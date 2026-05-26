Ciudades digitales: la nueva infraestructura para competir por talento e innovación

Durante años, la competencia entre países y ciudades se explicó a partir de variables conocidas: recursos naturales, infraestructura física, beneficios fiscales o costo laboral. Pero en la Economía del Conocimiento aparece una condición cada vez más decisiva: la capacidad de ofrecer entornos simples, previsibles y ágiles para que empresas y profesionales puedan crear, operar y escalar negocios globales.

Ese cambio obliga a precisar una idea que muchas veces se confunde. Una ciudad digital no es necesariamente una smart city en el sentido clásico , asociada a sensores, cámaras, aplicaciones urbanas o servicios públicos conectados. También puede ser una jurisdicción más eficiente para operar en la economía digital: un entorno donde los trámites, las autorizaciones, los procesos de exportación, los marcos regulatorios y la interacción con el Estado estén diseñados para reducir fricción y acompañar la velocidad de los nuevos negocios.

En un mundo donde una compañía tecnológica puede estructurarse desde cualquier lugar, esa eficiencia institucional empieza a pesar tanto como la carga fiscal, el acceso al capital o la calidad de vida. El talento ya no elige únicamente dónde vivir; también elige desde qué entorno puede desarrollarse y crecer con menos obstáculos.

La fuga de talento, entonces, no depende solo de salarios. También responde a la capacidad de los países y las ciudades para construir condiciones institucionales competitivas. Cuando los procesos son lentos, inciertos o difíciles de navegar, las empresas buscan otras jurisdicciones. Cuando el entorno es previsible, digital y compatible con negocios globales, aparece una oportunidad concreta para atraer inversión, talento y nuevas industrias. Aparece también la oportunidad para que el talento local brille.

Las Zonas Económicas Especiales son un antecedente relevante. Se trata de áreas con condiciones regulatorias, fiscales u operativas específicas, pensadas para impulsar determinadas actividades productivas o estratégicas. Históricamente, funcionaron como una herramienta para desarrollar regiones con menor competitividad y convertirlas en polos capaces de integrarse a industrias globales a partir de mejores condiciones para sectores específicos. Hoy existen más de 7.000 en el mundo, y su crecimiento muestra una tendencia clara: muchos países entendieron que ciertos sectores necesitan reglas y procesos adaptados para poder desarrollarse.

En su origen, muchas de estas zonas estuvieron pensadas para industrias tradicionales, comercio exterior o manufactura. Pero el desafío actual es distinto. La inteligencia artificial generativa aceleró la velocidad de creación de valor. Hoy una persona o un equipo pequeño puede construir productos, automatizar procesos, vender servicios globales y escalar una compañía desde una computadora. Estamos viviendo una democratización de la capacidad productiva digital, donde cada vez hace falta menos estructura para crear empresas con alcance global. Ese nuevo modelo productivo necesita otro tipo de infraestructura: no solo parques industriales o beneficios impositivos, sino marcos digitales, regulatorios y operativos preparados para empresas que nacen globales desde el primer día.

Por eso empiezan a ganar espacio nuevas discusiones a nivel internacional, desde las llamadas Freedom Cities -modelos de ciudades o zonas con mayor autonomía regulatoria para atraer inversión e innovación- hasta las Zonas Económicas Digitales, pensadas para adaptar beneficios, trámites y reglas a compañías que operan principalmente con activos, servicios o talento digital. Más allá de las diferencias entre cada modelo, todos parten de una misma pregunta: cómo diseñar entornos institucionales capaces de adaptarse a la velocidad de las industrias tecnológicas y generar nuevas oportunidades de desarrollo para las regiones que logren implementarlos.

La próxima competencia global no será únicamente económica o tecnológica. También será institucional. Los países y ciudades que logren reducir fricciones, digitalizar procesos, ofrecer previsibilidad y adaptar sus marcos regulatorios a la nueva economía tendrán una ventaja concreta para atraer talento, inversión y compañías de alto crecimiento. La economía ya es global y digital: los estados que se adapten primero se convertirán en los nuevos polos económicos globales.

Argentina tiene una oportunidad única. No necesariamente porque necesite empezar de cero, sino porque ya cuenta con herramientas que podrían evolucionar en esa dirección, como la Ley de Economía del Conocimiento y el régimen de Zonas Francas. El desafío está en modernizar su implementación: hacer que esos instrumentos sean más simples, más digitales y más compatibles con la forma en que hoy operan las empresas tecnológicas.

En ese contexto, Mendoza aparece como un caso con potencial. La provincia combina talento, capacidad exportadora, ubicación estratégica y una agenda de modernización vinculada a su ecosistema productivo y de Zona Franca. Si logra integrar procesos, reducir tiempos operativos y construir un entorno más amigable para compañías de la Economía del Conocimiento, puede posicionarse como un polo relevante para empresas que buscan operar globalmente desde la región.

La discusión de fondo no es futurista. Es profundamente práctica. En la economía digital, competir por talento e innovación requiere algo más que buenos discursos o incentivos aislados. Requiere infraestructura institucional: reglas claras, procesos simples, plataformas interoperables y una visión de largo plazo sobre qué tipo de empresas se quiere atraer.

Las ciudades digitales van a ser cada vez menos una promesa tecnológica y cada vez más una ventaja competitiva concreta. Argentina tiene la oportunidad de posicionarse como uno de los grandes polos tecnológicos del hemisferio sur, y Mendoza puede convertirse en el caso más representativo de esa transformación.