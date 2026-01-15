15 de enero de 2026 - 08:31

Dos chicos de 16 y 13 años viajaban en moto y chocaron en Las Heras: están graves

Iban en una 110 cc que impactó con un automóvil. Los menores fueron llevados a los hospitales Notti y Lagomaggiore.

&nbsp;(Imagen ilustrativa / Archivo Los Andes)

 (Imagen ilustrativa / Archivo Los Andes)

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un joven de 16 años y otra chica de 13 resultaron heridos de gravedad al chocar a bordo de su moto con un auto este miércoles por la noche en Las Heras.

Leé además

Imagen ilustrativa - Archivo Los Andes

Motociclista chocó contra una camioneta y murió en Guaymallén

Por Redacción Policiales
Cuatro hombres circulan con una combi por la vereda en Guaymallén, generando alarma entre los vecinos.

Se filmaron manejando por las veredas de Guaymallén, generaron repudio y podrían recibir graves sanciones

Por Redacción Sociedad

El siniestro tuvo lugar cerca de las 22.50 en la intersección de calles Álvarez Condarco y San Pedro.

De acuerdo al Ministerio de Seguridad y Justicia, un Volkswagen Suran, conducido por G.O.P., de 67 años, circulaba por San Pedro de oeste a este y, por causas que aún se investigan, impactó contra una motocicleta Yamaha de 110 cc que se desplazaba de norte a sur.

En la moto viajaban un joven de 16 años, quien conducía el rodado, y una menor de 13 años como acompañante.

Como consecuencia del choque, ambos sufrieron lesiones de gravedad.

La adolescente fue trasladada de urgencia al hospital Notti, donde fue diagnosticada con "politraumatismo grave por accidente vial", mientras que el conductor de la motocicleta fue derivado al Lagomaggiore con "politraumatismos varios".

En el lugar trabajó personal policial y de Policía Vial, que realizó el dosaje de alcohol al conductor del automóvil, arrojando resultado negativo.

La Oficina Fiscal de Jurisdicción tomó intervención para avanzar con las pericias correspondientes y determinar las responsabilidades en el hecho.

Embed
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Rescataron aves silvestres en cautiverio, la tenencia de una de las especies halladas tiene una multa que puede superar los tres millones de pesos. 

Tráfico ilegal de fauna: rescataron aves silvestres en cautiverio en una vivienda de Guaymallén

Por Redacción Policiales
Así quedó el auto en el que iban cuatro jóvenes que chocaron frente a Palmares y murieron. Gentileza Ministerio de Seguridad.

En un año marcado por accidentes en alta montaña, 191 personas murieron en siniestros viales en 2025 en Mendoza

Por Oscar Guillén
fuerte choque entre un camion y un auto en maipu: fallecio una mujer y un hombre quedo en grave estado

Fuerte choque entre un camión y un auto en Maipú: falleció una mujer y un hombre quedó en grave estado

Por Redacción Policiales
Accidente vial en Godoy Cruz: un conductor resultó lesionado  

Fuerte choque en el carril Rodríguez Peña: un herido, un conductor ebrio y tránsito complicado

Por Redacción Policiales