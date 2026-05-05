5 de mayo de 2026 - 11:52

El Banco Nación vuelve a emitir deuda tras 30 años: busca hasta US$ 1.500 millones y suma inversión

La entidad regresa al mercado local con nuevos títulos en pesos, dólares y UVA para financiar créditos y atraer ahorristas.

El Banco Nación volvió a emitir títulos de deuda después de tres décadas

El Banco Nación volvió a emitir títulos de deuda después de tres décadas

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Después de más de tres décadas, el Banco Nación vuelve al mercado de capitales local con una emisión de Títulos de Deuda, operación que representa una nueva alternativa de inversión para sus clientes y, al mismo tiempo, fortalece la capacidad prestable de la entidad para llegar a más argentinos: más pymes que quieren crecer, más familias que sueñan con su casa propia y más productores que necesitan financiamiento para expandirse.

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Requisitos incluyen antigüedad laboral mínima y documentación específica para acceder al préstamo.

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Los fondos que se recauden se destinarán directamente a fortalecer el crédito en la economía real: MiPyMEs que podrán ampliar su capacidad productiva, familias que accederán a financiamiento para su vivienda, exportadores que contarán con respaldo para crecer en mercados externos y economías regionales que encontrarán en el Banco un socio para su desarrollo.

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El Banco Naci&oacute;n emite deuda y podr&aacute;n invertir personas f&iacute;sicas y jur&iacute;dicas, en pesos y en d&oacute;lares

El Banco Nación emite deuda y podrán invertir personas físicas y jurídicas, en pesos y en dólares

Alternativas de inversión

La colocación contempla tres clases de títulos de deuda, diseñadas para ofrecer alternativas de inversión en distintas monedas y perfiles:

  • Clase 1 (Pesos): a 12 meses, tasa variable (TAMAR Privada más margen), intereses trimestrales y amortización al vencimiento.
  • Clase 2 (Dólar): a 36 meses, tasa fija a licitar, intereses semestrales y amortización al vencimiento.
  • Clase 3 (UVA): a 24 meses, tasa fija a licitar, intereses trimestrales y amortización en cuotas a partir del mes 12.

El monto máximo conjunto de la emisión se estableció en el equivalente a US$ 50 millones, ampliable a un monto máximo de US$ 1.500 millones, dentro del programa vigente.

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Quiénes pueden invertir

La emisión estará abierta tanto a personas humanas como jurídicas, clientes y no clientes del Banco, quienes podrán participar, cumpliendo con los requisitos habituales del mercado, como la apertura de cuenta comitente y la validación del perfil de inversor.

El Banco Nación da así un paso más hacia una gestión moderna y transparente en línea con las prácticas del mercado y las preferencias del público en general y sus clientes en particular.

Esta emisión no solo diversifica el fondeo del Banco: crea una nueva alternativa de inversión para ahorristas e inversores que buscan resguardar su capital con el respaldo de la institución bancaria más grande del país. Un banco más competitivo es un banco que puede hacer más, llegar más lejos y estar presente donde la gente lo necesita.

Para más información: Banco de la Nación Argentina

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