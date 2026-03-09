9 de marzo de 2026 - 12:23

Lunes rojo: suben el dólar en Argentina y el riesgo país; las energéticas salvan a la Bolsa porteña

Los bonos, además, operan a la baja. Los papeles del sector petrolero, únicos salvados de las empresas que cotizan en Wall Street.

Dólar hoy, 9 de marzo

Dólar hoy, 9 de marzo

Otra vez sube el dólar minorista y también, el riesgo país de Argentina. En una jornada marcada por la tensión internacional y la suba del petróleo, los mercados reaccionaron con caídas generalizadas.

El crudo llegó a superar los USD 110 por barril y, aunque luego recortó parte de esa suba, todavía avanza cerca de 10%, presionando a los mercados internacionales.

Las bolsas del mundo comenzaron la semana en rojo.

El índice Dow Jones de Industriales, de referencia para la Bolsa de Nueva York, comenzó la sesión de este lunes con fuertes descensos, llegando a perder más de 800 puntos tras el arranque de una sesión difícil.

En concreto, si bien el Dow Jones marcó en la apertura un primer precio de 47.371,28 puntos, un 0,27% inferior al del cierre de la pasada semana, a los pocos minutos las caídas del selectivo cobraban mayor intensidad para ampliar las pérdidas al 1,86%, con un recorte de 886 puntos respecto del nivel previo a la apertura, cotizando en 46.615,52 puntos básicos..

De su lado, el tecnológico Nasdaq Composite abrió la sesión del lunes con un descenso del 0,9%, hasta los 22.184,05 puntos, pero a los pocos minutos ampliaba sus pérdidas al 1,45% para llegar a perder 325 puntos respecto del cierre del viernes.

El mal clima financiero también impacta en las empresas argentinas que cotizan en Nueva York. Los papeles más golpeados vuelven a ser los del sector bancario, con caídas superiores al 5%. Entre ellos se destaca el desplome de las acciones del BBVA.

En cambio, las compañías vinculadas al negocio energético muestran un comportamiento más favorable, impulsadas por el salto del petróleo.

El ADR de YPF sube alrededor de 2,5%, mientras que Transportadora de Gas del Sur y Pampa Energía registran avances más moderados, de 1,7% y 0,5% respectivamente.

Los bonos soberanos en dólares abrieron en baja y el riesgo país, medido por el JP Morgan, volvió a subir para ubicarse en 593 puntos básicos.

Los inversores internacionales venían apostando a una resolución rápida del conflicto en Irán, pero la nueva escalada del fin de semana cambió las expectativas y volvió a tensionar los mercados.

La suba del petróleo también impacta en otros commodities. El oro, que venía de un fuerte rally, retrocede este lunes cerca de 1,2%, aunque todavía se mantiene por encima de USD 5.000 la onza.

A cuánto cotiza el dólar hoy (BNA)

  • Compra: $1.390

  • Venta: $1.440

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

  • Venta: $1.872

Las personas físicas pueden comprar dólares sin la restricción de USD 200 mensuales, aunque la compra de billetes por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el objetivo de preservar la economía formal.

A cuánto está el dólar blue

  • Compra: $1.400

  • Venta: $1.420 (+0,35%)

Dólar cripto

  • Compra: $1.414,82

  • Venta: $1.454,90

Dólar MEP (Bolsa)

El dólar MEP, o dólar Bolsa, permite acceder a divisas mediante la compra de bonos argentinos que cotizan tanto en pesos como en dólares. No requiere una cuenta en el exterior, pero sí una cuenta comitente habilitada para operar desde el homebanking.

  • Compra: $1.436,40
  • Venta: $1.436,97 (-0,04%)

Dólar Contado con Liquidación (CCL)

El dólar CCL se utiliza principalmente por empresas para cambiar pesos por dólares en el exterior, mediante la compra y venta de acciones o títulos de deuda.

  • Compra: $1.478,08
  • Venta: $1.479,50 (+0,03%)

El Banco Central aclara que los ahorristas que compren dólares oficiales no podrán operar en los siguientes 90 días en el mercado de dólares financieros, como parte de una medida destinada a desalentar el denominado “rulo”.

