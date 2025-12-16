La primera línea de defensa: capacitan a la Policía Rural para proteger la fauna silvestre en Mendoza

En caminos de ripio muchas veces intransitables, en aquellos puestos alejados y en los márgenes del monte, la escena se repite más de lo que se cree: un animal herido, una denuncia por caza furtiva, un traslado improvisado, una decisión urgente que no admite errores. En ese primer minuto, clave, casi siempre aparece la Policía Rural de Mendoza . Por eso, capacitar a esta fuerza no es un detalle administrativo: es una política ambiental concreta.

Con ese eje, el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza llevó adelante una jornada de formación destinada a efectivos de la Policía Rural, enfocada en fortalecer las herramientas técnicas, legales y operativas para la protección de la fauna silvestre y del patrimonio natural de la provincia . La capacitación estuvo a cargo de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque y combinó modalidad presencial y virtual para alcanzar a todas las delegaciones.

La lógica es simple y a la vez profunda: quienes patrullan a diario el territorio rural suelen ser los primeros en llegar ante una situación que involucra a especies nativas. Desde un puma atropellado hasta un ave traficada, desde un reptil hallado en una vivienda hasta un operativo por caza ilegal. Saber cómo actuar marca la diferencia entre salvar una vida, preservar una prueba o cometer un error.

“Su presencia permanente en el territorio los convierte en aliados estratégicos para prevenir el tráfico ilegal y asistir a la fauna nativa”, explicó el director de Biodiversidad y Ecoparque de Mendoza, Ignacio Haudet , al poner en valor el rol de la Policía Rural como primera línea de intervención ambiental.

Durante la jornada se trabajó en la actualización de protocolos de rescate de fauna silvestre , normas de bioseguridad, identificación de especies protegidas y procedimientos administrativos.

Pero no fue solo de teoría, ya que la capacitación incluyó la entrega de equipamiento específico para el manejo adecuado de animales, como cajas de transporte, ganchos herpetológicos, guantes de cuero, recipientes para traslado y material descartable de bioseguridad.

Estas herramientas reducen el estrés de los animales durante los rescates, minimizan riesgos para el personal y evitan improvisaciones que muchas veces terminan mal. En el manejo de fauna, un error puede costar una vida tanto animal como humana, y también una causa judicial.

WhatsApp Image 2025-12-16 at 10.41.49 Durante la capacitación se entregó equipamiento específico para el manejo y traslado seguro de animales silvestres. Gentileza

En esa línea, el jefe del Departamento de Fauna Silvestre, Adrián Gorrindo, fue claro: “Un procedimiento bien realizado es una acción concreta de conservación”.

La formación apunta a que los agentes conozcan técnicas adecuadas para intervenir ante fauna herida o en riesgo, comprendan los hábitos de las especies más sensibles o potencialmente peligrosas y actúen siempre en coordinación con los organismos especializados.

Cuando proteger también es hacer justicia

Uno de los ejes centrales de la capacitación fue la actualización normativa. Leyes provinciales y nacionales de Fauna, Caza y Áreas Naturales Protegidas formaron parte del contenido, con foco en algo que suele quedar fuera del radar: el después del operativo.

Actas bien redactadas, correcta cadena de custodia, identificación precisa de infracciones y encuadre legal de casos de caza furtiva, tenencia ilegal o maltrato animal fueron los tópicos abordados. Sin ese trabajo fino, muchas causas se caen. Con él, las investigaciones avanzan y las sanciones llegan.

Desde el Ministerio remarcaron que el trabajo articulado entre la Policía Rural, el Departamento de Fauna Silvestre, el Poder Judicial y otros organismos provinciales permite una respuesta integral del Estado. No alcanza con rescatar un animal si luego el sistema no acompaña.

WhatsApp Image 2025-12-16 at 10.42.06 La jornada abordó protocolos de rescate, bioseguridad y actualización normativa vinculada a fauna y caza ilegal. Gentileza

Una política ambiental que baja al territorio

Más allá de la jornada puntual, la capacitación forma parte de una estrategia más amplia y que apunta a profesionalizar a quienes cuidan el territorio, así como también fortalecer la seguridad rural en un sentido que va más allá del delito tradicional. Proteger la fauna es también proteger un patrimonio común.