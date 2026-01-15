Dos chicos de 16 y 13 años viajaban en moto y chocaron en Las Heras: están graves

Un joven de 16 años y otra chica de 13 resultaron heridos de gravedad al chocar a bordo de su moto con un auto este miércoles por la noche en Las Heras.

El siniestro tuvo lugar cerca de las 22.50 en la intersección de calles Álvarez Condarco y San Pedro.

De acuerdo al Ministerio de Seguridad y Justicia, un Volkswagen Suran, conducido por G.O.P., de 67 años, circulaba por San Pedro de oeste a este y, por causas que aún se investigan, impactó contra una motocicleta Yamaha de 110 cc que se desplazaba de norte a sur.

En la moto viajaban un joven de 16 años, quien conducía el rodado, y una menor de 13 años como acompañante.

Como consecuencia del choque , ambos sufrieron lesiones de gravedad .

La adolescente fue trasladada de urgencia al hospital Notti, donde fue diagnosticada con "politraumatismo grave por accidente vial", mientras que el conductor de la motocicleta fue derivado al Lagomaggiore con "politraumatismos varios".

En el lugar trabajó personal policial y de Policía Vial, que realizó el dosaje de alcohol al conductor del automóvil, arrojando resultado negativo.

La Oficina Fiscal de Jurisdicción tomó intervención para avanzar con las pericias correspondientes y determinar las responsabilidades en el hecho.