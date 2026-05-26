PSJ Cobre Mendocino inició sus talleres con un encuentro junto a la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata

La actividad marcó el inicio de una serie de talleres participativos itinerantes con los que PSJ recorrerá distintos sectores de Uspallata para acercarse a la comunidad, compartir información directa, despejar dudas y recoger inquietudes de vecinos e instituciones.

PSJ inició sus talleres con un encuentro junto a la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata

En el día de ayer, PSJ Cobre Mendocino llevó adelante un taller participativo con integrantes de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, en la oficina comunitaria del Proyecto en la localidad. Del encuentro participaron el presidente de la entidad, Edgardo Vera, junto a otros miembros de la Cámara, quienes accedieron a información de primera mano sobre el estado actual del Proyecto, sus avances y las distintas líneas de trabajo que se vienen desarrollando en el territorio.

La actividad fue la primera de una serie de talleres participativos itinerantes que PSJ Cobre Mendocino impulsará en distintos sectores y barrios de Uspallata, con la intención de acercarse a la comunidad mediante espacios de diálogo directo. A través de estos encuentros, el equipo del Proyecto buscará compartir información clara y actualizada, responder consultas, despejar dudas y tomar inquietudes de vecinos, instituciones y actores locales.

Durante el encuentro se compartieron detalles sobre la etapa actual de desarrollo del Proyecto, así como también sobre los programas de capacitación y formación disponibles para la comunidad y los mecanismos existentes para participar de los programas de desarrollo de proveedores y emprendedores locales. En ese marco, se brindó información vinculada a las herramientas que PSJ viene promoviendo para acompañar el fortalecimiento del entramado productivo de Uspallata y ampliar las oportunidades de articulación con actores locales.

Sobre el encuentro, la gerenta de Relacionamiento y Comunicación de PSJ, Valentina Cassino, dijo: “Valoramos mucho este trabajo en conjunto con la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, porque marca el inicio de una agenda compartida de articulación de actividades en territorio, especialmente vinculadas al desarrollo de proveedores y a la formación de perfiles locales. La intención es que podamos integrarnos conjuntamente a la mesa de desarrollo local y avanzar en las próximas semanas con una agenda de trabajo común junto a este actor tan importante para la comunidad”.

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