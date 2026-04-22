Inesperado corte de agua afecta a varias zonas del Gran Mendoza: el comunicado de Aysam

Un imprevisto corte de agua potable afecta este miércoles a varias zonas del Gran Mendoza.
Aguas Mendocinas informó que el servicio se interrumpió por la rotura de una arteria principal de gran diámetro en el establecimiento potabilizador de Luján I.
Un imprevisto corte de agua potable afecta este miércoles a varias zonas del Gran Mendoza.
La novedad fue advertida por Aguas Mendocinas, que indicó en un comunicado que el servicio se interrumpió por la rotura de una arteria principal de gran diámetro en el establecimiento potabilizador de Luján I. El daño habría sido provocado por trabajos de terceros.
Las zonas afectadas, aún sin hora de retorno del agua potable, son:
Ante la falta de precisiones por cuándo va a quedar solucionado, Aysam dio una serie de recomendaciones a los usuarios: