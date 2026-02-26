El destino de Chile ubicado entre los 10 mejores lugares del mundo para visitar en 2026: cómo llegar

Valle de Colchagua se posiciona como uno de los destinos recomendados para viajar en 2026 por su combinación de vino , tradiciones rurales y cielos privilegiados para la observación astronómica. Esta región de Chile integra una selección internacional de lugares que promueven experiencias turísticas con impacto positivo en las comunidades locales y el entorno natural.

Ubicado a unas dos horas al sur de Santiago, el valle se extiende desde la cordillera de los Andes hasta el océano Pacífico, siguiendo el curso del río Tinguiririca. La propuesta turística pone en valor el patrimonio vitivinícola, la identidad campesina y el aprovechamiento responsable de sus recursos naturales.

El Valle de Colchagua constituye uno de los territorios más reconocidos de Chile en materia de producción de vinos de alta gama. Las bodegas instaladas en la zona abren sus puertas con recorridos guiados, degustaciones y experiencias vinculadas al proceso productivo. La diversidad de suelos y microclimas permite cultivar cepas emblemáticas que han consolidado la reputación internacional del valle.

El paisaje acompaña la experiencia enológica . Viñedos que se despliegan al pie de los Andes contrastan con lomadas suaves que descienden hacia el Pacífico. Esta amplitud geográfica genera un entorno que combina naturaleza, historia agrícola y desarrollo turístico.

La identidad del valle no se limita al vino. Las costumbres campesinas, la figura del huaso chileno y las festividades tradicionales forman parte del atractivo cultural. Estancias y emprendimientos familiares integran propuestas que conectan al visitante con prácticas productivas históricas y gastronomía regional.

El top 10 realizado por la BBC

- Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos: expansión cultural en el Distrito Saadiyat, nuevos museos y parques temáticos que consolidan su perfil internacional.

- Costa de Oregón, Estados Unidos: casi 600 kilómetros de acantilados, bosques y playas salvajes con propuestas renovadas de exploración.

- Costa Rica: potencia mundial en biodiversidad, combinación de selva, playas y turismo de bienestar.

- Guimarães, Portugal: ciudad medieval considerada cuna del país y designada Capital Verde de Europa 2026.

- Islas Hébridas, Escocia: paisajes atlánticos, tradición del whisky y comunidades con fuerte identidad cultural.

- Ishikawa, Japón: región en proceso de recuperación que apuesta por el turismo para revitalizar su economía y destacar su artesanía y sake.

- Loreto, México: santuario marino con fuerte impronta conservacionista en el Golfo de California.

- Montenegro: naturaleza intacta y protagonismo de la bahía de Kotor en el vigésimo aniversario de su independencia.

- Santo Domingo, República Dominicana: sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 y ciudad histórica en proceso de renovación.

- Valle de Colchagua, Chile: enoturismo, tradición rural y cielos ideales para la observación astronómica.