Vendimia 1947: Perón, Evita y el "vino nuevo" que convirtió al Parque en altar

En abril de 1947, la Vendimia mezcló liturgia y poder: visita presidencial, Bendición monumental y una corona que casi lleva el nombre de Evita.

Invitados de honor: la llegada de Juan Domingo Perón y Eva Duarte a Mendoza le dio a la Vendimia 1947 una dimensión nacional, con clima de acontecimiento en la calle y en el protocolo.

En Mendoza, la Vendimia de 1947 no se pareció a ninguna otra por un motivo simple: la fiesta no solo convocó a multitudes, también convocó al centro del poder. La llegada del presidente Juan Domingo Perón y de Eva Duarte el 8 de abril, como invitados de honor, convirtió esa edición en una postal política y social a la vez.

Una visita que ordenó la agenda La presencia presidencial reacomodó los tiempos de vendimia. Lo que en otros años se vivía como un calendario festivo, en 1947 se sintió como una agenda de Estado. Las comitivas, los saludos, las guardias y la logística de una ciudad que debía recibir a sus figuras más influyentes marcaron el pulso de esos días. El clima era de época: un país que se pensaba hacia adelante, con símbolos, y una Mendoza que ofrecía su fiesta mayor como escenario.

El altar monumental y el golpe a la reja El corazón ritual se instaló en el Parque General San Martín. Sobre la Avenida Los Plátanos se levantó un altar monumental para la Bendición, como si el paisaje mendocino necesitara un marco a la altura de la visita. Allí ocurrió uno de los momentos más comentados de la edición: Perón golpeó la reja y bebió el “vino nuevo” en una copa adquirida en París. La escena, con su detalle europeo, mezcló solemnidad y curiosidad: un acto popular que incorporaba un objeto de lujo, y un líder que convertía un gesto mínimo en símbolo.

Evita “soberana” por aclamación… y el gesto de declinar La Vendimia también tuvo un giro inesperado, casi teatral. Al final del espectáculo, el maestro de ceremonias anunció que las candidatas habían acordado otorgar el título de soberana a Evita. El anuncio, de alto voltaje emotivo, instaló un instante de suspenso: la fiesta estaba por coronar a una figura que ya ocupaba un lugar central en el imaginario popular. Pero Evita declinó el ofrecimiento. Ese rechazo, lejos de cerrar la escena, la volvió más potente: la “no corona” quedó como gesto político y como anécdota vendimial de archivo.

Eva Duarte de Perón declina el ofrecimiento, y Nélida Morsucci, de Tunuyán, es coronada como Reina Nacional. Con la declinación, el cetro se definió por el cauce previsto y quedó en manos de la candidata de Tunuyán, Nélida Morsucci, elegida aquel jueves 10 de abril. Para el Valle de Uco, el dato tuvo sabor de orgullo: en una Vendimia dominada por nombres nacionales, la reina fue una joven de un departamento que traía su propia identidad a la foto grande.