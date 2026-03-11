Vuelve a subir el precio del petróleo, mientras siguen los ataques a buques en el estrecho de Ormuz

Los precios del petróleo retomaron al alza este miércoles, impulsados una vez más por la guerra en Medio Oriente, que paraliza el estrecho de Ormuz.

Después de caer el martes tras las declaraciones de Donald Trump, quien dijo que el conflicto bélico está "prácticamente terminado" en Irá n, y la perspectiva de la liberación de las reservas estratégicas de crudo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el precio del crudo Brent del Mar del Norte subió un 5,05%, hasta los 92,23 dólares por barril alrededor de las 6.40 hora de Argentina.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate , subió un 5,91%, hasta los 88,38 dólares por barril.

De todos modos, los precios del petróleo se mantiene muy por debajo de los máximos alcanzados el lunes (pico cercano a los USD 120), pero el precio del crudo Brent, el referente internacional, continuaba siendo el miércoles alrededor de un 20% más alto que cuando comenzó la guerra, y los consumidores de todo el mundo ya estaban notando el efecto en las estaciones de servicio.

La tensión está puesta en el estrecho de Ormuz , principal canal del comercio. El ejército de Estados Unidos anunció el martes que había destruido 16 buques iraníes para la colocación de minas cerca del pasaje marítimo, aunque Trump afirmó en publicaciones en redes sociales que aún no había reportes de que Teherán estuviera minando el paso.

Si se mina el estrecho, su limpieza podría tomar al menos semanas una vez termine el conflicto.

En tanto, Irán amenazó con no permitir que “ni un solo litro de petróleo” pase por el estrecho de Ormuz para Estados Unidos, Israel o sus aliados. Según AP, el régimen también atacó barcos comerciales.

En circunstancias normales, alrededor del 20% del petróleo y el gas natural del mundo se transporta a través del estrecho canal que conduce al Golfo Pérsico.

La guerra ya mató al menos 1.230 personas en Irán, al menos 550 en el Líbano y 12 en Israel, según funcionarios de esos países.

Japón, Alemania y Austria liberan sus propias reservas de petróleo

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, dijo el miércoles que su país comenzará a liberar sus propias reservas de petróleo el lunes para minimizar las consecuencias de la guerra en Medio Oriente.

Más del 90% de las importaciones de petróleo de Japón provienen de Medio Oriente y la mayor parte de los envíos pasan por el Estrecho de Ormuz.

Japón cuenta con reservas de petróleo equivalentes a 254 días. Sin embargo, dado que el estrecho está prácticamente bloqueado, se espera que las importaciones de petróleo a Japón disminuyan significativamente a partir de finales de marzo, afirmó Takaichi.

La misma medida fue tomada por Alemania y Austria, en Europa.