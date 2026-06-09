Supermercados y mayoristas: el reintegro con QR que permite ahorrar $144.000 y puede duplicarse a $288.000

Las promociones para compras de alimentos siguen ganando protagonismo entre quienes buscan bajar el gasto mensual. Con MODO y la app BNA+, los usuarios pueden acceder a un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos pagando con tarjetas de crédito del Banco Nación.
El beneficio estará vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y alcanza compras presenciales y online. Con los 12 miércoles disponibles, una persona puede recuperar hasta $144.000, mientras que en un hogar con dos titulares el ahorro puede llegar a $288.000.
Cómo funciona el reintegro en supermercados y hasta cuándo se puede usar
El reintegro se aplica todos los miércoles, con un reintegro del 30% y un tope de $12.000 por cliente por semana. Para acceder al beneficio, el pago debe hacerse exclusivamente mediante MODO desde BNA+, escaneando el QR y seleccionando tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación. No se incluyen pagos realizados con saldo en cuenta.
La devolución se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra en la cuenta monetaria asociada a BNA+ del titular que realizó la operación. En Mendoza, los comercios adheridos incluyen
- Átomo
- Carrefour
- Maxiconsumo
- Hiper Libertad
- Granja Benedetti
- Carnes Rizzo
- Super A
- Carnes de Mi Campo
- Tiento
- Blow Max
Cuánto hay que gastar para alcanzar el tope semanal y cómo sumar hasta $144.000
Para obtener el reintegro máximo de $12.000 por miércoles, es necesario realizar compras por $40.000, ya que el beneficio devuelve el 30% sobre el total abonado.
Consumo general / Supermercado / Compras
La promoción alcanza compras presenciales y online en supermercados y comercios adheridos.
Con los 12 miércoles disponibles hasta el 31 de agosto, una persona puede acumular hasta $144.000 en reintegros si utiliza el tope semanal durante toda la promoción.
En hogares donde dos personas tengan cuenta BNA+, el beneficio puede duplicarse. Cada titular puede pagar con su propia tarjeta de crédito del Banco Nación mediante MODO, lo que permite alcanzar hasta $288.000 en devoluciones.