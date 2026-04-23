Aysam reclamará daños a una empresa por la rotura que dejó a miles sin agua por 24 horas

Después de un día de trabajo, Aguas Mendocinas confirmó esta mañana que ya fue solucionado el problema en el establecimiento potabilizador Luján I , que había dejado a miles de usuarios del Gran Mendoza sin el servicio de agua potable durante miércoles y parte del jueves.

Inesperado corte de agua afecta a varias zonas del Gran Mendoza: el comunicado de Aysam

Corte de agua en el Gran Mendoza: estiman que las reparaciones terminarán de madrugada

"En este momento nuestro personal se encuentra realizando tareas de purga en los acueductos afectados. Recordamos a nuestros usuarios que el servicio se está restableciendo de manera paulatina y podría normalizarse dentro de las próximas 24 horas", aclaró Aysam en un comunicado.

Rotura en el establecimiento potabilizador Luján 1: Aysam dio detalles de la reparación en curso.

En ese sentido, continúan registrándose problemas de baja presión o falta de agua en distintos puntos del Gran Mendoza. Entre las zonas más afectadas aparecen barrios de Godoy Cruz (Sol y Sierra, SUPE, San Ignacio, 4 de Julio, Los Barrancos, La Gloria, Palmares II y Palmares III), sectores de Capital (Cuarta, Quinta y Sexta Sección, barrio La Favorita) y áreas del oeste y centro de Las Heras.

Aysam también anunció que la rotura fue ocasionada por la empresa Electrificaciones Saavedra , por lo que " reclamará los daños ocasionados a la infraestructura de la empresa y la afectación a los usuarios ".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AguasMendocinas/status/2047299772097179664?s=20&partner=&hide_thread=false Por tal motivo, algunas zonas aún permanecen afectadas.

Godoy Cruz:

B° Sol y Sierra, SUPE, San Ignacio, 4 de Julio y Los Barrancos. B° La Gloria con baja presión. Palmares II y III en proceso de recuperación



Ciudad:

4ta, 5ta y 6ta sección. La Favorita



Las Heras

Oeste y centro — Aguas Mendocinas (@AguasMendocinas) April 23, 2026

"Al momento de elaborar los costos operativos de reparación, se tendrán en cuenta los costos materiales y humanos, así como el perjuicio ocasionado a miles de usuarios mientras el sistema estuvo fuera de servicio", dijo Aguas Mendocinas.

"Lamentamos los inconvenientes causados por esta situación ajena a nuestra empresa y agradecemos la colaboración de los usuarios mientras trabajamos para normalizar el servicio", agregó.

En este contexto, la compañía prestadora pidió a la población hacer un uso responsable del agua a medida que el servicio se restablezca, con el objetivo de acelerar la normalización total.