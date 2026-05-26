Pymes: por cierres y caída de actividad, piden suspender ejecuciones y medidas de alivio tributario

Con situaciones disímiles, diversas cámaras empresarias de la provincia y el país coinciden en que la situación de las pymes es extrema. Así como se ven cada vez más persianas bajas en los centros comerciales, también han crecido los concursos preventivos por cierre así como las dificultades financieras que se arrastran desde hace meses. A las bancarias, hay que sumar las relacionadas con los impuestos y las ejecuciones fiscales en un contexto de baja de coparticipación y de recaudación por la caída del consumo.

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La baja del poder de compra de los salarios que se arrastra desde al menos el tercer trimestre de 2025 es un punto clave que afecta a las empresas con mayor presión en las pequeñas y medianas . Es en este marco, que desde la Federación Económica de Mendoza (FEM) han solicitado a la provincia la implementación de un régimen especial de facilidades de pago para las pymes así como la suspensión de ejecuciones fiscales y medidas de alivio tributario.

A nivel nacional la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) -en una nota al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo ,- también expresó la necesidad de implementar un régimen especial de facilidades de pago que se ajuste a la realidad actual de los contribuyentes en materia económica y financiera. De este modo, solicitaron una medida que permita una correcta regularización de las obligaciones fiscales .

Un reclamo similar surgió de Industriales Pymes Argentinos (IPA) y de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) . Ambas entidades han solicitado la intervención ante la crisis que atraviesan estos sectores así como han solicitado una ley de emergencia pyme . En la base de la problemática no solo se encuentra el denunciado incremento de empresas que piden concurso preventivo sino también el cierre de comercios, cambios de titularidad, achiques y pérdida de empleo en líneas generales.

Santiago Laugero, presidente de la FEM , expresó que han realizado una presentación a nivel provincial que solicita medidas para las pymes al Ministerio de Hacienda. No se trata de un tratamiento condescendiente sino de la adecuación a la situación general que atraviesan –en especial- los sectores de comercio, construcción e industria . La caída del consumo y la baja del poder adquisitivo complican cada vez más las cuentas de las pymes que aguantan desde hace más de un año sin perspectivas claras de repunte.

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“Nos reunimos la semana pasada con el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, y es probable que nos volvamos a ver durante esta”, expresó Laugero. Agregó que el funcionario provincial no es ajeno a la situación y que prometió analizar el pedido. “Es una preocupación que compartimos ya que también ha caído la recaudación y entendemos que no son cuestiones fáciles de resolver”, expresó el presidente de la FEM.

El referente expresó, sin embargo, que medidas de alivio fiscal para las pymes podrían permitir que estas regularicen su situación de manera sostenible y, al mismo tiempo, contribuir a mejorar la recaudación. “Un plan de estas características generaría condiciones razonables para el sostenimiento de la actividad privada y su readecuación para preservar las fuentes de trabajo y favorecer cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales”, subrayó la nota enviada.

Dificultades cotidianas de las pymes

Rubén Palau –presidente local de Apyme- expresó que la solicitud de una emergencia pyme se ha hecho debido a que crecen los niveles de conflictividad laboral, financiera y tributaria. “Mientras el consumo no aparezca, esto va a crecer cada vez más y las empresas están en una situación muy delicada”, expresó Palau.

El dirigente agregó que las perspectivas son complejas debido a que los servicios siguen al alza sin mejora en el poder de compra. “El aumento del gas por la eliminación del subsidio por zona fría va a impactar de manera negativa en las pymes y en los bolsillos de los mendocinos”, vaticinó Palau.

Adrián Alín –presidente de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Mendoza (Cecitys)- expresó que el comercial es el sector más visible y que en los últimos dos meses crecieron las persianas cerradas. Alín expresó que el verdadero termómetro lo dará el Día del Padre (en junio) y que muchas empresas cambian de razón social o van o viene. “Los chicos y medianos simplemente cierran y no entran concurso por los costos que estos tienen”, destacó Alín.

En línea, Santiago Laugero expresó que lo que se ve claro en el comercio es una suerte de resultado de la caída de la actividad en la industria y en la construcción en donde se trabaja a menos de la mitad de la capacidad instalada. “No solo se trata de desempleo sino de disminución de horas extra y hasta de salarios lo que vuelve a redundar en caídas de poder adquisitivo”, sintetizó Laugero.

Los pedidos de alivio

En concreto, la FEM solicitó un régimen excepcional de regularización de obligaciones tributarias provinciales administradas por la Administración Tributaria Mendoza (ATM), dada la significativa caída de la actividad, dificultades financieras y una marcada disminución en la capacidad contributiva de empresas, comercios, profesionales y contribuyentes en general.

ATM Administración Tributaria Mendoza Administración Tributaria Mendoza Archivo Los Andes

En un contexto sin crédito razonable, las pymes “no tiene demasiadas herramientas a su alcance para cancelar los importes resultantes con más sus intereses y eventuales multas”, expresó el pedido de la Federación Económica. “Solicitamos que se evalúe la puesta en vigencia de un plan especial de facilidades de pagos para pymes que permita la cancelación de obligaciones impositivas, intereses y multas en hasta 36 cuotas mensuales, con tasas de financiación reducidas y acordes al contexto económico actual”, expreso la carta del FEM.

Entre otros puntos, el plan debería contemplar la reducción de tasas de interés para intereses resarcitorios y punitorios, tasa de interés especial para el plan de facilidades de pago y condonación total o parcial de intereses resarcitorios y punitorios. Además, se pidió la reducción o condonación de multas formales y materiales, poder refinanciar planes caducos, suspensión temporal de ejecuciones fiscales, levantamiento de embargos e inhibiciones bancarias y suspensión de nuevas medidas cautelares mientras el contribuyente adhiera y mantenga vigente los planes de regularización.

En línea, desde CAME solicitaron a la Nación un régimen especial de facilidades de pago que contemple, entre otros aspectos: Contemplación de las obligaciones vencidas al 30 de abril de 2026 e inclusión de las obligaciones correspondientes a planes de pago caducos a dicha fecha. Además, pidieron esquemas de financiación con plazos más amplios y compatibles con la real capacidad de pago de los deudores y la aplicación de una tasa de financiación más accesible que la vigente, a fin de hacer efectivo el cumplimiento del régimen.

Los pedidos se suman al realizado hace un tiempo por Apyme al Congreso de la Nación de la declaración de una emergencia pyme. En palabras de Santiago Laugero: “Es importante la estabilidad, pero sin crecimiento económico, mejores ingresos o una estrategia productiva es un plan que no es sustentable”.