"YPF no va a generar cimbronazos": la promesa de Horacio Marín tras el aumento del petróleo

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, volvió a decir que no aumentará bruscamente el precio de los combustibles, a pesar de la escalada en el costo del petróleo por la guerra en Medio Oriente.
El CEO de la petrolera estatal habló de un "compromiso honesto con los consumidores" y descartó subas atadas a la volatilidad por el conflicto bélico en Medio Oriente.
Así lo expresó Marín este lunes en un posteo en su cuenta oficial de X: “Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición”.
“@YPFoficial no va generar cimbronazos en los precios de los combustibles, somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores”, escribió el titular de la compañía.
Según Marín, YPF trabaja “con una estrategia de micropricing para ir analizando los precios día a día, semana a semana y mediante el sistema de moving average” donde podrán “atenuar picos de aumento y bajas dando mayor previsibilidad a los consumidores, teniendo un precio más estable”.
“La volatilidad y la incertidumbre no genera valor real sino especulación de corto plazo y nosotros buscamos ser confiables en el tiempo”, manifestó el CEO, algo que ya había dicho la semana pasada.
En diálogo con Infobae, Marín agregó sobre la guerra y el conflicto comercial en el mundo por el petróleo: "No sabemos si este proceso será largo o no. Habrá que ver el valor final de equilibrio de este periodo, que marcará el real movimiento de los combustibles hacia adelante. Hay mucha volatilidad porque nadie sabe qué ocurrirá: llegó a 120 pero muy rápido bajó a 104".
De todos modos, y siguiendo el micropricing vigente desde el año pasado, los conductores reportaron subas esta última semana en las estaciones de servicio YPF: la nafta súper, por ejemplo, pasó de estar en el rango de $1.600 por litro a cruzar los $1.700, según la zona y hora en Mendoza.