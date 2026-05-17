17 de mayo de 2026 - 16:37

Las exportaciones argentinas a Brasil crecieron 21,2% en abril, pero hubo déficit comercial

El aumento en las ventas de vehículos, trigo y productos lácteos impulsó las exportaciones argentinas a Brasil, mientras las importaciones desde el vecino país mostraron una fuerte caída.

El comercio entre Argentina y Brasil cayó 3,4% pese al fuerte aumento de exportaciones.

El comercio entre Argentina y Brasil cayó 3,4% pese al fuerte aumento de exportaciones.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El comercio bilateral totalizó US$2.479 millones durante abril, cifra que representó una caída del 3,4% respecto del mismo mes del año anterior.

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Sin embargo, la combinación entre el crecimiento de las exportaciones argentinas y la caída de las importaciones desde Brasil permitió reducir considerablemente el rojo comercial acumulado.

Según el informe, el déficit del primer cuatrimestre de 2026 fue de US$821 millones, una cifra significativamente menor a los US$1.899 millones registrados en igual período de 2025.

Qué productos impulsaron las exportaciones argentinas

El crecimiento de las ventas argentinas hacia Brasil estuvo motorizado principalmente por el aumento en los envíos de:

  • Vehículos para transporte de mercaderías y usos especiales.
  • Trigo y centeno.
  • Aluminio.
  • Productos lácteos, especialmente leche y crema de leche.

Estos sectores fueron clave para sostener el avance exportador en el principal socio comercial regional de Argentina.

Las importaciones desde Brasil cayeron 18,5%

En paralelo, las importaciones argentinas desde Brasil registraron una baja interanual del 18,5% y totalizaron US$1.301 millones.

La caída estuvo vinculada principalmente a una menor compra de:

  • Vehículos de pasajeros y de carretera.
  • Partes y accesorios para la industria automotriz.

La reducción de las importaciones ayudó a moderar el déficit comercial bilateral.

La posición de Argentina en el comercio brasileño

El informe también destacó que Argentina se ubicó como el cuarto mayor proveedor de Brasil, detrás de:

  • China, Hong Kong y Macao.
  • Estados Unidos.
  • Rusia.

Al mismo tiempo, Argentina ocupó el tercer lugar entre los principales compradores de productos brasileños, solo superada por China y Estados Unidos.

Brasil mantiene una fuerte balanza comercial positiva

El escenario bilateral se desarrolla mientras Brasil continúa mostrando un importante superávit en su comercio exterior. Durante abril, la economía brasileña acumuló un saldo comercial positivo de US$10.537 millones, completando así 14 meses consecutivos de superávit.

Las exportaciones brasileñas al mundo crecieron 14,3% interanual, mientras que las importaciones aumentaron 6,2% frente a abril de 2025.

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