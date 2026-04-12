12 de abril de 2026 - 17:09

Las ventas minoristas cayeron en marzo y suman 11 meses consecutivos en baja, según la CAME

De acuerdo a lo informado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, el deterioro del poder adquisitivo y el aumento de costos frenan las ventas y las inversiones.

CAME: las ventas de pymes cayeron en marzo y no logran recuperarse. (foto archivo)

CAME: las ventas de pymes cayeron en marzo y no logran recuperarse. (foto archivo)

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas volvieron a mostrar signos de debilidad en marzo y acumulan 11 meses consecutivos en terreno negativo, según el último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

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En términos interanuales, la actividad registró una caída del 0,6%, mientras que en la comparación mensual también se observó una contracción del 0,4%. Con estos datos, el primer trimestre cerró con un retroceso acumulado del 3,6%.

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Caídas generalizadas y consumo más selectivo

El relevamiento mostró que cinco de los siete rubros analizados registraron bajas, confirmando una tendencia contractiva. Entre los sectores más afectados se destacó perfumería, con una caída del 9,8%, impulsada por la pérdida de poder adquisitivo y el encarecimiento de productos no esenciales.

También se registró una fuerte baja del 8,3% en bazar, decoración, textiles de hogar y muebles, donde el consumo se vio desplazado por gastos prioritarios. En tanto, el rubro alimentos y bebidas mostró una leve contracción del 0,9%, reflejando un consumo cada vez más enfocado en productos básicos.

Por el contrario, solo dos sectores lograron crecer: ferretería y materiales para la construcción (+2%) y farmacia (+1,1%), impulsados por necesidades esenciales.

Ventas minoristas pymes
Ventas minoristas pymes.

Ventas minoristas pymes.

Comercios afectados y menor rentabilidad

El informe también reflejó un deterioro en la situación de los negocios: el 42,2% de los comerciantes afirmó que su situación empeoró, mientras que apenas la mitad sostuvo que se mantuvo estable.

Además, el aumento de costos fijos —como servicios, combustibles y logística— redujo los márgenes de rentabilidad.

Ventas minoristas por rubros
Ventas minoristas por rubros.

Ventas minoristas por rubros.

Expectativas cautas

De cara a los próximos meses, el escenario se mantiene incierto. El 48% de los comerciantes cree que las ventas seguirán igual, mientras que el 39,7% espera una mejora y el 12,4% proyecta una caída.

En este contexto, el clima de inversión es débil: el 59,1% considera que no es un momento adecuado para invertir, frente a una minoría que ve oportunidades.

Además, ante la pérdida de poder adquisitivo, el financiamiento con tarjetas de crédito y promociones bancarias se consolida como una herramienta clave para sostener las ventas.

Al mismo tiempo, crece la adopción de modelos de negocio mixtos, que combinan ventas físicas y online, en un intento por adaptarse a un consumo cada vez más selectivo.

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