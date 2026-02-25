Tinto en el Lago: el sunset que redefine la experiencia del vino en el Parque San Martín

Mendoza se prepara para vivir una tarde única con la llegada de Tinto en el Lago, un evento que promete transformar la clásica postal del Parque General San Martín en una experiencia sensorial completa. La cita es el próximo 28 de febrero, cuando la embarcación La Nueva Cuyanita se convierta en el escenario de un sunset diferente, diseñado para quienes buscan maridar el atardecer con los mejores varietales de la región mientras navegan por uno de los lagos artificiales más grandes de la provincia.
Esta propuesta no es solo una navegación tradicional; es una invitación a redescubrir el parque desde adentro, permitiendo observar íconos como el Cerro de la Gloria desde un ángulo que solo los navegantes conocen, todo mientras se disfruta de una copa en mano. Además, ofrece una experiencia completa en todo sentido: incluye dos opciones de box gastronómico a elección: el primero ofrece sándwich de jamón crudo y frutos secos. Y, para los que tienen otros gustos, la segunda opción incluye sándwich veggie y frutos secos.
La Nueva Cuyanita: tradición recuperada y tecnología 4D
El gran diferencial de esta experiencia es, sin duda, la embarcación. La Nueva Cuyanita representa el renacer de un ícono que estuvo guardado en la memoria de los mendocinos durante décadas, pero que hoy cuenta con un enfoque vanguardista. Impulsada por un motor ecológico de 150 Hp, la nave garantiza una navegación silenciosa y respetuosa con el entorno natural del parque.
Sin embargo, lo que hace única a esta embarcación en el país es su integración con realidad virtual, los aromas y tecnología 4D. Durante el evento, además de la navegación real, los asistentes podrán sumergirse en una aventura inmersiva a través de cascos Oculus. Esta tecnología permite que el pasajero viaje a través de paisajes y relatos de la cultura mendocina mediante estímulos sensoriales, convirtiendo el paseo en un simulador náutico disruptivo que conecta la historia local con el futuro.
Tinto en el Lago: exclusividad y maridaje en movimiento
El evento Tinto en el Lago está diseñado para ser una experiencia íntima. Con una capacidad limitada a 25 pasajeros por salida, se busca mantener un clima de exclusividad donde la degustación dirigida sea la verdadera protagonista. La propuesta gastronómica incluye una cuidada selección de vinos y maridajes pensados para resaltar la identidad provincial, acompañados por un relato narrado que conecta los puntos más emblemáticos del perilago, como el muelle del Rosedal y el Club Regatas.
Para quienes deseen ser parte de esta actividad, se recomienda asegurar su lugar con anticipación. Si querés consultar por más información, comunicate por WhatsApp: 2615 13-5327. Y para reservar tu lugar sólo tenés que ingresar a entradaweb y comprar tus asientos.