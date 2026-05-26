Se viene una extrema ola de calor: 18 ciudades en alerta, máximas de 35 grados e incendios forestales

Las temperaturas extremas se registraron durante este lunes , superando ampliamente los valores habituales para la época primaveral. Las autoridades activaron decretos de emergencia por " ola de calor " y extremaron las precauciones ante la amenaza inminente de incendios forestales. El fenómeno climático alcanzó niveles que no se registraron desde hace más de un siglo.

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El episodio de calor se acentuará durante el resto de la semana, con un repunte previsto a partir del miércoles . Solo pequeñas franjas de las fachadas atlántica y mediterránea lograron escapar de estos valores, mientras el resto del territorio sufrió el impacto de una masa de aire subtropical que elevó los termómetros considerablemente.

En el Reino Unido, se alcanzó la temperatura más alta registrada en un mes de mayo. Los termómetros marcaron 33,5 grados centígrados en las inmediaciones del aeropuerto de Heathrow , una cifra que superó los 32,8 grados que se habían mantenido como récord desde 1922. La Oficina Meteorológica británica situó los focos de mayor calor en el centro y sur de Inglaterra , con especial énfasis en Londres y Gales.

España también experimentó una situación crítica durante el fin de semana. Tres comunidades del norte, Asturias, Cantabria y el País Vasco , junto al archipiélago de Canarias , recibieron avisos amarillos por valores superiores a los 34 grados . Según la Agencia Estatal de Meteorología , las marcas térmicas se situaron entre cinco y diez grados por encima de lo habitual para la época.

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En Francia, los servicios meteorológicos colocaron a 18 departamentos, incluido París, bajo vigilancia por la ola de calor. Mientras tanto, en Portugal, siete municipios del Algarve y una treintena del interior entraron en riesgo máximo o muy elevado de incendio forestal debido al ascenso térmico registrado por el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera.

Alertas por riesgo de incendios y registros extremos en Italia y República Checa

La situación se repitió en Irlanda, donde las marcas rozaron los 28 grados, acercándose al máximo histórico registrado en 1997. En Alemania, el fin de semana de Pentecostés dejó máximas de 33 grados el sábado, aunque el servicio meteorológico nacional previó que los valores volverán a los 30 grados antes de terminar la semana.

Austria activó alertas amarillas en cinco de sus capitales regionales, incluida Viena, donde el mercurio llegó a los 30 grados el lunes. Por su parte, la República Checa alertó sobre el riesgo de incendios en las regiones de Bohemia, luego de que Praga registrara 29 grados durante el fin de semana.

Finalmente, Italia sintió el impacto directo de un anticiclón subtropical instalado en el Mediterráneo. En Milán se alcanzaron picos de 35 grados, mientras que en Roma y Nápoles los termómetros rondaron los 30 grados. Las autoridades meteorológicas estimaron que el calor extremo continuará afectando la región durante las próximas jornadas.