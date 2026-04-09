Crece el uso de créditos bancarios en hogares de Argentina, pero también la morosidad

El crédito bancario en Argentina creció en los últimos años pero la morosidad se incrementa y el endeudamiento no bancario todavía alcanza a 6 de cada 10 hogares, según reflejó un informe de la consultora Focus Market.

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El reporte expuso una “transformación en el patrón de financiamiento” durante los últimos dos años al detallar el avance del acceso al crédito bancario y la reducción del endeudamiento informal. De esta manera, en 2023 el 41,3% de los hogares tenía deudas con bancos , y en el arranque de 2026 esa cifra trepó al 55,1% . En contrapartida, el endeudamiento no bancario cayó del 82,6% al 59% en el mismo período, según detalló la Agencia Noticias Argentinas.

El stock de préstamos al sector privado alcanzó en enero de 2026 el 13,6% del PBI, más que duplicando el 5,2% registrado cuando Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, según informó el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El director de Focus Market, Damián Di Pace , sostuvo que “el principal factor detrás de esta expansión es la menor absorción de recursos por parte del Estado , lo que liberó la capacidad prestable del sistema financiero hacia el sector privado”. Asimismo, señaló que se sumaron los factores de "la desaceleración inflacionaria y una mayor previsibilidad económica , que mejoraron la confianza tanto de los hogares como de las entidades financieras”.

El informe, basado en un relevamiento a 2.670 hogares y datos del BCRA, indica que los argentinos acumulan hoy más de $39 billones en deuda, de los cuales 32,1 billones son bancaria y 6,9 billones es informal. La contracara del crecimiento del crédito es que la proporción de deuda en mora casi se cuadruplicó en doce meses, pasando del 2,7% en enero de 2025 al 10,6% en enero de 2026. El atraso en el pago afecta a todas las líneas de financiamiento.

Cuál es la prioridad de las familias argentinas

Los préstamos personales son los más afectados, ya que su tasa de irregularidad trepó del 3,5% al 13,2%. Las tarjetas de crédito siguieron un camino similar, pasando del 2% al 11%. En la categoría “otros préstamos”, que incluye productos de menor monto y mayor informalidad dentro del sistema, la mora escaló del 10,7% al 31,9%, lo que representa casi un tercio de la cartera en situación irregular.

Asimismo, remarca que “preocupa el avance de las deudas por obligaciones básicas”. El impago de expensas subió del 1,4% al 4,9%; las cuotas de colegios pasaron del 0,7% al 3,1%, y los servicios (luz, gas, agua) del 2,3% al 5,4%

La excepción son los créditos hipotecarios, que se mantienen estables con una mora de apenas el 1%, reflejando la prioridad que los hogares dan al pago cuando está en juego su vivienda.

Este año se modificarán los rangos de facturación que determinan a qué categoría pertenece cada contribuyente. . Foto: Imagen ilustrativa / Web Preocupa el avance de las deudas por obligaciones básicas

Deudas informales

A pesar de la bancarización, 6 de cada 10 hogares mantienen deudas fuera del sistema financiero. Al inicio de 2026, esta categoría involucra a 6.038.564 hogares y un total acumulado de $6,7 billones.

La mayor parte de la deuda está concentrada en préstamos personales fuera del sistema bancario, que representan el 46,6% del total con un stock promedio de $2.290.258 por hogar. Le sigue el no pago de impuestos (20,8%) y los préstamos de familiares o amigos (15,9%).

En este sentido, la consultora advierte que el “colchón de solidaridad se está agotando”, ya que los préstamos entre familiares o amigos en 2025 representaban el 35,4% de la deuda no bancaria, y ahora cayó casi 20 puntos porcentuales.

En este marco, Di Pace expresó que “la baja de la tasa de interés cumple un rol central en la dinámica de endeudamiento de los hogares en Argentina, especialmente en contextos de elevada presión financiera”, remarcando que “una reducción del costo del crédito alivia la carga de los servicios de deuda, mejora la capacidad de pago y contribuye a moderar los niveles de mora”. Sin embargo, advierte que para que la expansión del crédito sea sostenible, “debe estar acompañada de estabilidad macroeconómica y previsibilidad en los ingresos” reales de los trabajadores.