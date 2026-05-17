Las exportaciones argentinas a Brasil crecieron 21,2% en abril, pero hubo déficit comercial

El comercio bilateral totalizó US$2.479 millones durante abril, cifra que representó una caída del 3,4% respecto del mismo mes del año anterior.
El aumento en las ventas de vehículos, trigo y productos lácteos impulsó las exportaciones argentinas a Brasil, mientras las importaciones desde el vecino país mostraron una fuerte caída.
El comercio bilateral totalizó US$2.479 millones durante abril, cifra que representó una caída del 3,4% respecto del mismo mes del año anterior.
Sin embargo, la combinación entre el crecimiento de las exportaciones argentinas y la caída de las importaciones desde Brasil permitió reducir considerablemente el rojo comercial acumulado.
Según el informe, el déficit del primer cuatrimestre de 2026 fue de US$821 millones, una cifra significativamente menor a los US$1.899 millones registrados en igual período de 2025.
El crecimiento de las ventas argentinas hacia Brasil estuvo motorizado principalmente por el aumento en los envíos de:
Estos sectores fueron clave para sostener el avance exportador en el principal socio comercial regional de Argentina.
En paralelo, las importaciones argentinas desde Brasil registraron una baja interanual del 18,5% y totalizaron US$1.301 millones.
La caída estuvo vinculada principalmente a una menor compra de:
La reducción de las importaciones ayudó a moderar el déficit comercial bilateral.
El informe también destacó que Argentina se ubicó como el cuarto mayor proveedor de Brasil, detrás de:
Al mismo tiempo, Argentina ocupó el tercer lugar entre los principales compradores de productos brasileños, solo superada por China y Estados Unidos.
El escenario bilateral se desarrolla mientras Brasil continúa mostrando un importante superávit en su comercio exterior. Durante abril, la economía brasileña acumuló un saldo comercial positivo de US$10.537 millones, completando así 14 meses consecutivos de superávit.
Las exportaciones brasileñas al mundo crecieron 14,3% interanual, mientras que las importaciones aumentaron 6,2% frente a abril de 2025.