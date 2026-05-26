Banco Nación lanzó un "kit de soluciones" para que las familias puedan saldar sus deudas

El Banco Nación presentó un conjunto de herramientas para ayudar a sus clientes a reorganizar sus finanzas y ponerse al día con sus deudas. Las medidas apuntan a reducir la morosidad y se podrán aplicar a todas las líneas de crédito.
La entidad busca disminuir la morosidad y brindar alternativas a sus clientes para reorganizar sus finanzas.
El Banco Nación presentó un conjunto de herramientas para ayudar a sus clientes a reorganizar sus finanzas y ponerse al día con sus deudas. Las medidas apuntan a reducir la morosidad y se podrán aplicar a todas las líneas de crédito.
Según supo Infobae, desde la entidad bancaria aseguraron que estas medidas "permiten reorganizar compromisos financieros, reducir el monto de las responsabilidades mensuales y extender plazos de pago, según la situación de cada cliente”.
Este "kit de soluciones" busca disminuir la mora bancaria, la cual se encuentra en el mayor nivel registrado en más de 20 años. Según un informe privado, más del 55% de las familias en el país se encuentran en mora.
Los clientes que deseen iniciar la gestión para regularizar sus deudas, pueden dirigirse a cualquier sucursal de Banco Nación para recibir asesoramiento y conocer las alternativas disponibles. Además, cuentan con la opción de consultar la información y los requisitos actualizados.