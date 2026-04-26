26 de abril de 2026 - 15:33

Alerta financiera: en 2025 creció la morosidad de créditos de Mercado Libre en Argentina

La morosidad a 90 días pasó del 1,8% al 8,7% en 2025, según un informe de JPMorgan. Más de 6 millones de argentinos usan estos préstamos, cada vez más para cubrir gastos cotidianos.

Los préstamos por cliente en Mercado Pago promedian 3,3.

Los préstamos por cliente en Mercado Pago promedian 3,3.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La morosidad en los préstamos otorgados por Mercado Libre registró un fuerte incremento en Argentina durante 2025 y encendió señales de alerta en el sistema financiero. Según un informe del banco estadounidense JPMorgan, los impagos a más de 90 días treparon hasta casi el 9%, reflejando un deterioro significativo en la capacidad de pago de los usuarios.

Leé además

Productores vitivinícolas dicen que esta es la peor crisis de la historia y harán un reclamo (Enrique Pfaab - Los Andes)

El financiamiento de los eslabones invisibles, la deuda pendiente del sistema

Por Augusto Ercole
Morosidad: alertan por el nivel que tiene la población argentina

Deuda en Argentina: 6 de cada 10 hogares recurren a créditos no bancarios y el total supera los $39 billones

Por Redacción Economía

El salto resulta contundente: la mora pasó del 1,8% en diciembre de 2024 al 8,7% al cierre de 2025, lo que implica que prácticamente se cuadruplicó en un año.

Más mora, pero aún por debajo de Brasil

A pesar del aumento, el informe señala que los niveles de incumplimiento en Argentina siguen siendo inferiores a los de Brasil, donde la morosidad, aunque en descenso, se ubicó en torno al 11%. Sin embargo, el crecimiento local genera preocupación, especialmente por el contexto económico y financiero que atraviesa el país.

Entre los factores que explican esta suba, el análisis destaca el fuerte incremento de las tasas de interés durante el último trimestre de 2025, lo que encareció el refinanciamiento de deudas para las familias.

A esto se suma una desaceleración en la otorgación de nuevos créditos desde mayo de ese año. La menor incorporación de préstamos “sanos” provocó que el peso de los créditos en mora aumentara dentro del total.

Más usuarios y mayor dependencia del crédito

El informe también revela que 6,3 millones de argentinos mantienen líneas de crédito activas en la plataforma, lo que representa el 14% de la población. Además, el promedio de préstamos por usuario subió de 3 a 3,3 en un año.

Este crecimiento sugiere un cambio en el uso del crédito: de ser una herramienta ocasional, pasó a convertirse en muchos casos en un recurso para cubrir gastos cotidianos o problemas de liquidez.

En paralelo, se registró una expansión significativa del financiamiento a empresas. La cantidad de pymes asistidas pasó de 104.000 a 205.000 en solo un año. En términos de volumen, Argentina representa el 12% del total de préstamos de Mercado Libre, con unos US$1.100 millones, por debajo de mercados como Brasil y México.

El escenario plantea un desafío para el ecosistema fintech: sostener el crecimiento del crédito sin comprometer la calidad de la cartera en un contexto económico más exigente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Imagen ilustrativa.

Liquidaciones en Mercado Libre: el Smart TV que podés conseguir por menos de 220 mil pesos

Sorpresa por los precios en Chile: cuánto cuesta un celular Samsung Galaxy A16.

El Samsung Galaxy A16 se encuentra con más del 40% de descuento y es el más vendido en Mercado Libre

Qué sucede si se quitan las retenciones al agro, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Sin retenciones, el agro podría exportar más de US$50.000 millones y mejoraría la recaudación del Estado

Por Redacción Economía
En la última rueda, el Banco Central cotizó el dólar minorista para la venta a $1.418.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 27 de abril

Por Redacción Economía