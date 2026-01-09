El Gobierno de Mendoza pide no alimentar a la fauna silvestre: daños irreversibles

“Proteger la biodiversidad es una responsabilidad compartida: alimentar a la fauna silvestre altera su comportamiento, pone en riesgo su salud y afecta el equilibrio de los ecosistemas provinciales”, advierte el Ministerio de Energía y Ambiente . Así, las autoridades ambientales de Mendoza volvieron a encender la alarma por conductas que, aunque muchas veces se realizan con buena intención, generan consecuencias graves.

El área lanzó una campaña de concientización teniendo en cuenta la mayor cantidad de visitantes que pueden llegar a entornos naturales durante el verano .

En ese marco, recordó que alimentar a la fauna silvestre perjudica seriamente su salud y altera su comportamiento natural , además del impacto en el ecosistema, especialmente en áreas naturales, rutas de Alta Montaña y zonas periurbanas.

En particular, la estrategia de Ambiente advierte que ser visitantes responsables implica disfrutar de la naturaleza sin modificarla . No alimentar a la fauna silvestre es una acción clave para preservar la biodiversidad y garantizar la convivencia armónica entre las personas y los ecosistemas de Mendoza.

Desde la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque advirtieron que arrojar restos de comida o intentar alimentar animales silvestres produce impactos “profundos y, en muchos casos, irreversibles ”.

En ese sentido, el director del organismo, Ignacio Haudet, subrayó que el cuidado del entorno natural es una responsabilidad compartida. “En Mendoza, donde el turismo de naturaleza es una de nuestras mayores riquezas y una fuente clave de identidad, trabajo y desarrollo, la gestión adecuada de los residuos no es una opción sino una responsabilidad colectiva. Cada botella abandonada, cada envoltorio fuera de lugar, rompe el equilibrio de ecosistemas frágiles que tardaron siglos en formarse y pone en riesgo el agua, la biodiversidad y el paisaje que nos define”, expresó.

El funcionario remarcó además que la protección del patrimonio natural se juega en decisiones cotidianas. Reducir la generación de residuos, retirar todo lo que se lleva a los espacios naturales y exigir prácticas responsables forman parte de ese compromiso. “Proteger la naturaleza es un acto de conciencia y también una forma concreta de garantizar que el turismo siga siendo una oportunidad sostenible y no una amenaza para el territorio que habitamos y compartimos”, agregó Haudet.

Proteger la fauna silvestre: por qué no hay que darle de comer

Uno de los comportamientos más frecuentes —y más dañinos— es alimentar a los animales silvestres. Según explicó el jefe del Departamento de Fauna Silvestre, Adrián Gorrindo, se trata de una práctica que altera de manera directa el equilibrio ecológico. “Una acción aparentemente inofensiva puede causar graves perjuicios en la salud y el comportamiento de la fauna silvestre, afectando el equilibrio de los ecosistemas”, advirtió.

Entre los principales efectos se encuentra la llamada “habituación”: los animales se acostumbran a recibir comida fácil, pierden su instinto de búsqueda y dejan de cumplir su rol dentro del ecosistema. A esto se suma la pérdida del miedo natural a las personas, lo que incrementa el riesgo de atropellos en rutas, la exposición a la caza furtiva y distintas situaciones de maltrato.

Los especialistas también alertan sobre las consecuencias sanitarias. Los alimentos de consumo humano no forman parte de la dieta natural de la fauna silvestre y pueden provocar desequilibrios nutricionales, trastornos digestivos severos y enfermedades potencialmente mortales. Además, el contacto cercano facilita la transmisión de enfermedades zoonóticas entre animales, mascotas y personas, y puede derivar en conductas agresivas cuando el alimento deja de estar disponible.

En esa línea, el veterinario del Departamento de Fauna Silvestre, Juan Pablo Coniglione, fue categórico: “La fauna silvestre no necesita que los seres humanos la alimentemos. Al hacerlo, se altera su comportamiento natural, se modifica su dieta y se genera una dependencia que rompe el equilibrio del ecosistema. Respetar a la fauna implica observarla a distancia y permitir que se alimente por sus propios medios, tal como la naturaleza lo ha previsto”.

Recomendaciones para visitantes: como actuar en entornos naturales

El Ministerio recordó una serie de pautas esenciales para el cuidado de la fauna silvestre:

• No arrojar basura ni restos de comida en áreas naturales y utilizar siempre tachos cerrados.

• Observar a los animales a distancia, sin intervenir, tocarlos ni fotografiarlos de cerca.

• No interactuar con crías ni retirarlas del lugar.

• Ante animales heridos o con comportamientos inusuales, dar aviso inmediato a las autoridades.

• No instalar comederos ni bebederos en espacios públicos, ya que atraen fauna silvestre y aumentan los riesgos sanitarios.

Como comunicarse con Ambiente en Mendoza

• Teléfono de Fauna: 261 7503417 (lunes a viernes de 8 a 13)

• Correo electrónico: [email protected]

• Portal: ticketsform.mendoza.gov.ar

• Emergencias: 911 (solicitar intervención de la Policía de Seguridad Rural)