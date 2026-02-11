Banco Nación lanza crédito en dólares para bodegas y productores de vino por la Vendimia

El Banco Nación lanzó créditos en dólares y pesos para bodegas y productores de vino, con tasas fijas y plazos de hasta 180 días por la Vendimia 2026.

Productores de vino podrán acceder a préstamos en dólares de hasta USD 300.000 para capital de trabajo durante febrero y marzo.

El Banco Nación anunció una línea especial de crédito en dólares para empresas vitivinícolas y bodegas argentinas en el marco de la Vendimia 2026. La medida busca fortalecer el capital de trabajo y garantizar liquidez durante la temporada de cosecha, con plazos y tasas de interés que se adaptan a las necesidades del sector.

La nueva modalidad en dólares estará disponible para operaciones de hasta 180 días, con tasas fijas bajas y un monto máximo por cliente, mientras que las operaciones en pesos mantienen condiciones especiales para febrero y marzo. La iniciativa refuerza el compromiso del Banco Nación con la vitivinicultura nacional, acompañando a productores y bodegas en un momento clave del año.

Condiciones del crédito en dólares y pesos del Banco Nación Desde la entidad detallaron que para operaciones en pesos la tasa de interés será del 24% TNA fija amortizable o del 26% TNA fija con pago íntegro, aplicable a operaciones contabilizadas en febrero y marzo de 2026.

En cuanto a las operaciones en dólares, el Banco Nación explicó: "Se da de alta la modalidad en dólares estadounidenses para operaciones de hasta 180 días percibiéndose una tasa de interés fija del 2,50% TNA para aquellas operaciones que se contabilicen en los meses de febrero y marzo 2025". Además, aclararon que se podrá otorgar "una única operación por cliente de hasta USD 300.000 (dólares trescientos mil)".

Para todas las empresas vitivinícolas, sin importar la forma societaria, el banco dispone de otra línea destinada a capital de trabajo: “Hasta 180 días, con una tasa de 2,75% TNA fija, pago único al vencimiento, y una única operación por cliente de hasta USD 750.000 (dólares setecientos cincuenta mil)”, señalaron desde la entidad. Esta línea apunta a financiar insumos, logística y otros gastos operativos en plena Vendimia.