Créditos hipotecarios en Mendoza y San Juan: crecen las consultas para comprar viviendas pese al freno de la construcción

La demanda de créditos hipotecarios mantiene movimiento en Mendoza y San Juan , dos provincias donde durante 2025 y comienzos de 2026 se reactivó el interés por acceder a financiamiento para comprar viviendas. El regreso de las líneas UVA impulsó operaciones que habían quedado paralizadas durante años, aunque el mercado comenzó a mostrar señales de desaceleración en los últimos meses.

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Datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) muestran que abril de 2026 fue el peor mes para el otorgamiento de préstamos hipotecarios desde octubre de 2024. En total, se desembolsaron USD 122 millones en todo el país, muy por debajo de los USD 280 millones registrados en abril de 2025 y lejos del pico de USD 372 millones alcanzado en octubre del año pasado. La caída coincide con la suba de tasas de interés, el aumento de los costos de construcción y una menor dinámica en el desarrollo de nuevas obras privadas.

El movimiento hipotecario en San Juan mantiene actividad tanto en la capital provincial como en distintos departamentos del Gran San Juan. Desde Banco San Juan aseguran que las operaciones continúan activas y que muchas solicitudes iniciadas durante 2025 todavía siguen en proceso de liquidación.

La gerenta de Banca Minorista de Banco San Juan, Luciana Buigues, explicó que “ sigue la carga y liquidación de operaciones desde el Banco, tomando como referencia el 2025 ”, en un contexto donde las consultas continúan distribuyéndose en varias sucursales de la provincia. Según detalló la ejecutiva, “todas las sucursales registraron consultas, Capital, Rawson, Rivadavia, Albardón y Pocito fueron de las más concurridas”.

El banco además avanzó en la digitalización de los trámites hipotecarios. En ese sentido, Buigues señaló que “desde septiembre de 2025 se realiza el lanzamiento de la plataforma digital para que los clientes puedan gestionar sus solicitudes en forma digital”, aunque aclaró que el acompañamiento personalizado continúa siendo parte central del proceso porque “siempre se tiene un contacto fluido con el cliente para evacuar cualquier duda”.

Qué tipo de créditos predominan hoy

La mayor parte de las operaciones hipotecarias actuales está vinculada a la compra de viviendas ya terminadas y no a proyectos de construcción desde cero. El aumento de costos y la incertidumbre sobre materiales y mano de obra modificaron las prioridades de muchas familias que hoy buscan ingresar directamente a una propiedad lista para habitar.

En ese contexto, Luciana Buigues explicó que “hoy por hoy la línea de préstamos hipotecarios UVA está disponible solo para la compra de viviendas de uso permanente y de uso no permanente”.

La ejecutiva también precisó que “por el momento la asistencia es solo para personas físicas activas en relación de dependencia”, aunque aclaró que los solicitantes pueden complementar ingresos mediante monotributo propio o con ingresos de cónyuges y concubinos para alcanzar los requisitos exigidos.

Mendoza se mantiene entre las provincias con más créditos

Aunque el mercado hipotecario comenzó a desacelerarse a nivel nacional, Mendoza sigue apareciendo entre las provincias con mejor desempeño en cantidad de préstamos por habitante. Según datos del BCRA correspondientes a diciembre de 2025, la provincia se ubicó entre las jurisdicciones con mayor nivel de créditos hipotecarios per cápita, junto con Ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego.

Además del movimiento hipotecario, Mendoza continúa mostrando indicadores positivos dentro del sector de la construcción. La provincia registró una mejora interanual del 20,8% en empleo formal y concentra el 4% de las empresas constructoras del país.

En materia de financiamiento, Mendoza alcanzó un market share del 56,2%, con una mejora de 9 puntos porcentuales respecto de la medición previa. Sin embargo, el nivel de actividad privada comenzó a mostrar señales de desaceleración, ya que la superficie autorizada para nuevas obras cayó 16,6% interanual, con poco más de 71 mil metros cuadrados habilitados.

San Juan combina más financiamiento y menos obra privada

San Juan muestra un escenario mixto dentro del sector. Mientras el financiamiento y las consultas hipotecarias mantienen dinamismo, la construcción privada todavía no logra recuperarse.

La provincia alcanzó un market share del 66,5% en financiamiento y registró una mejora interanual del empleo del 13,8%, indicadores que muestran cierto movimiento dentro del sector inmobiliario y financiero.

