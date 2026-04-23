Por la crisis, las cámaras empresarias de Mendoza enviaron una carta al gobernador y pidieron reactivación

Las principales 26 cámaras empresariales de Mendoza enviaron una carta al gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo , y le solicitaron medidas económicas urgentes para las pequeñas y medianas empresas (Pymes) por la crisis . Las entidades empresariales de primero y segundo grado manifestaron su “profunda preocupación por la delicada situación que atraviesan las pymes mendocinas, en especial las vinculadas al comercio, la agricultura, la vitivinicultura, la industria, el turismo, la construcción y los servicios”.

La nota fue firmada por los presidentes de la Unión Industrial de Mendoza (UIM), la Federación Económica de Mendoza (FEM), la Unión Comercial e Industria de Mendoza (UCIM), la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (ACOVI), Unión Vitivinícola Argentina (UVA), la Asociación de Viñateros, la Cámara de Fruta Industrializada (CAFIM), la Asociación Civil Film Andes, la Asociación de Camioneros (APROCAM), de Constructores Independientes (CECIM), de Desarrolladores Urbanos Medianos y Pequeños (CADUMP), Industriales Metalúrgicos (ASINMET), Asociación Cristiana de Empresarios (ACDE), Cámara de Farmacias, Cámara de Turismo de Maipú, Despachantes de Aduanas y Frutos Secos. También firmaron los representantes de las cámaras regionales San Martín, San Rafael, Tupungato, Ciudad (CECITYS), Malargüe, General Alvear, San Carlos (CTCIP), Las Heras (CIPA) y Tunuyán (CIAT).

La carta expresa que “la sostenida retracción de la actividad económica en amplios sectores del entramado productivo regional —evidenciada tanto en los planteos cotidianos de nuestros representados como en los indicadores interanuales— muestra el proceso de deterioro”. La situación, continúa la misiva, “exige la adopción urgente de medidas concretas orientadas a la reactivación económica, la preservación del empleo y la continuidad de las unidades productivas .

La situación se agrava, expresaron las entidades empresarias a través de la nota, por “la virtual paralización de la obra pública financiada por Nación, la ausencia de un nuevo pacto fiscal, la falta de avances en una ley de coparticipación más equitativa y la inexistencia de una reforma tributaria que alivie la carga sobre la producción”.

Del mismo modo, la carta firmada por todas las cámaras de Mendoza, comenta que “el actual marco de recesión, la elevada presión fiscal, las restricciones en el acceso al crédito, la creciente capacidad instalada ociosa, la falta de liquidez, la caída del ingreso real y el sostenido incremento de costos —particularmente en insumos y logística— configuran un escenario de alta complejidad que compromete seriamente la sostenibilidad del entramado productivo mendocino”.

“Reafirmamos nuestra vocación de trabajo y colaboración en todas aquellas medidas que busquen la recuperación de la actividad económica y el fortalecimiento de la matriz productiva. En este aspecto consideramos fundamental fortalecer la articulación entre los gobiernos nacional, provincial y municipales con el fin de evitar superposiciones y optimizando recursos para generar un mejor impacto territorial”.

Propuestas realizadas

La carta enviada al gobernador Cornejo no se queda en la queja sino que propone medidas de coyuntura tanto a nivel provincial como a través de gestiones ante la Nación y los municipios. En línea con lo expresado, los referentes empresarios cierran la carta y se colocan a disposición del Gobierno para conformar un ámbito permanente de articulación público-privada que permita dar seguimiento a estas propuestas y consolidar una agenda de desarrollo sostenible.

A continuación las medidas propuestas: