23 de abril de 2026 - 10:46

Aysam reclamará daños a una empresa por la rotura que dejó a miles sin agua por 24 horas

Ya fue solucionado el problema en la planta potabilizadora Luján I, por lo que el regreso del servicio de agua potable será paulatino.

Aysam reclamará daños a una empresa por la rotura que dejó a miles sin agua por 24 horas

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"En este momento nuestro personal se encuentra realizando tareas de purga en los acueductos afectados. Recordamos a nuestros usuarios que el servicio se está restableciendo de manera paulatina y podría normalizarse dentro de las próximas 24 horas", aclaró Aysam en un comunicado.

Rotura en el establecimiento potabilizador Luján 1
Rotura en el establecimiento potabilizador Luján 1: Aysam dio detalles de la reparación en curso.

Rotura en el establecimiento potabilizador Luján 1: Aysam dio detalles de la reparación en curso.

En ese sentido, continúan registrándose problemas de baja presión o falta de agua en distintos puntos del Gran Mendoza. Entre las zonas más afectadas aparecen barrios de Godoy Cruz (Sol y Sierra, SUPE, San Ignacio, 4 de Julio, Los Barrancos, La Gloria, Palmares II y Palmares III), sectores de Capital (Cuarta, Quinta y Sexta Sección, barrio La Favorita) y áreas del oeste y centro de Las Heras.

Aysam también anunció que la rotura fue ocasionada por la empresa Electrificaciones Saavedra, por lo que "reclamará los daños ocasionados a la infraestructura de la empresa y la afectación a los usuarios".

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"Al momento de elaborar los costos operativos de reparación, se tendrán en cuenta los costos materiales y humanos, así como el perjuicio ocasionado a miles de usuarios mientras el sistema estuvo fuera de servicio", dijo Aguas Mendocinas.

"Lamentamos los inconvenientes causados por esta situación ajena a nuestra empresa y agradecemos la colaboración de los usuarios mientras trabajamos para normalizar el servicio", agregó.

En este contexto, la compañía prestadora pidió a la población hacer un uso responsable del agua a medida que el servicio se restablezca, con el objetivo de acelerar la normalización total.

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