26 de mayo de 2026 - 20:11

Déficit turístico: crecen las visitas de extranjeros, pero los argentinos eligen "no salir del país"

El nuevo informe publicado por el Indec afirma que la salida de argentinos registró una caída del 15,7% interanual. De dónde vienen los turistas y cuál es el principal destino para los locales.

El turismo internacional registró saldo negativo en abril.

El turismo internacional registró saldo negativo en abril.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La cantidad de argentinos que viajaron al exterior registró una fuerte caída durante abril y el turismo internacional volvió a mostrar un saldo negativo. Según datos oficiales, más de 1,2 millones de personas salieron de la Argentina durante el cuarto mes del año, siendo una caída del 15,7% interanualmente.

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En paralelo, ingresaron 755 mil extranjeros al país, de los cuales 463,1 miles fueron turistas y 292,0 miles fueron excursionista. Eso reflejó un crecimiento interanual del 8%. Si bien aumentó el número de personas que ingresaron al país mientras que disminuyó el de las que salieron, el saldo del cuarto mes volvió a ser desfavorable: 301.700 personas.

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Primer cuatrimestre: "déficit" en comparación con 2025

Así, el primer cuatrimestre del año cerró con un ingreso de 2.188.900 extranjeros y una salida de 5.219.800 turistas, por lo que el saldo total fue de 3.030.900 personas menos que en el mismo período del último año y se mantuvo el déficit marcado.

Si bien la brecha entre turismo receptivo y emisivo muestra una desaceleración desde enero hasta abril, la cantidad de personas que ingresan al país sigue siendo menor a las salidas de los argentinos.

Los datos se desprenden de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Turismo receptivo: furor de brasileños

Ingresaron 755.000 extranjeros durante abril, de los cuales 463.100 fueron turistas y 292.000 excursionistas. Del total, el 20,5% provino de Brasil, el 16,4% de Uruguay y el 15,3% de Europa. En cuanto a las vías de acceso, las mismas quedaron de la siguiente manera:

  • 438.600 lo hicieron por vía terrestre (0,9% interanual).
  • 246.200 por la aérea (27% interanual).
  • 70.200 por la fluvial/marítima (-1% interanual).

Cuál fue el destino preferido de los argentinos

Las salidas alcanzaron 1.202.300 personas, de las cuales 764.800 fueron turistas y 437.500 excursionistas. La vía terrestre volvió a ser la más elegida con 717.700 turistas, seguida de la aérea (395.400) y la fluvial/marítima (89.100).

Los países limítrofes volvieron a ser los destinos más elegidos con el 71,7%. Dentro de esa franja, los principales fueron Brasil (28,3%), Chile (16,1%) y Paraguay (12,3%). Las vías de salida quedaron en:

  • 717.700 lo hicieron por vía terrestre (-23,9% interanual).
  • 395.400 lo hicieron por vía aérea (7,7% interanual).
  • 89.100 lo hicieron por vía fluvial/marítima (-22,6% interanual).
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