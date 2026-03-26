El consumo no repunta: retroceso generalizado y suba del ecommerce

El consumo de bienes y servicios en los hogares argentinos registró en febrero una caída interanual del 3,4% , marcando el segundo descenso consecutivo y consolidando un escenario de debilidad en las compras cotidianas.

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De acuerdo con un informe de la consultora Scentia, el retroceso fue más pronunciado en los principales canales de venta: supermercados (-5,9%) , autoservicios de cercanía (-3,8%) , mayoristas (-3,6%) y farmacias (-2,9%) .

En la comparación mensual, la baja fue aún más fuerte, con caídas superiores al 6% en varios segmentos, lo que refleja una aceleración del ajuste en el consumo masivo .

En contraste con el desempeño general, el comercio electrónico fue el único canal con crecimiento, al registrar una suba del 26,5% interanual , impulsado principalmente por sectores con mayor poder adquisitivo.

Este comportamiento coincide con los datos del Indec , que muestran un patrón similar: mientras el consumo básico se retrae, otros rubros vinculados a ingresos más altos evidencian expansión.

El consumo de los hogares volvió a caer en febrero El consumo de los hogares volvió a caer en febrero. Scentia

Un nivel de consumo muy por debajo de 2023

La caída acumulada ubica al nivel de consumo casi 13 puntos por debajo del promedio de 2023, con descensos significativos en rubros clave como supermercados (-19%), indumentaria (-24%) y autoservicios (-13,5%).

En el análisis del consumo privado dentro del PBI, el crecimiento observado se explica por sectores como la compra de inmuebles (+71%), el turismo emisivo (+55%) y la venta de autos (+36%), todos asociados a hogares de mayores ingresos.

También se destacó el aumento en la venta de motos (+37%), en muchos casos vinculadas a su uso como herramienta de trabajo o alternativa económica de transporte.

Por otra parte, cabe mencionar que el comportamiento del consumo en los primeros meses del año estuvo condicionado por la inflación, que impactó en el poder adquisitivo y obligó a las familias a reducir volúmenes y modificar sus hábitos de compra.

Aunque la inflación interanual se ubicó en torno al 31%, los precios del consumo masivo subieron menos (19,4%), lo que igualmente no logró revertir la caída en las ventas.

Rubros más afectados y señales de alerta

Entre los sectores más golpeados se destacaron:

Bebidas sin alcohol (-12,3%).

Productos impulsivos como golosinas (-10,3%).

Perecederos (-7,5%).

Bebidas con alcohol (-7,4%).

Higiene y cosmética (-7%).

También se registraron caídas en desayuno y merienda (-3,7%), limpieza (-3,2%) y alimentos (-2,6%).

A este panorama se suma otro dato preocupante: el aumento en la mora de créditos menores al millón de pesos, generalmente vinculados a compras en supermercados.