10 de junio de 2026 - 21:15

Servicios públicos: la actividad subió 2,3% interanual en marzo

Según datos del Indec, la mejora estuvo impulsada por el transporte y la demanda de energía, aunque algunos rubros continuaron mostrando retrocesos.

Servicios públicos: la actividad subió 2,3% interanual en marzo

Servicios públicos: la actividad subió 2,3% interanual en marzo

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer este miércoles que la suba de la actividad de los servicios públicos en marzo de 2026 fue del 2,3% y la variación intermensual de solo 0,4%.

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“En marzo de 2026, el índice serie original del Indicador sintético de servicios públicos (ISSP) registró un alza de 2,3% respecto al mismo mes del año anterior. En términos desestacionalizados, presentó una variación positiva de 0,6% respecto de febrero de 2026. Al mismo tiempo, el índice serie tendencia-ciclo del ISSP tuvo una variación positiva de 0,4% respecto al mes anterior”, señala el informe.

Además, da cuenta de que si se analizan los índices de las series originales, en marzo de 2026 respecto a igual mes del año anterior, la demanda de energía eléctrica, gas y agua registró una suba de 2,8% y la recolección de residuos, de 4,7%. Por su parte, el transporte de pasajeros tuvo un aumento de 4,1% y el transporte de carga, de 22,2%.

Servicios públicos- marzo 2026
Servicios públicos: la actividad subió 2,3% interanual en marzo de 2026 y 0,6% con respecto al mes anterior.

Servicios públicos: la actividad subió 2,3% interanual en marzo de 2026 y 0,6% con respecto al mes anterior.

Mientras que los vehículos pasantes pagos por peajes mostraron una variación negativa de 0,9%. Asimismo, el servicio de correo postal tuvo una caída de 12,1% y el sector de telefonía registró una variación positiva de 1,9%.

En términos desestacionalizados, en marzo de 2026 respecto de febrero de 2026, se observa que la demanda de energía eléctrica, gas y agua registró una baja de 0,1% y la recolección de residuos tuvo una variación positiva de 4,4%. Por su parte, el transporte de pasajeros tuvo un aumento de 0,4% y el transporte de carga, de 7,0%, mientras que los vehículos pasantes pagos por peajes mostraron una variación positiva de 0,8%. Asimismo, el servicio de correo postal registró una suba de 13,9% y el sector de telefonía, de 0,2%.

Por último, en cuanto al índice de tendencia-ciclo, se observa en marzo de 2026 respecto del mes anterior que los sectores que registraron una variación positiva fueron electricidad, gas y agua (0,7%), la recolección de residuos (0,4%), el transporte de pasajeros (0,8%), el transporte de carga (0,5%), los vehículos pasantes pagos por peajes (0,3%) y la telefonía (0,1%); mientras que el sector que registró una variación negativa fue el servicio de correo postal (1,1%).

Variaciones de cada servicio

  • Electricidad, gas y agua: -0,1% mensual y 2,8% interanual.
  • Recolección de residuos: 4,4% mensual y 4,7% interanual.
  • Transporte de pasajeros: 0,4% mensual y 4,1% interanual.
  • Transporte de cargas: 7% mensual y 22,2% interanual.
  • Peajes: 0,8% mensual y -0,9% interanual.
  • Servicio de correo: 13,9% mensual y -12,1% interanual.
  • Telefonía: 0,2% mensual y 1,9% interanual.

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