El consumo de vino en Argentina creció 0,6% en enero y los blancos lideraron la recuperación

El mercado interno del vino comenzó 2026 con una leve señal positiva. Durante enero se comercializaron 555.883 hectolitros en todo el país, lo que representa un aumento interanual del 0,6% frente al mismo mes de 2025, según datos provisorios del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) .

El desempeño estuvo marcado por una fuerte expansión de los vinos blancos, que crecieron 9,1% interanual y alcanzaron una participación del 26,9% del total despachado. En contraste, los vinos color retrocedieron 2,2%, aunque continúan siendo mayoritarios con el 73,1% del volumen.

Por tipo de producto, los vinos sin mención varietal consolidaron su predominio : aumentaron 4,9% interanual y representaron el 73,5% de los despachos. Los vinos varietales, en cambio, cayeron 8,8% y redujeron su participación al 23,9%, mientras que los espumosos también mostraron una baja del 10,1%.

El análisis por tipo de envase muestra cambios en las preferencias del consumo. El tetra brik fue el único formato que creció en enero (+5,4%) , alcanzando casi el 38% del total comercializado. En contraste, las botellas registraron una leve caída del 0,6% , con un retroceso más marcado en los formatos tradicionales y un crecimiento en las botellas de mayor capacidad (entre 1 y 1,5 litros).

Otros envases mostraron descensos significativos: la damajuana cayó 23,6%, el bag in box bajó 2,5% y la lata se desplomó más del 50%. Estos datos refuerzan la tendencia hacia formatos económicos y de mayor volumen en un contexto de consumo contenido.

En términos de consumo per cápita, enero cerró con un promedio de 1,20 litros por habitante, un 0,4% más que en igual mes del año anterior; aunque todavía muy lejos de los niveles históricos de décadas pasadas.

Mendoza tracciona el mercado y San Juan profundiza su retroceso

La dinámica regional volvió a mostrar fuertes contrastes. Mendoza concentró el 91,1% del vino despachado al mercado interno y registró un crecimiento interanual del 11,2%, con un fuerte impulso de los vinos blancos (+33,4%) y de los productos sin mención varietal.

San Juan, en cambio, atravesó un enero muy negativo: sus despachos cayeron 57,1% interanual, afectados tanto en vinos blancos como color y con predominio del tetra brik. La Rioja también mostró una caída significativa (-35,1%), al igual que Salta (-14,3%), Neuquén (-8,1%) y Río Negro (-1,1%).

En el otro extremo, algunas provincias con menor volumen mostraron fuertes subas porcentuales, como Buenos Aires (+17,8%), Jujuy (+67,2%) y La Pampa (+61,3%), aunque con una incidencia limitada en el total nacional.

En conjunto, los datos de enero confirman un mercado interno que se mantiene estable, con señales de recomposición en segmentos puntuales, pero aún condicionado por la caída del consumo de varietales y la concentración productiva en pocas provincias.