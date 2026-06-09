La actividad industrial y la construcción volvieron a caer en abril: duro golpe en el sector textil

La actividad industrial y la construcción volvieron a mostrar señales de debilidad en abril. Según los últimos datos difundidos por el Indec , ambos sectores registraron caídas interanuales y también retrocesos frente a marzo , lo que interrumpió el repunte observado el mes anterior.

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En el caso de la industria manufacturera , el índice de producción mostró una baja de 2,8% respecto de abril del año pasado . Además, el acumulado del primer cuatrimestre cerró con una baja de 2,4%, reflejando el desempeño negativo que el sector arrastra desde comienzos de 2026.

En la comparación mensual, la actividad retrocedió 2,1% , aunque la serie tendencia-ciclo mostró una leve mejora de 0,1%.

La industria bajó 2,8% interanual en abril de 2026 y 2,1% respecto del mes previo

La construcción en terreno negativo: el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) tuvo una caída interanual de 2,8% en abril y una baja de 4% frente a marzo . En el período enero-abril, aumentó 2,1%, mientras que el índice serie tendencia-ciclo registró una variación positiva de 0,3%.

Ambos resultados continúan mostrando un comportamiento heterogéneo con el resto de los sectores de la economía. Mientras la energía, la minería y el agro son algunos de los más beneficiados, la industria y la construcción persisten con desigualdades.

Industria: cómo le fue a cada sector

Los números marcaron un freno para la industria, que en marzo había logrado cortar una racha de ocho meses consecutivos en baja. Cuatro de los dieciséis sectores terminaron por encima del IPI industrial:

Sustancias y productos químicos: 16,7%.

Productos de tabaco: 6,5%.

Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear: 5,6%.

Madera, papel e impresión: 4,1%.

Productos de metal: -1,4%.

Otro equipo de transporte: -2,1%.

Alimentos y bebidas: -2,4%.

Productos de caucho y plástico: -5,1%.

Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras: -5,1%.

Productos minerales no metálicos: -6,4%.

Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes: -10,7%.

Industrias metálicas básicas: -11,2%.

Otros equipos, aparatos e instrumentos: -11,4%.

Prendas de vestir, cuero y calzado: -15,9%.

Maquinaria y equipo: -20,2%.

Productos textiles: -22,2%.

Industria Industria: Productos textiles fue el sector con mayor baja interanual (-22,2%) en abril de 2026; y Sustancias y productos químicos, el de mayor suba (16,7%) Indec

Construcción: solo tres insumos se mantuvieron en crecimiento

Al igual que la industria, el sector no pudo mantener la racha positiva y volvió a cortar el aumento; este se ubicó como el más bajo en lo que va del año. En cuanto a los insumos, 3 de los diez elementos lograron culminar por encima del índice general:

Resto de los insumos: 16,1%.

Hierro redondo y aceros para la construcción: 15,7%.

Pinturas para construcción: 10%.

Mosaicos graníticos y calcáreos: -18,9%.

Yeso: -17,5%.

Cales: -16,4%.

Asfalto: -15,5%.

Cemento portland: -12,7%.

Hormigón elaborado: -10,2%.

Pisos y revestimientos cerámicos: -6,6%.

Ladrillos huecos: -6,3%.

Placas de yeso: -4,1%.

Artículos sanitarios de cerámica: -3,6%.

Los resultados obtenidos por la encuesta cualitativa de la construcción muestran expectativas desfavorables con respecto al nivel de actividad esperado para el período mayo-julio de este año.

Construcción La construcción cayó 2,8% interanual en abril de 2026 y 4% respecto de marzo. Indec

Obras privadas:

El 75,5% de las empresas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses.

El 15,1% estima que disminuirá.

El 9,4% restante estima que aumentará.

Obras públicas: