"Inédito": Por una medida del Servicio Meteorológico Nacional podrían demorarse los vuelos del viernes.

Este viernes, entre las 5 y las 12 del mediodía, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) llevará adelante un " apagón informativo ". La medida impulsada por el gremio ATE, surgió ante el anuncio de 140 despidos en el organismo.

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El impacto de este cese de tareas podría desatar un escenario inédito en la logística para las aerolíneas y administradores de aeropuertos, ya que no contarían con los datos del tiempo .

Según indicó Clarín, desde los aeropuertos señalaron que una situación de este tipo " es inédito, nunca hicieron un paro. Sin la información meteorológica pueden verse afectadas las operaciones ".

Los vuelos programados para el víveres podrían verse afectados si la medida del SMN se concreta.

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La información meteorológica es la columna vertebral de la aviación. Según normas internacionales, ningún avión puede despegar sin un plan de vuelo seguro que tenga informes y pronósticos actualizados sobre visibilidad, vientos y tormentas.

Los aviones que tengan previsto despegar entre las 5 y las 12 son los más comprometidos y deberán ser reprogramados si la medida se concreta. En cuanto a los vuelos que lleguen al país durante el apagón serán atendidos, siempre y cuando no hayan sido reprogramados en origen.

Cabe destacar que aquellas naves que crucen el cielo argentino sin hacer escala durante el paro, seguirán teniendo acceso a la información básica. El SMN aclaró que solo se emitirán informes para vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales.

Las aerolíneas esperan por una conciliación obligatoria

Fuentes gremiales señalaron que las aerolíneas fueron avisadas con anticipación sobre la medida, pero en los sitios web de los aeropuertos no figuran alteraciones en los vuelos.

Las aerolíneas decidieron esperar hasta último momento para realizar las reprogramaciones masivas, apostando a que el Ministerio de Trabajo dicte la conciliación obligatoria en las próximas horas para desactivar el conflicto.

Vuelos - Avión - Aerolíneas El SMN llevará un "apagón informático" por el despido de 140 empleados.

"Estamos esperando hasta último momento para ver si hay alguna solución. Cancelar un vuelo produce una alteración difícil de normalizar, y si lo podemos evitar lo vamos a evitar", señaló una fuente del sector aerocomercial.

El "apagón" también afectará a los servicios de ferry que conectan Buenos Aires con Uruguay (Colonia y Montevideo), por lo que no podrán operar. Lo mismo sucederá con los buques comerciales, que por normativa de seguridad no pueden abandonar los puertos sin un informe meteorológico oficial.