22 de abril de 2026 - 12:12

Inesperado corte de agua afecta a varias zonas del Gran Mendoza: el comunicado de Aysam

Aguas Mendocinas informó que el servicio se interrumpió por la rotura de una arteria principal de gran diámetro en el establecimiento potabilizador de Luján I.

Cortes de agua este miércoles en varias zonas del Gran Mendoza

Cortes de agua este miércoles en varias zonas del Gran Mendoza

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un imprevisto corte de agua potable afecta este miércoles a varias zonas del Gran Mendoza.

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La novedad fue advertida por Aguas Mendocinas, que indicó en un comunicado que el servicio se interrumpió por la rotura de una arteria principal de gran diámetro en el establecimiento potabilizador de Luján I. El daño habría sido provocado por trabajos de terceros.

Las zonas afectadas, aún sin hora de retorno del agua potable, son:

  • Ciudad de Mendoza: secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7°, además de La Favorita
  • Godoy Cruz: San Francisco del Monte, Benegas, Las Tortugas y zona oeste
  • Guaymallén: Dorrego, Las Cañas y Kilómetro 11
  • Las Heras: zona oeste
  • Maipú: Coquimbito
Aysam es el principal operador provincial, pero también potabilizan el agua Luján, Maipú, Tupungato y decenas de uniones vecinales y cooperativas / José Gutiérrez
Foto ilustrativa / Archivo Los Andes

Foto ilustrativa / Archivo Los Andes

Recomendaciones ante el corte de agua

Ante la falta de precisiones por cuándo va a quedar solucionado, Aysam dio una serie de recomendaciones a los usuarios:

  • Mantener una reserva de agua potable (al menos 2 litros por persona).
  • Cuidar el agua almacenada en tanques domiciliarios.
  • Regular el uso en canillas para evitar el desperdicio.
  • Evitar el uso de lavarropas, lavavajillas y el riego de jardines.
  • No lavar veredas ni vehículos con manguera, una práctica que está prohibida.
  • Controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros

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