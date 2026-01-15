La secuencia que quedó registrada en video y se viralizó en redes sociales ocurrió en la provincia de Chaco.

Le rompió el parabrisas de la camioneta al vecino porque escuchaba Arjona y no podía dormir la siesta.

La pasión por Ricardo Arjona terminó en un episodio de violencia vecinal en Resistencia, Chaco, donde un hombre rompió el parabrisas de la camioneta de su vecina tras una discusión por el volumen de la música.

Según informó el diario Norte, el hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Santa Fe y La Cangayé. El hombre de 51 años, identificado como "Pacho", se acercó al domicilio de su vecina, una mujer de 45 años, para reclamarle que bajara el volumen de la música que escuchaba, canciones del cantante guatemalteco, ya que quería dormir la siesta.

La discusión fue subiendo de tono y, en medio del cruce verbal, mientras se escuchaba "Dime que no" de fondo, el hombre agarró un hierro y rompió el parabrisas de la camioneta de la mujer, que se encontraba estacionada frente a la casa.

ESCUCHABA ARJONA A TODO VOLUMEN Y LE ROMPIÓ EL PARABRISAS

- El agresor confesó que no podía dormir la siesta y le reventó el auto con un palo

- Estaba sonando "Dime que No"

Resistencia | Chaco

Vía @diarionorte pic.twitter.com/VXgsagdaDj — Vía Szeta (@mauroszeta) January 15, 2026 Tras el episodio, la damnificada dio aviso a la comisaría. Personal policial se presentó en el lugar, constató los daños y tomó las denuncias correspondientes.