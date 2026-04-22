Comercio ilegal, caída del consumo y presión tributaria: el combo que asfixia las pymes

La problemática del comercio ilegal y la delicada situación que atraviesan las pymes vuelven a ubicarse en el centro del debate público. En Mendoza, la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad (Cecitys) impulsa una charla abierta junto a entidades nacionales para analizar el impacto directo de la informalidad en el entramado productivo .

El encuentro se da en paralelo a las gestiones que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) viene realizando ante el Congreso, donde presentó un paquete de propuestas orientadas a aliviar la carga fiscal, mejorar el acceso al financiamiento y frenar el avance del contrabando , en un contexto marcado por la caída del consumo y la pérdida de rentabilidad.

La actividad organizada por la Cecitys contará con la participación de organismos clave como Aduanas, Gendarmería, Policía Federal, ATM y Defensa del Consumidor, en un intento por abordar de manera integral un fenómeno que golpea especialmente al comercio formal.

El eje estará puesto en las consecuencias del comercio ilegal sobre las pymes , tanto en términos de competencia desleal como en la pérdida de empleo y recaudación . La disertación principal estará a cargo de Fabián Hryniewicz, referente de la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de CAME , quien aportará una mirada federal sobre el avance del contrabando en distintas regiones del país.

Se realizará este viernes, a partir de las 9.30, en el Centro de Congresos y Exposiciones Dr. Emilio Civit. Los interesados en participar pueden confirmar asistencia a través del siguiente formulario .

WhatsApp Image 2026-04-20 at 13.15.46 La Cecitys convoca a una charla sobre el impacto del comercio ilegal.

CAME advierte: sin consumo, no hay pymes

En el plano nacional, dirigentes de la CAME expusieron ante legisladores que el 95% de las pymes depende del mercado interno, por lo que la caída del poder adquisitivo impacta de lleno en su supervivencia.

Durante el encuentro en Diputados, el presidente de la entidad, Ricardo Diab, remarcó que sin recuperación del consumo no hay posibilidad de crecimiento, innovación ni generación de empleo. En ese sentido, alertó sobre un escenario donde cada vez más empresas enfrentan dificultades para sostener su actividad.

“El 95% de las pymes vive del mercado interno. Podemos trabajar en las mejores leyes, pero si no tenemos consumo no podemos transformar nada. No podemos tener innovación, inventiva, ni generar empleo. El desafío es que apuntemos a tener un consumo activo”, manifestó Diab. Y agregó: “La pequeña y mediana empresa es nuestro objetivo y estaremos con quienes tengan ese mismo objetivo”.

image El presidente de CAME, Ricardo Diab; la secretaria general, Beatriz Tourn; y el secretario de Hacienda de la entidad, Blas Taladrid; junto al presidente de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, Pablo Farías; y el vicepresidente de la Comisión de Comercio, Lisandro Nieri.

Menos impuestos, más financiamiento y combate al contrabando

Entre las principales propuestas presentadas por la entidad empresaria se destaca la necesidad de avanzar hacia un nuevo consenso fiscal que reduzca la presión tributaria, especialmente en tributos provinciales y tasas municipales.

Además, se planteó reforzar el acceso al crédito —actualmente limitado para la mayoría de las pymes— y promover herramientas de capacitación para reducir la informalidad. En paralelo, CAME insistió en avanzar con una ley de armonización del comercio fronterizo que permita reducir asimetrías y desalentar el contrabando.

Asimismo, se planteó que para acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) habría que contemplar un monto mínimo de inversión más bajo que el establecido para las microempresas y para las pequeñas empresas (US$ 150.000 y US$ 600.000, respectivamente). Y que las inversiones puedan realizarse dentro de los primeros cinco años desde la entrada en vigencia del RIMI (versus los dos años estipulados).

El diagnóstico es claro: la combinación de alta carga fiscal, falta de financiamiento, apertura de importaciones y crecimiento del comercio ilegal configura un escenario crítico. En ese marco, tanto las acciones locales como las gestiones nacionales buscan abrir un debate urgente sobre el futuro del sector pyme en Argentina.