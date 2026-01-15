Cayó una red de importación ilegal que vendía productos por internet: secuestraron más de $120 millones en mercadería.

La Policía de la Ciudad desarticuló una organización dedicada a la importación ilegal y comercialización online de una amplia variedad de productos, que iban desde artículos electrónicos y zapatillas de primeras marcas hasta perfumes y elementos para bebés.

La investigación incluyó el uso de " compradores encubiertos" y derivó en dos allanamientos simultáneos : uno en una vivienda de un barrio privado del partido bonaerense de San Vicente y otro en una propiedad utilizada como oficinas y depósito en el barrio porteño de Villa General Mitre , sobre la calle Belaustegui al 2500.

Como resultado de los procedimientos, los efectivos secuestraron mercadería de origen extranjero valuada en unos 120 millones de pesos y lograron localizar al presunto responsable de la operatoria , quien fue imputado en la causa.

La causa se inició a comienzos de diciembre en la Unidad Técnico Operativo Judicial (UTOJ), tras detectarse maniobras vinculadas a la importación irregular, acopio y venta de productos extranjeros dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires .

A partir del análisis de redes sociales y tiendas virtuales , los investigadores identificaron al principal sospechoso, los depósitos utilizados , los puntos de exhibición de la mercadería y la oficina comercial. En paralelo, se realizaron seguimientos, vigilancia de domicilios y monitoreo de entregas , lo que permitió reconstruir el modus operandi de una estructura organizada integrada por varias personas .

En la etapa final, personal del Ministerio de Seguridad porteño intervino mediante la figura del "agente revelador", realizando compras e infiltraciones que aportaron pruebas clave para avanzar con la causa.

Con el material reunido, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 5, a cargo del juez Amarante y con intervención de la Secretaría 9, ordenó los allanamientos, el secuestro de los bienes y la imputación del responsable por infracción a la Ley 22.415 (Código Aduanero).

Qué se secuestró

Durante los operativos, la División Organizaciones Criminales incautó una gran cantidad de mercadería ilegal, principalmente electrónica, perfumes, artículos de cuidado personal, regalería, bazar y vestimenta, todos ingresados al país sin cumplir la normativa aduanera.

Además, se secuestraron una camioneta Toyota SW4, un Volkswagen Nivus, una Fiat Fiorino, tres CPU, tres notebooks, una tablet, cinco teléfonos celulares, un equipo DVR y documentación.