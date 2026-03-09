9 de marzo de 2026 - 13:44

"YPF no va a generar cimbronazos": la promesa de Horacio Marín tras el aumento del petróleo

El CEO de la petrolera estatal habló de un "compromiso honesto con los consumidores" y descartó subas atadas a la volatilidad por el conflicto bélico en Medio Oriente.

Foto archivo Los Andes

Foto archivo Los Andes

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Así lo expresó Marín este lunes en un posteo en su cuenta oficial de X: “Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición”.

@YPFoficial no va generar cimbronazos en los precios de los combustibles, somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores”, escribió el titular de la compañía.

Según Marín, YPF trabaja “con una estrategia de micropricing para ir analizando los precios día a día, semana a semana y mediante el sistema de moving average” donde podrán “atenuar picos de aumento y bajas dando mayor previsibilidad a los consumidores, teniendo un precio más estable”.

“La volatilidad y la incertidumbre no genera valor real sino especulación de corto plazo y nosotros buscamos ser confiables en el tiempo”, manifestó el CEO, algo que ya había dicho la semana pasada.

Horacio Marin Ceo de YPF
Horacio Marín, CEO de YPF

Horacio Marín, CEO de YPF

En diálogo con Infobae, Marín agregó sobre la guerra y el conflicto comercial en el mundo por el petróleo: "No sabemos si este proceso será largo o no. Habrá que ver el valor final de equilibrio de este periodo, que marcará el real movimiento de los combustibles hacia adelante. Hay mucha volatilidad porque nadie sabe qué ocurrirá: llegó a 120 pero muy rápido bajó a 104".

De todos modos, y siguiendo el micropricing vigente desde el año pasado, los conductores reportaron subas esta última semana en las estaciones de servicio YPF: la nafta súper, por ejemplo, pasó de estar en el rango de $1.600 por litro a cruzar los $1.700, según la zona y hora en Mendoza.

