9 de junio de 2026 - 10:19

Supermercados y mayoristas: el reintegro con QR que permite ahorrar $144.000 y puede duplicarse a $288.000

El beneficio sigue vigente los miércoles en compras presenciales y online con pago mediante QR. Conocé cuánto tenes que gastar para el tope de reintegro.

El beneficio se aplica los miércoles utilizando tarjetas de crédito Visa y Mastercard mediante MODO desde BNA+

El beneficio se aplica los miércoles utilizando tarjetas de crédito Visa y Mastercard mediante MODO desde BNA+

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Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Las promociones para compras de alimentos siguen ganando protagonismo entre quienes buscan bajar el gasto mensual. Con MODO y la app BNA+, los usuarios pueden acceder a un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos pagando con tarjetas de crédito del Banco Nación.

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El beneficio estará vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y alcanza compras presenciales y online. Con los 12 miércoles disponibles, una persona puede recuperar hasta $144.000, mientras que en un hogar con dos titulares el ahorro puede llegar a $288.000.

Cómo funciona el reintegro en supermercados y hasta cuándo se puede usar

El reintegro se aplica todos los miércoles, con un reintegro del 30% y un tope de $12.000 por cliente por semana. Para acceder al beneficio, el pago debe hacerse exclusivamente mediante MODO desde BNA+, escaneando el QR y seleccionando tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación. No se incluyen pagos realizados con saldo en cuenta.

MODO
Con los 12 mi&eacute;rcoles disponibles, una persona puede recuperar hasta $144.000 y dos titulares llegar a $288.000.

Con los 12 miércoles disponibles, una persona puede recuperar hasta $144.000 y dos titulares llegar a $288.000.

La devolución se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra en la cuenta monetaria asociada a BNA+ del titular que realizó la operación. En Mendoza, los comercios adheridos incluyen

  • Átomo
  • Carrefour
  • Maxiconsumo
  • Hiper Libertad
  • Granja Benedetti
  • Carnes Rizzo
  • Super A
  • Carnes de Mi Campo
  • Tiento
  • Blow Max

Cuánto hay que gastar para alcanzar el tope semanal y cómo sumar hasta $144.000

Para obtener el reintegro máximo de $12.000 por miércoles, es necesario realizar compras por $40.000, ya que el beneficio devuelve el 30% sobre el total abonado.

Consumo general / Supermercado / Compras
La promoci&oacute;n alcanza compras presenciales y online en supermercados y comercios adheridos.

La promoción alcanza compras presenciales y online en supermercados y comercios adheridos.

Con los 12 miércoles disponibles hasta el 31 de agosto, una persona puede acumular hasta $144.000 en reintegros si utiliza el tope semanal durante toda la promoción.

En hogares donde dos personas tengan cuenta BNA+, el beneficio puede duplicarse. Cada titular puede pagar con su propia tarjeta de crédito del Banco Nación mediante MODO, lo que permite alcanzar hasta $288.000 en devoluciones.

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