Sin embargo, el principal dato negativo aparece en los permisos para nuevas construcciones. Durante el período analizado, San Juan registró apenas 4.333 metros cuadrados autorizados para obras privadas, lo que representó una caída interanual del 52,9%, una de las bajas más pronunciadas del país.

El escenario refleja que gran parte de las operaciones actuales están vinculadas a viviendas ya construidas y no a desarrollos nuevos, una tendencia que también empieza a repetirse en otras provincias.

El Banco Nación lidera el mercado hipotecario

En medio de la desaceleración que comenzó a mostrar el mercado hipotecario durante 2026, el Banco Nación continúa concentrando la mayor parte de las operaciones del sistema financiero argentino. Los datos sectoriales muestran que la entidad mantiene un claro liderazgo tanto en cantidad de préstamos otorgados como en participación dentro del mercado.

Según los informes difundidos por el propio sector financiero, el BNA concentra cerca del 50% del saldo total de créditos hipotecarios del país y durante enero de 2026 llegó a otorgar 95 de cada 100 préstamos hipotecarios del sistema financiero argentino.

Créditos hipotecarios (2) El aumento de los costos de construcción y la suba de tasas empezaron a frenar el ritmo de nuevas hipotecas en todo el país. Freepik

El dato refleja el peso que mantiene la entidad en la recuperación del crédito para vivienda iniciada durante 2024, especialmente a partir del regreso de las líneas UVA. Sin embargo, el mercado comenzó a perder dinamismo en los últimos meses y los números de abril marcaron el nivel más bajo de desembolsos desde octubre de 2024.

La caída también empezó a reflejarse en la cantidad de hipotecas. Aunque durante el primer trimestre de 2026 crecieron las escrituras de compraventa, los informes del sector señalaron que comenzó a disminuir la cantidad de operaciones financiadas con crédito hipotecario.

En paralelo, el Banco Nación advirtió que la construcción continúa atravesando un escenario de estancamiento. El EMAE del sector registró en febrero una caída interanual del 0,6%, mientras que el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción mostró una baja mensual del 1,3%.

A pesar de algunos repuntes en indicadores privados, como los despachos de cemento y el Índice Construya, el sector todavía se mantiene por debajo de los niveles registrados en 2023 y condicionado por el aumento de costos. El Índice de Costo de la Construcción acumuló una suba del 6,9% en lo que va de 2026 y el rubro mano de obra mostró una variación interanual del 31%.

El crédito hipotecario atraviesa una desaceleración

El mercado hipotecario argentino comenzó a perder fuerza de manera gradual después del fuerte repunte registrado durante 2024 y gran parte de 2025. Según datos del BCRA, abril de 2026 fue el peor mes para el otorgamiento de préstamos hipotecarios desde octubre de 2024.

Durante abril se desembolsaron apenas USD 122 millones en financiamiento hipotecario en todo el país. El dato representa una caída cercana al 37% respecto de marzo de este año, cuando se habían otorgado USD 193 millones.

La comparación interanual muestra una baja todavía más fuerte. En abril de 2025 se habían desembolsado USD 280 millones, mientras que en abril de 2018 (uno de los mejores registros históricos para ese mes) el sistema financiero había otorgado USD 689 millones.

La desaceleración comenzó después del pico de octubre de 2025, cuando el mercado hipotecario había alcanzado USD 372 millones en préstamos. Desde entonces, el volumen de operaciones cayó mes a mes en un contexto marcado por la suba de tasas y el encarecimiento del crédito.

La construcción sigue frenada y suben los costos

La construcción todavía no logra consolidar una recuperación sostenida y continúa mostrando niveles de actividad bajos en comparación con fines de 2023. Los últimos informes sectoriales difundidos por Banco Nación indican que el EMAE de la construcción registró en febrero de 2026 una caída interanual del 0,6%, mientras que el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción mostró una baja mensual del 1,3%.

Aunque algunos indicadores privados reflejaron cierta mejora en marzo, como el crecimiento de los despachos de cemento y el avance del Índice Construya, el sector continúa condicionado por el aumento de costos.

El Índice de Costo de la Construcción registró una suba mensual del 2,5% y acumuló un incremento del 6,9% en lo que va del año. El rubro con mayor impacto fue mano de obra, que mostró una variación interanual del 31%, mientras que los costos medidos en dólares alcanzaron niveles máximos desde mediados de 2018.

En este contexto, los créditos hipotecarios continúan siendo una de las principales herramientas para sostener el movimiento inmobiliario en provincias como Mendoza y San Juan, aun cuando el mercado comenzó a mostrar señales de desaceleración y la construcción privada sigue sin recuperar dinamismo.