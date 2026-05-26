La rechazaron por ser mujer, dominó vuelos extremos y salvó un avión en pleno desastre aéreo

Shults superó reclutadores que le exigían puntajes más altos por ser mujer y entrenó provocando barrenas a 9.000 metros antes de salvar a sus pasajeros en 2018.

Tammie Jo Shults, una piloto mujer formada en la Marina de Estados Unidos, aterrizó el vuelo 1380 de Southwest Airlines en Filadelfia tras la explosión de un motor a diez mil metros de altura. Mantuvo una calma absoluta mientras el avión perdía presión y volaba de lado con 148 personas a bordo.

Una infancia cerca de las cabinas y una vocación que nadie quiso escuchar La serenidad de Shults durante la crisis del 17 de abril de 2018 tuvo sus raíces en una infancia rodeada de aviones en Nuevo México. Creció en un rancho cerca de la Base Aérea Holloman, donde aprendió a conducir tractores a los nueve años y decidió que su futuro estaba en las cabinas de combate. Sus padres evitaron distinciones de género en las tareas rurales, pero las instituciones militares presentaron obstáculos inmediatos.

Un coronel en el bachillerato calificó su interés por la aviación como un "pasatiempo" impropio para una chica. Años después, un reclutador de la Fuerza Aérea rechazó su solicitud afirmando que no reclutaban mujeres. En la Marina, otro oficial le aseguró que su puntuación era insuficiente para su sexo, exigiéndole un resultado superior al de los hombres para calificar como piloto. Tras dejar el uniforme militar en la década de 1990, ella y su marido encontraron trabajo como pilotos comerciales en Southwest Airlines.

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La especialización en barrenas y la explosión del motor en 2018 Tras insistir y lograr el ingreso en la Marina en 1985, Shults se especializó como instructora de vuelos fuera de control. Su tarea consistía en elevar aeronaves a 9.140 metros para hacerlas entrar en barrena y enseñar a los estudiantes a recuperar el mando. Esta práctica sistemática con el peligro extremo moldeó la capacidad de respuesta que utilizó cuando el motor de su avión comercial estalló sobre Pensilvania.