Se filmaron manejando por las veredas de Guaymallén, generaron repudio y podrían recibir graves sanciones

Un video viral generó una fuerte indignación y repudio en Guaymallén luego de que un grupo de cuatro hombres circuló por la vereda a bordo de un utilitario. La imprudente maniobra fue captada y compartida por los mismos protagonistas en redes sociales, desatando una ola de repudio entre los vecinos. El incidente, ocurrido en una zona residencial de ese municipio, puso en grave riesgo la seguridad de los peatones y provocó que la Municipalidad de Guaymallén inicie una investigación con sanciones a la vista.

Un video que generó alarma En las imágenes que rápidamente se viralizaron, se puede ver a los cuatro hombres conduciendo a alta velocidad por la vereda, riendo y tocando la bocina, como si se tratara de una broma. Mientras grababan el acto, circulaban en una zona residencial, paralela a la calle Pedro del Castillo, entre La Purísima y Moctezuma, un área frecuentada por peatones.

El vehículo recorrió casi dos cuadras por la vereda, poniendo en peligro la vida de quienes caminaban por el lugar. Una vecina, que regaba la vereda en ese momento, relató haber vivido un gran susto al ver pasar la combi a alta velocidad y escuchar los bocinazos.

Investigación y sanciones por infracción gravísima El video, que rápidamente fue replicado en distintas plataformas, causó una alarma considerable. Tras el hecho, la Municipalidad de Guaymallén confirmó la identificación de al menos dos personas, aunque se sospecha que son cuatro los involucrados. De hecho, a raíz de esta infracción, el municipio inició un proceso por infracción gravísima a la Ley de Tránsito.

La posible sanción por el hecho podría superar los 600 mil pesos, ya que se considera un concurso de faltas. Además, el Ministerio de Seguridad está evaluando la posibilidad de una intervención penal por la contravención cometida.