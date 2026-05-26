Déficit turístico: crecen las visitas de extranjeros, pero los argentinos eligen "no salir del país"

La cantidad de argentinos que viajaron al exterior registró una fuerte caída durante abril y el turismo internacional volvió a mostrar un saldo negativo. Según datos oficiales, más de 1,2 millones de personas salieron de la Argentina durante el cuarto mes del año, siendo una caída del 15,7% interanualmente.

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Las exportaciones argentinas a Brasil crecieron 21,2% en abril, pero hubo déficit comercial

En paralelo, ingresaron 755 mil extranjeros al país , de los cuales 463,1 miles fueron turistas y 292,0 miles fueron excursionista. Eso reflejó un crecimiento interanual del 8%. Si bien aumentó el número de personas que ingresaron al país mientras que disminuyó el de las que salieron, el saldo del cuarto mes volvió a ser desfavorable: 301.700 personas.

Así, el primer cuatrimestre del año cerró con un ingreso de 2.188.900 extranjeros y una salida de 5.219.800 turistas, por lo que el saldo total fue de 3.030.900 personas menos que en el mismo período del último año y se mantuvo el déficit marcado.

Si bien la brecha entre turismo receptivo y emisivo muestra una desaceleración desde enero hasta abril, la cantidad de personas que ingresan al país sigue siendo menor a las salidas de los argentinos.

Los datos se desprenden de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Turismo receptivo: furor de brasileños

Ingresaron 755.000 extranjeros durante abril, de los cuales 463.100 fueron turistas y 292.000 excursionistas. Del total, el 20,5% provino de Brasil, el 16,4% de Uruguay y el 15,3% de Europa. En cuanto a las vías de acceso, las mismas quedaron de la siguiente manera:

438.600 lo hicieron por vía terrestre (0,9% interanual).

246.200 por la aérea (27% interanual).

70.200 por la fluvial/marítima (-1% interanual).

Cuál fue el destino preferido de los argentinos

Las salidas alcanzaron 1.202.300 personas, de las cuales 764.800 fueron turistas y 437.500 excursionistas. La vía terrestre volvió a ser la más elegida con 717.700 turistas, seguida de la aérea (395.400) y la fluvial/marítima (89.100).

Los países limítrofes volvieron a ser los destinos más elegidos con el 71,7%. Dentro de esa franja, los principales fueron Brasil (28,3%), Chile (16,1%) y Paraguay (12,3%). Las vías de salida quedaron en:

717.700 lo hicieron por vía terrestre (-23,9% interanual).

395.400 lo hicieron por vía aérea (7,7% interanual).

89.100 lo hicieron por vía fluvial/marítima (-22,6% interanual).