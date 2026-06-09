Supermercados y mayoristas: el reintegro con QR que permite ahorrar $144.000 y puede duplicarse a $288.000

Las promociones para compras de alimentos siguen ganando protagonismo entre quienes buscan bajar el gasto mensual. Con MODO y la app BNA+ , los usuarios pueden acceder a un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos pagando con tarjetas de crédito del Banco Nación.

MODO y BNA+ mantienen el reintegro en supermercados y mayoristas con ahorro de hasta $156.000

El beneficio estará vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y alcanza compras presenciales y online. Con los 12 miércoles disponibles , una persona puede recuperar hasta $144.000 , mientras que en un hogar con dos titulares el ahorro puede llegar a $288.000 .

El reintegro se aplica todos los miércoles , con un reintegro del 30% y un tope de $12.000 por cliente por semana . Para acceder al beneficio, el pago debe hacerse exclusivamente mediante MODO desde BNA+ , escaneando el QR y seleccionando tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación. No se incluyen pagos realizados con saldo en cuenta.

Con los 12 miércoles disponibles, una persona puede recuperar hasta $144.000 y dos titulares llegar a $288.000.

La devolución se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra en la cuenta monetaria asociada a BNA+ del titular que realizó la operación. En Mendoza, los comercios adheridos incluyen

Átomo

Carrefour

Maxiconsumo

Hiper Libertad

Granja Benedetti

Carnes Rizzo

Super A

Carnes de Mi Campo

Tiento

Blow Max

Cuánto hay que gastar para alcanzar el tope semanal y cómo sumar hasta $144.000

Para obtener el reintegro máximo de $12.000 por miércoles, es necesario realizar compras por $40.000, ya que el beneficio devuelve el 30% sobre el total abonado.

Consumo general / Supermercado / Compras La promoción alcanza compras presenciales y online en supermercados y comercios adheridos.

Con los 12 miércoles disponibles hasta el 31 de agosto, una persona puede acumular hasta $144.000 en reintegros si utiliza el tope semanal durante toda la promoción.

En hogares donde dos personas tengan cuenta BNA+, el beneficio puede duplicarse. Cada titular puede pagar con su propia tarjeta de crédito del Banco Nación mediante MODO, lo que permite alcanzar hasta $288.000 en devoluciones.