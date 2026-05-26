26 de mayo de 2026 - 21:55

Banco Nación lanzó un "kit de soluciones" para que las familias puedan saldar sus deudas

La entidad busca disminuir la morosidad y brindar alternativas a sus clientes para reorganizar sus finanzas.

Banco Nación lanzó un kit de soluciones para que las familias puedan saldar sus deudas

Banco Nación lanzó un "kit de soluciones" para que las familias puedan saldar sus deudas

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Banco Nación presentó un conjunto de herramientas para ayudar a sus clientes a reorganizar sus finanzas y ponerse al día con sus deudas. Las medidas apuntan a reducir la morosidad y se podrán aplicar a todas las líneas de crédito.

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Según supo Infobae, desde la entidad bancaria aseguraron que estas medidas "permiten reorganizar compromisos financieros, reducir el monto de las responsabilidades mensuales y extender plazos de pago, según la situación de cada cliente”.

Este "kit de soluciones" busca disminuir la mora bancaria, la cual se encuentra en el mayor nivel registrado en más de 20 años. Según un informe privado, más del 55% de las familias en el país se encuentran en mora.

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Las medidas del Banco Nación apuntan a reducir la morosidad y se podrán aplicar a todas las líneas de crédito.

Las medidas del Banco Nación apuntan a reducir la morosidad y se podrán aplicar a todas las líneas de crédito.

Las alternativas para regularizar deudas

  • Consolidación de deudas: está dirigida a quienes cobran sus ingresos por medio del Banco Nación. Esta opción posibilita unificar deudas financieras tanto en esa entidad como en otras, simplificando la gestión de compromisos y la planificación de pagos. La propuesta ofrece tasa fija, plazos máximos de 72 meses, una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y permite acceder a montos de hasta $100 millones.
  • Refinanciación de saldos de tarjeta de crédito: disponible para usuarios que presentan hasta 90 días de mora en el pago de tarjetas de crédito emitidas por la entidad. Permite reprogramar deudas de hasta $10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una TNA del 35 por ciento. La modalidad prevé la continuidad de la tarjeta, el comienzo del pago en cuotas a partir del siguiente resumen y ajustes temporales en los límites de compra. En casos de mora superior a 90 días, el Banco ofrece opciones de financiamiento para extender los pagos hasta 96 meses, sujetas a evaluación crediticia y a las condiciones establecidas.
  • Evaluación personalizada: Cada pedido se evalúa de forma particular por los equipos especializados del Banco, que tienen en cuenta el perfil del cliente, su situación económica y los detalles de las deudas a reestructurar. Este método posibilita brindar opciones ajustadas a cada caso, favoreciendo una gestión responsable de los compromisos financieros.

Los clientes que deseen iniciar la gestión para regularizar sus deudas, pueden dirigirse a cualquier sucursal de Banco Nación para recibir asesoramiento y conocer las alternativas disponibles. Además, cuentan con la opción de consultar la información y los requisitos actualizados.

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