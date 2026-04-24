El financiamiento de los eslabones invisibles, la deuda pendiente del sistema

Hay una paradoja que el sistema financiero argentino lleva décadas ignorando: los actores que más sostienen la economía son, precisamente, los que menos acceso tienen al crédito. Y a pesar de que esto siempre ha sido así, es hora de empezar a observar (y a actuar) sobre este modelo que perpetúa una lógica de exclusión.

En el debate público sobre crédito productivo las PyMEs suelen aparecer como el último eslabón de la cadena. Es una imagen cómoda, pero inexacta, porque en la práctica son apenas el inicio de una trama mucho más extensa: detrás de ellas operan transportistas, talleres, distribuidores locales, proveedores de insumos, técnicos y comercios que hacen posible, cada día, que cualquier negocio funcione. Son invisibles para el sistema, pero sin ellos el mismo colapsa.

Cuando una empresa cobra tarde o enfrenta tensiones de capital de trabajo el efecto suele ser una cascada negativa. El descalce se traslada hacia abajo y afecta con mayor intensidad a quienes tienen menos espalda financiera, menos acceso al crédito formal y menos margen de espera. En números de la UIA, el año pasado el 26,7% de las empresas no pudo pagar en su totalidad a sus proveedores .

Detrás de esa dificultad empresarial hay una cadena de pequeños actores en tensión: talleres que no pudieron pagar el alquiler, transportistas que postergaron la cuota del camión, y familias que absorbieron en silencio un costo que las pone al límite. El problema, entonces, deja de ser individual y se vuelve sistémico. No se trata sólo de cómo se financia una compañía, sino de cómo circula —o se interrumpe— la liquidez dentro de toda su cadena de valor. Por eso hablamos de "tejido" productivo, una trama viva de dependencias mutuas donde la capacidad de pago de uno define, muchas veces, la posibilidad de sobrevivir del otro.

Con más de diez años brindando soluciones financieras, vimos esta realidad repetirse en sectores y geografías muy variadas. Para ejemplificar la casuística, podemos citar el caso de un pequeño prestador de servicios de climatización que comenzó como unipersonal y, con trabajo y constancia, logró convertirse en proveedor de empresas de primera línea y, aún con esas facturas en mano, no lograba acceder a financiamiento para poder ampliar su operación, equipo y cubrir la demanda.

El mismo guion se repitió con productores vitivinícolas de Mendoza que vendían a grandes bodegas y cobraban con cheques de empresas con trayectoria impecable. Instrumentos sólidos, respaldo real. No obstante, a la hora de convertirlos en liquidez a un costo razonable el sistema los trataba como desconocidos. Como si el papel que tenían en la mano no valiera lo que decía.

Para el sistema financiero tradicional seguían siendo 'NN' aunque tuvieran en el bolsillo el respaldo de las empresas más grandes del país.

En ambos casos el acompañamiento de RedMagister actuó como una verdadera palanca de crecimiento porque les permitió expandir operaciones, incorporar equipo, cumplir con sus clientes y —quizás lo más valioso— construir un historial crediticio propio que, con el tiempo, les abrió el acceso a nuevas y mejores herramientas financieras que de otro modo hubieran sido inalcanzables.

El caso que mejor ilustra el nudo del problema con el que trabajamos ocurrió en plena obra de una ruta nacional. Una constructora de gran escala necesitaba pagarle a su proveedor de asfalto. El camión ya estaba en camino y listo para descargar el material. El proveedor exigía pago inmediato —condición históricamente innegociable en ese rubro — y la constructora no contaba con la liquidez suficiente en ese momento. El reloj corría y la obra también. Lo que parecía un callejón sin salida se resolvió cuando el proveedor entendió algo clave: iba a cobrar a través de un entorno confiable, con la posibilidad de convertir ese pago en liquidez de forma inmediata. Eso bastó para que aceptara cambiar una lógica hasta entonces inamovible.

El desenlace fue aún más revelador porque ese mismo proveedor adoptó luego la herramienta para gestionar de manera integrada todos sus pagos y cobros futuros. Una decisión de negocios que nació de una urgencia y terminó transformando su operación.

La conclusión es incómoda para el sistema tradicional porque demuestra que muchas veces el obstáculo no es financiero, sino de confianza, de acceso e información. Y eso tiene solución tecnológica.

Las soluciones digitales hacen posible un cambio de paradigma a través de modelos donde los beneficios financieros se extienden también a los proveedores más pequeños, integrándolos a un mismo ecosistema operativo y poniéndoles al alcance herramientas que antes eran privilegio exclusivo de las grandes corporaciones. No es filantropía. Es inteligencia de negocio. Porque una cadena de suministro que se quiebra pone en riesgo a toda su red.

Por eso creemos que la transformación más urgente del ecosistema financiero es de perspectiva. Dejar de observar únicamente a la empresa principal y empezar a ver —y a financiar— a todos los actores que hacen posible la operatoria. Porque detrás de cada gran empresa hay una red silenciosa de pequeños proveedores que la sostienen cada día, sin garantías, sin respaldo y, en reiteradas ocasiones, sin que nadie los tenga en cuenta. Financiarlos es una condición de supervivencia para toda la economía.

* El autor es CEO en RedMagister.