El gesto de Trump favorable para Argentina en la causa por YPF

El gobierno de Estados Unidos pidió que no declaren en desacato a Argentina. El canciller Pablo Quirno habló de "un día histórico".

La información fue confirmada por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien calificó la jornada como “un día histórico” y destacó la presentación del Departamento de Justicia estadounidense ante el tribunal que encabeza la jueza Loretta Preska.

“En una instancia clave del juicio por YPF, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se ha presentado ante el tribunal en apoyo a la posición de la República Argentina frente al pedido de sanciones efectuado por los demandantes”, escribió Quirno, quien también saludó el trabajo de la Procuración del Tesoro.

Los demandantes -es decir, las sociedades que administran la quiebra de Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park, con financiamiento del fondo Burford Capital- habían solicitado a mediados de enero que se declare en desacato a la Argentina.

El país enfrenta una sentencia en contra por USD 16.100 millones más intereses acumulados desde septiembre de 2023, que se estiman en unos USD 2.100 millones adicionales.

El planteo de desacato se basó en un supuesto incumplimiento del proceso de “discovery” ordenado por Preska, que incluía el acceso a correos electrónicos y mensajes de WhatsApp de funcionarios del actual ministro de Economía, Luis Caputo, y del equipo que acompañó a Sergio Massa en la gestión anterior.

La posición argentina y el respaldo de Washington

Dos semanas después del pedido de los fondos demandantes, el Gobierno nacional solicitó formalmente la suspensión de la entrega de chats y que se dejara sin efecto la declaración de desacato.

Desde la Procuración del Tesoro se sostuvo que el “hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos, mediante pedidos de discovery intrusivos y desproporcionados, afecta de manera directa la soberanía argentina y las relaciones internacionales”.

El 20 de febrero, Preska rechazó la solicitud de suspender el "discovery". Ante esa decisión, el Gobierno anticipó que presentaría un pedido de “stay” para frenar los efectos de la orden judicial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2027207062225076667?s=20&partner=&hide_thread=false

En ese contexto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para respaldar la posición argentina y pedir que se rechace la moción de desacato.

Según informó la Procuración del Tesoro en un comunicado, Washington destacó los esfuerzos realizados por la Argentina para cumplir con los requerimientos del proceso y advirtió que este tipo de litigios contra Estados extranjeros en tribunales estadounidenses puede tener implicancias en la política exterior y afectar el principio de reciprocidad entre países.

Asimismo, sostuvo que el pedido de desacato no se ajusta a los principios de cortesía internacional ni a la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA).

En paralelo, se aguarda la decisión de la Corte de Apelaciones sobre si quedará firme o no la condena contra la Argentina por la expropiación de YPF. El fallo se conocería durante el primer semestre del año.

