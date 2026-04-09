9 de abril de 2026 - 13:54

Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un crédito de 225 millones de pesos

El financiamiento en UVA mantiene condiciones exigentes, con diferencias en costos y requisitos según el esquema y el perfil del solicitante.

Los ingresos requeridos superan los $6,4 millones sin tope CVS.

Los ingresos requeridos superan los $6,4 millones sin tope CVS.

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Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Los créditos hipotecarios del Banco Nación para montos altos imponen una barrera clara: el nivel de ingresos. Para acceder a financiamiento por cifras millonarias, se requieren salarios que quedan fuera del alcance de la mayoría.

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Con una simulación concreta, se puede ver qué ingresos exige el banco para obtener un préstamo de vivienda de 225 millones de pesos, cuánto se paga por mes y cómo impacta el esquema UVA en el costo total.

Qué sueldo necesitás para un crédito de 225 millones de pesos en el Banco Nación

Para acceder a un crédito de $225.000.000, destinado a la compra de una vivienda de $300.000.000, el Banco Nación financia el 75% del valor a un plazo de 20 años.

Con la opción de topeo por CVS, la cuota inicial es de $1.938.694, equivalente a 1.036,38 UVAs, con un valor de $1.870,64 por unidad. El crédito representa 120.279,69 UVAs, mientras que la propiedad equivale a 160.372,92 UVAs.

Hipotecario
La cuota puede bajar más de $300.000 según el esquema elegido.

La cuota puede bajar más de $300.000 según el esquema elegido.

Para sostener ese nivel de cuota, los ingresos requeridos son elevados: se necesitan $7.754.778 netos entre titulares y codeudores, mientras que el ingreso mínimo para el titular es de $3.877.389.

En este esquema, el crédito tiene una Tasa Nominal Anual (TNA) del 6%, una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 0,5% y un Costo Financiero Total (CFT) de 8,4% TNA y 8,73% TEA.

Si no se aplica el tope por CVS, la cuota baja a $1.611.970, equivalente a 861,72 UVAs. En ese caso, los ingresos exigidos también se reducen: $6.447.880 en conjunto y $3.223.940 para el titular. Además, el costo financiero es menor, con un CFT de 6,12% TNA y 6,3% TEA.

Requisitos y condiciones para acceder al crédito hipotecario

El Banco Nación permite sumar ingresos de hasta dos titulares y dos codeudores, con la condición de que los titulares representen al menos el 50% del total requerido.

En cuanto a la antigüedad laboral, los empleados en relación de dependencia deben tener un año de antigüedad, con al menos seis meses en el empleo actual. Los trabajadores contratados necesitan cuatro años de historial laboral, mientras que autónomos y monotributistas deben acreditar dos años de actividad.

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El crédito cubre hasta el 75% del valor de la propiedad.

El crédito cubre hasta el 75% del valor de la propiedad.

La documentación incluye DNI y comprobantes de ingresos según el perfil: recibos de sueldo, constancias impositivas o certificaciones contables.

El crédito se otorga bajo el sistema de amortización francés, con cuotas mensuales. También permite cancelación anticipada con una comisión del 4%, salvo que haya transcurrido al menos una cuarta parte del plazo o 180 días desde el otorgamiento.

Además, se puede optar por el esquema de topeo por CVS, que limita el aumento de la cuota frente a la evolución salarial, aunque implica un mayor costo financiero.

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