejo agroindustrial Estancias del Lago , que alberga más de 13.000 vacas lecheras y produce cerca de 550.000 litros de leche diarios.

Eduardo Eurnekian (puesto 891) - US$ 4.800 millones

A sus 93 , Eduardo Eurnekian continúa involucrado en la conducción de su holding Corporación América . En la edición 2026 del ranking su patrimonio se estima en US$ 4.800 millones lo que representa un crecimiento significativo frente a los US$ 3.400 millones del año anterior y los US$ 3.000 millones que registraba en 2024.

El grupo opera 53 aeropuertos en distintos países y en 2018 llevó su negocio aeroportuario a la Bolsa de Nueva York . Sin embargo, la actividad aérea es solo una parte del conglomerado.Eurnekian expandió su holding hacia diferentes áreas: energía con Compañía General de Combustibles (CGC), biotecnología y biocombustibles a través de Unitec Bio , infraestructura mediante Helport y servicios financieros con Wilobank , el banco digital que vendió a Ualá en 2022.

Eduardo Costantini (puesto 2858) - US$ 1.300 millones

El empresario inmobiliario Eduardo Costantini, fundador de Consultatio y del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) , aparece en el puesto 2858 del ranking con una fortuna estimada en US$ 1.300 millones . La cifra representa una caída frente a los US$ 1.500 millones que tenía en la edición anterior e incluso por debajo de los US$ 1.400 millones registrados en 2024.

Eduardo Constantini y su joven esposa, la mendocina Elina Fernández. Eduardo Constantini y su esposa

A través de Consultatio —de la cual conserva cerca del 70% del capital— impulsó desarrollos inmobiliarios emblemáticos como Nordelta y Puertos en la provincia de Buenos Aires. También lideró proyectos residenciales de alto nivel en Estados Unidos, entre ellos Oceana Bal Harbour y Oceana Key Biscayne en Miami, este último valorado en unos US$ 700 millones.

En el ámbito financiero, su firma Consultatio Asset Management adquirió en 2024 el 100% de TPCG Group Ltd. incluyendo sus operaciones en Argentina y Uruguay. De esa integración surgió Consultatio-TPCG , un grupo independiente de servicios financieros que busca expandirse en la región.

Delfín Jorge Ezequiel Carballo (puesto 3332) - US$ 1.000 millones

Con un perfil mucho más discreto que otros empresarios del listado, Delfín Jorge Ezequiel Carballo pasó a figurar en el segundo ranking y mantiene su presencia por año consecutivo. En esta edición ocupa el puesto 3332 , con una fortuna estimada en US$ 1.000 millones , por debajo de los US$ 1.200 millones que tenía el año pasado.

Carballo fue una figura clave en la creación del Grupo Macro, cuñado y socio del fallecido Jorge Horacio Brito , en 1976 invirtió US$ 5.000 junto a él para fundar la financiera Anglia , que posteriormente sería fundamental en la adquisición del Banco Macro. En el contexto económico de la década de 1970, la financiera logró alcanzar su primer millón de dólares en apenas dos años. En 1985 ambos socios concretaron la compra del banco, y desde entonces Carballo tuvo un papel central en las decisiones estratégicas de la entidad.

Durante décadas mantuvo una participación accionaria relevante —que llegó al 16,68% hasta 2020— y complementario un rol complementario al de Brito: mientras su socio concentraba la exposición pública, él se ocupaba de la gestión financiera del grupo. En 2012 dejó su cargo como CFO del banco, aunque continuó vinculado como accionista. También fue uno de los principales accionistas de la empresa energética Genneia donde llegó a poseer un 8,33% del capital hasta finales de 2019.