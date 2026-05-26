La entidad busca disminuir la morosidad y brindar alternativas a sus clientes para reorganizar sus finanzas.

Banco Nación lanzó un "kit de soluciones" para que las familias puedan saldar sus deudas

El Banco Nación presentó un conjunto de herramientas para ayudar a sus clientes a reorganizar sus finanzas y ponerse al día con sus deudas. Las medidas apuntan a reducir la morosidad y se podrán aplicar a todas las líneas de crédito.

Según supo Infobae, desde la entidad bancaria aseguraron que estas medidas "permiten reorganizar compromisos financieros, reducir el monto de las responsabilidades mensuales y extender plazos de pago, según la situación de cada cliente”.

Este "kit de soluciones" busca disminuir la mora bancaria, la cual se encuentra en el mayor nivel registrado en más de 20 años. Según un informe privado, más del 55% de las familias en el país se encuentran en mora.

saldar deudas Las medidas del Banco Nación apuntan a reducir la morosidad y se podrán aplicar a todas las líneas de crédito.