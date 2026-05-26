La venta de combustibles volvió a caer en abril: acumula tres meses consecutivos en baja

Un informe privado reveló que la caída se registró tanto en la comparación interanual como frente a marzo. La tendencia afecta especialmente a los combustible más económicos.

La venta de combustible al público volvió a mostrar números negativos durante abril y acumuló su tercer mes consecutivo en baja en lo que va de 2026. Según un informe privado, el consumo cayó tanto en la comparación interanual como frente a marzo.

Durante el cuarto mes del año se comercializaron 1.333.298 metros cúbicos (m³) de combustibles, contra los 1.365.814 m³ registrados en abril de 2025. La diferencia representó una caída del 2,38%, mientras que respecto del mes anterior la demanda retrocedió otro 1,98%.

El relevamiento fue elaborado por Surtidores y marcó que la tendencia negativa continúa afectando especialmente a los combustibles más económicos. En contraste, las versiones Premium siguieron mostrando incrementos, aunque con un ritmo de crecimiento “más moderado que en meses anteriores.

La nafta premium registró una suba interanual del 0,76%, mientras que el gasoil Grado 3 avanzó 5,85%. Por otro lado, indica que la demanda de nafta súper bajó 1,63%, mientras que el diésel Grado 2 lo hizo en un 9,96%, tendencia que se repite un nuevo mes, pero con “descensos más pronunciados”.

El relevamiento fue elaborado por Surtidores y marcó que la tendencia negativa continúa afectando especialmente a los combustibles más económicos. En contraste, las versiones premium siguieron mostrando incrementos, aunque con un ritmo de crecimiento más moderado que en meses anteriores.

Ranking de venta por provincias Entre las que más ventas de combustibles tuvieron en el cuarto mes del año se encuentran: Buenos Aires: 468.312 m³.

Córdoba: 141.750 m³.

Santa Fe: 106.571 m³.

CABA: 86.577 m³. Por otro lado, en relación a las empresas, los números muestran que la petrolera de bandera lideró las ventas en abril de 2026. YPF: 746.648 m³.

Shell: 294.978 m³.

AXION Energy: 159.011 m³.

PUMA Energy: 72.413 m³.