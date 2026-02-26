26 de febrero de 2026 - 19:58

El destino de Chile ubicado entre los 10 mejores lugares del mundo para visitar en 2026: cómo llegar

Este destino constituye uno de los territorios más reconocidos de Chile en materia de producción de vinos de alta gama.

Valle de Colchagua
Por Redacción

Valle de Colchagua se posiciona como uno de los destinos recomendados para viajar en 2026 por su combinación de vino, tradiciones rurales y cielos privilegiados para la observación astronómica. Esta región de Chile integra una selección internacional de lugares que promueven experiencias turísticas con impacto positivo en las comunidades locales y el entorno natural.

Leé además

El boom de los tours de compras en Chile: ¿Es tan barato como dicen?

¿Qué pasa con los tours de compras a Chile?: el cambio radical de la conducta de los argentinos al viajar

Por Redacción
toma nota: los mejores destinos para disfrutar de la nieve en chile en este proximo invierno

Tomá nota: los mejores destinos para disfrutar de la nieve en Chile en este próximo invierno

Por Redacción
Valle de Colchagua

Ubicado a unas dos horas al sur de Santiago, el valle se extiende desde la cordillera de los Andes hasta el océano Pacífico, siguiendo el curso del río Tinguiririca. La propuesta turística pone en valor el patrimonio vitivinícola, la identidad campesina y el aprovechamiento responsable de sus recursos naturales.

Un corredor vitivinícola entre la cordillera y el mar

El Valle de Colchagua constituye uno de los territorios más reconocidos de Chile en materia de producción de vinos de alta gama. Las bodegas instaladas en la zona abren sus puertas con recorridos guiados, degustaciones y experiencias vinculadas al proceso productivo. La diversidad de suelos y microclimas permite cultivar cepas emblemáticas que han consolidado la reputación internacional del valle.

Valle de Colchagua

El paisaje acompaña la experiencia enológica. Viñedos que se despliegan al pie de los Andes contrastan con lomadas suaves que descienden hacia el Pacífico. Esta amplitud geográfica genera un entorno que combina naturaleza, historia agrícola y desarrollo turístico.

Tradición rural y cultura local

La identidad del valle no se limita al vino. Las costumbres campesinas, la figura del huaso chileno y las festividades tradicionales forman parte del atractivo cultural. Estancias y emprendimientos familiares integran propuestas que conectan al visitante con prácticas productivas históricas y gastronomía regional.

El top 10 realizado por la BBC

- Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos: expansión cultural en el Distrito Saadiyat, nuevos museos y parques temáticos que consolidan su perfil internacional.

- Costa de Oregón, Estados Unidos: casi 600 kilómetros de acantilados, bosques y playas salvajes con propuestas renovadas de exploración.

- Costa Rica: potencia mundial en biodiversidad, combinación de selva, playas y turismo de bienestar.

- Guimarães, Portugal: ciudad medieval considerada cuna del país y designada Capital Verde de Europa 2026.

- Islas Hébridas, Escocia: paisajes atlánticos, tradición del whisky y comunidades con fuerte identidad cultural.

- Ishikawa, Japón: región en proceso de recuperación que apuesta por el turismo para revitalizar su economía y destacar su artesanía y sake.

- Loreto, México: santuario marino con fuerte impronta conservacionista en el Golfo de California.

- Montenegro: naturaleza intacta y protagonismo de la bahía de Kotor en el vigésimo aniversario de su independencia.

- Santo Domingo, República Dominicana: sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 y ciudad histórica en proceso de renovación.

- Valle de Colchagua, Chile: enoturismo, tradición rural y cielos ideales para la observación astronómica.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El argentino superó con autoridad a Elmer Moller y aseguró su lugar en los ocho mejores del torneo.

Tenis: Francisco Cerúndolo arrasó en Santiago y avanzó a cuartos del Chile Open

Por Redacción Deportes
Accidente en Ruta 7, en Alta Montaña.

Volcó un camión en Alta Montaña y el chofer quedó atrapado en la cabina: hay tránsito reducido

Por Redacción Policiales
La concesión del Tramo Cuyo (Ruta 7) abarca desde el Arco Desaguadero hasta el Cristo Redentor. 

Licitación de la Ruta 7: dónde se instalarán los nuevos peajes y desde cuándo se empezará a cobrar

Por Martín Fernández Russo
acuerdo con estados unidos: que dijo vargas arizu sobre los aranceles al vino argentino

Acuerdo con Estados Unidos: qué dijo Vargas Arizu sobre los aranceles al vino argentino

Por Redacción Economía