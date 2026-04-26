Alerta financiera: en 2025 creció la morosidad de créditos de Mercado Libre en Argentina

La morosidad en los préstamos otorgados por Mercado Libre registró un fuerte incremento en Argentina durante 2025 y encendió señales de alerta en el sistema financiero. Según un informe del banco estadounidense JPMorgan, los impagos a más de 90 días treparon hasta casi el 9% , reflejando un deterioro significativo en la capacidad de pago de los usuarios.

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El salto resulta contundente: la mora pasó del 1,8% en diciembre de 2024 al 8,7% al cierre de 2025 , lo que implica que prácticamente se cuadruplicó en un año.

A pesar del aumento, el informe señala que los niveles de incumplimiento en Argentina siguen siendo inferiores a los de Brasil , donde la morosidad, aunque en descenso, se ubicó en torno al 11% . Sin embargo, el crecimiento local genera preocupación, especialmente por el contexto económico y financiero que atraviesa el país.

Entre los factores que explican esta suba, el análisis destaca el fuerte incremento de las tasas de interés durante el último trimestre de 2025, lo que encareció el refinanciamiento de deudas para las familias.

A esto se suma una desaceleración en la otorgación de nuevos créditos desde mayo de ese año. La menor incorporación de préstamos “sanos” provocó que el peso de los créditos en mora aumentara dentro del total.

Más usuarios y mayor dependencia del crédito

El informe también revela que 6,3 millones de argentinos mantienen líneas de crédito activas en la plataforma, lo que representa el 14% de la población. Además, el promedio de préstamos por usuario subió de 3 a 3,3 en un año.

Este crecimiento sugiere un cambio en el uso del crédito: de ser una herramienta ocasional, pasó a convertirse en muchos casos en un recurso para cubrir gastos cotidianos o problemas de liquidez.

En paralelo, se registró una expansión significativa del financiamiento a empresas. La cantidad de pymes asistidas pasó de 104.000 a 205.000 en solo un año. En términos de volumen, Argentina representa el 12% del total de préstamos de Mercado Libre, con unos US$1.100 millones, por debajo de mercados como Brasil y México.

El escenario plantea un desafío para el ecosistema fintech: sostener el crecimiento del crédito sin comprometer la calidad de la cartera en un contexto económico más exigente.