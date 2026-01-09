Se filmaron manejando por las veredas de Guaymallén, generaron repudio y podrían recibir graves sanciones

Un video viral generó una fuerte indignación y repudio en Guaymallén luego de que un grupo de cuatro hombres circuló por la vereda a bordo de un utilitario. La imprudente maniobra fue captada y compartida por los mismos protagonistas en redes sociales, desatando una ola de repudio entre los vecinos. El incidente, ocurrido en una zona residencial de ese municipio, puso en grave riesgo la seguridad de los peatones y provocó que la Municipalidad de Guaymallén inicie una investigación con sanciones a la vista.
Un video que generó alarma
En las imágenes que rápidamente se viralizaron, se puede ver a los cuatro hombres conduciendo a alta velocidad por la vereda, riendo y tocando la bocina, como si se tratara de una broma. Mientras grababan el acto, circulaban en una zona residencial, paralela a la calle Pedro del Castillo, entre La Purísima y Moctezuma, un área frecuentada por peatones.
El vehículo recorrió casi dos cuadras por la vereda, poniendo en peligro la vida de quienes caminaban por el lugar. Una vecina, que regaba la vereda en ese momento, relató haber vivido un gran susto al ver pasar la combi a alta velocidad y escuchar los bocinazos.
| Imprudencia total en Guaymallén Un grupo de jóvenes circuló en auto por la vereda y generó una situación de altísimo riesgo para los peatones. El hecho quedó registrado en un video que los propios protagonistas difundieron en redes sociales.
Investigación y sanciones por infracción gravísima
El video, que rápidamente fue replicado en distintas plataformas, causó una alarma considerable. Tras el hecho, la Municipalidad de Guaymallén confirmó la identificación de al menos dos personas, aunque se sospecha que son cuatro los involucrados. De hecho, a raíz de esta infracción, el municipio inició un proceso por infracción gravísima a la Ley de Tránsito.
La posible sanción por el hecho podría superar los 600 mil pesos, ya que se considera un concurso de faltas. Además, el Ministerio de Seguridad está evaluando la posibilidad de una intervención penal por la contravención cometida.
La imprudencia en la vía pública: una actitud peligrosa
Ignacio Conte, secretario de Gobierno de Guaymallén, en comunicación con Canal 9, calificó el accionar de los involucrados como “irresponsable”, resaltando que la maniobra puso en peligro tanto la vida de los conductores como de los vecinos de la zona.
Marcelo, un vecino del barrio, expresó su preocupación sobre lo ocurrido, y subrayó que “un auto puede convertirse en un arma” cuando se maneja sin respeto por las normas de tránsito y por la seguridad de las personas.
La investigación continúa para dar con los otros responsables y evitar que hechos como este se repitan en el futuro.